Верес опять отстрочил выход в УПЛ, проиграв в Луцке

Победа в матче гарантировала для «Вереса» путевку в элиту украинского футбола. Такой же результат был бы, если бы команда даже сыграла вничью. Но произошел наихудший сценарий для команды Вирта - она снова не смогла оформить выход в УПЛ.
Уже в начале матча ровенчане были вынуждены отыгрываться - Хагназари забил красивый гол обводящим ударом справа под дальнюю штангу. В середине тайма «Верес» сравнял счет - Недилько не справился с дальним ударом Панасенко.
Во втором тайме была равная игра. Казалось, что матч так и закончится вничью, но хозяева заработали штрафной метров с 25. Первая попытка навеса оказалась неудачной, но вторым темпом мяч был доставлен прямо на голову Приймака, который точным ударом принес победу «Волыни».
Видимо, в раздевалке «Вереса» снова будет жарко.
Украинская Первая лига. 28 тур.
«Волынь» – «Верес» - 2:1.
Хагназари, 6, Приймак, 90+4 - Панасенко, 29.
Рябов, 60 - Шестаков, 62, Петько, 72, Панасенко, 88.
«Волынь»: Недилько, Симинин , Приймак, Цюпа, Мартынюк, Шарпар, Рябов, Чачуа (Ляшенко, 77), Протасов (Клымец, 46), Хагназари (Кобзар, 86), Оринчак.
«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Петько (Полюлях, 88)., Панасенко, Дахновский (Тымофиенко, 73), Гегедош (Сергийчук, 67), Пасич, Шестаков (Гайдучик, 85).
Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Стадион: «Авангард» (Луцк)
Источник — Sport.ua
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Чувак играл за Верес, а теперь побежал обниматься с крестоносцами в фан-секторе. Как так можно?
Матчі, які залишились: Оболонь (8-е місце, виїзд), Авангард Краматорськ (12-е місце, вдома), Гірник-Спорт (9-е місце, вдома).
Висновок: Верес буде в УПЛ. Але ще один клуб без стадіону в рідному місті - це фейспалм.
Тільки з останніх Полісся, Авангард, Оболонь. З поліссям воротар натупив, з авангардом і оболонюю рослабились після перешого голу на другий тайм.
Є шанс зайняти 4 місце і потрапити в упл, якщо олімпік не буде реєструватись. Олімпік кому він портібний, без вболівальників. Подивитись на дербі в луцьк, і кількість людей які прийшли, враховуючи ліміт 20%, розумієш що такі команди мають бути в УПЛ.
Тільки з останніх Полісся, Авангард, Оболонь. З поліссям воротар натупив, з авангардом і оболонюю рослабились після перешого голу на другий тайм.
Є шанс зайняти 4 місце і потрапити в упл, якщо олімпік не буде реєструватись. Олімпік кому він портібний, без вболівальників. Подивитись на дербі в луцьк, і кількість людей які прийшли, враховуючи ліміт 20%, розумієш що такі команди мають бути в УПЛ.
Чувак играл за Верес, а теперь побежал обниматься с крестоносцами в фан-секторе. Как так можно?
Но так бы 1:1 и закончилось. Потому что на 88 мин задымили поле файерами и арбитр обязан был что то решать. Или уводить команды, или дать финальный свисток. Но добавили аж 6 мин и после штрафного в стенку, лучане таки подали на голову.)))
Но так бы 1:1 и закончилось. Потому что на 88 мин задымили поле файерами и арбитр обязан был что то решать. Или уводить команды, или дать финальный свисток. Но добавили аж 6 мин и после штрафного в стенку, лучане таки подали на голову.)))
Чувак играл за Верес, а теперь побежал обниматься с крестоносцами в фан-секторе. Как так можно?
Матчі, які залишились: Оболонь (8-е місце, виїзд), Авангард Краматорськ (12-е місце, вдома), Гірник-Спорт (9-е місце, вдома).
Висновок: Верес буде в УПЛ. Але ще один клуб без стадіону в рідному місті - це фейспалм.
Тільки з останніх Полісся, Авангард, Оболонь. З поліссям воротар натупив, з авангардом і оболонюю рослабились після перешого голу на другий тайм.
Є шанс зайняти 4 місце і потрапити в упл, якщо олімпік не буде реєструватись. Олімпік кому він портібний, без вболівальників. Подивитись на дербі в луцьк, і кількість людей які прийшли, враховуючи ліміт 20%, розумієш що такі команди мають бути в УПЛ.
Чувак играл за Верес, а теперь побежал обниматься с крестоносцами в фан-секторе. Как так можно?
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