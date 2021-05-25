Верес опять отстрочил выход в УПЛ, проиграв в Луцке

Победа в матче гарантировала для «Вереса» путевку в элиту украинского футбола. Такой же результат был бы, если бы команда даже сыграла вничью. Но произошел наихудший сценарий для команды Вирта - она ​​снова не смогла оформить выход в УПЛ.

Уже в начале матча ровенчане были вынуждены отыгрываться - Хагназари забил красивый гол обводящим ударом справа под дальнюю штангу. В середине тайма «Верес» сравнял счет - Недилько не справился с дальним ударом Панасенко.

Во втором тайме была равная игра. Казалось, что матч так и закончится вничью, но хозяева заработали штрафной метров с 25. Первая попытка навеса оказалась неудачной, но вторым темпом мяч был доставлен прямо на голову Приймака, который точным ударом принес победу «Волыни».

Видимо, в раздевалке «Вереса» снова будет жарко.

Украинская Первая лига. 28 тур.

«Волынь» – «Верес» - 2:1.

Хагназари, 6, Приймак, 90+4 - Панасенко, 29.

Рябов, 60 - Шестаков, 62, Петько, 72, Панасенко, 88.

«Волынь»: Недилько, Симинин , Приймак, Цюпа, Мартынюк, Шарпар, Рябов, Чачуа (Ляшенко, 77), Протасов (Клымец, 46), Хагназари (Кобзар, 86), Оринчак.

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Петько (Полюлях, 88)., Панасенко, Дахновский (Тымофиенко, 73), Гегедош (Сергийчук, 67), Пасич, Шестаков (Гайдучик, 85).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Стадион: «Авангард» (Луцк)

ВОЛЫНЬ - ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА