28-й тур
Волынь
2 : 1
Верес
25.05.2021, FT

Верес опять отстрочил выход в УПЛ, проиграв в Луцке

Хозяева вырвали победу на последних компенсированных минутах

  • 25.05.2021 20:54
  • 2584 просмотра
  • 10 комментариев
Верес опять отстрочил выход в УПЛ, проиграв в Луцке
© ФК Волынь

Победа в матче гарантировала для «Вереса» путевку в элиту украинского футбола. Такой же результат был бы, если бы команда даже сыграла  вничью. Но произошел наихудший сценарий для команды Вирта - она ​​снова не смогла оформить выход в УПЛ.

Уже в начале матча ровенчане были вынуждены отыгрываться - Хагназари забил красивый гол обводящим ударом справа под дальнюю штангу. В середине тайма «Верес» сравнял счет - Недилько не справился с дальним ударом Панасенко.

Во втором тайме была равная игра. Казалось, что матч так и закончится вничью, но хозяева заработали штрафной метров с 25. Первая попытка навеса оказалась неудачной, но вторым темпом мяч был доставлен прямо на голову Приймака, который точным ударом принес победу «Волыни».

Видимо, в раздевалке «Вереса» снова будет жарко.

Украинская Первая лига. 28 тур.

«Волынь» – «Верес» - 2:1.

Хагназари, 6, Приймак, 90+4 - Панасенко, 29.

 Рябов, 60 - Шестаков, 62, Петько, 72, Панасенко, 88.

«Волынь»: Недилько, Симинин , Приймак, Цюпа, Мартынюк, Шарпар, Рябов, Чачуа (Ляшенко, 77), Протасов (Клымец, 46), Хагназари (Кобзар, 86), Оринчак.

«Верес»:  Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Петько (Полюлях, 88)., Панасенко, Дахновский (Тымофиенко, 73), Гегедош (Сергийчук, 67), Пасич, Шестаков (Гайдучик, 85).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Стадион: «Авангард» (Луцк)

ВОЛЫНЬ - ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    fedd1979
    online
      fedd1979, 25.05.2021 21:30
    0
    нестор, 25.05.2021 21:09
    А где карточка автору победного гола за снятую футболку?
    Чувак играл за Верес, а теперь побежал обниматься с крестоносцами в фан-секторе. Как так можно?
    Картка була, заспокойся. І по "Вересу" - подумаєш, зіграв 8 ігор за цей клуб, і то три роки тому. Теж мені, велика річ.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 25.05.2021 21:28
    0
    Верес випереджає 4-е місце на 8 пунктів за три тури до фінішу. Достатньо взяти один бал - і вихід в УПЛ гарантований. А якщо конкуренти будуть лажати - то і три поразки не проблема.
    Матчі, які залишились: Оболонь (8-е місце, виїзд), Авангард Краматорськ (12-е місце, вдома), Гірник-Спорт (9-е місце, вдома).
    Висновок: Верес буде в УПЛ. Але ще один клуб без стадіону в рідному місті - це фейспалм.
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 25.05.2021 21:27
    0
    Аа Бб, 25.05.2021 21:14
    Думаю дело в психологии, последний шаг он самый трудный.
    Думаю дело в коррупции.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 25.05.2021 21:20
    0
    Вадим Максимов, 25.05.2021 21:12
    Волинь якби брала очки там де їх потрібно було брати зара була би першою, або хоча би в першій трійці.
    Тільки з останніх Полісся, Авангард, Оболонь. З поліссям воротар натупив, з авангардом і оболонюю рослабились після перешого голу на другий тайм.
    Є шанс зайняти 4 місце і потрапити в упл, якщо олімпік не буде реєструватись. Олімпік кому він портібний, без вболівальників. Подивитись на дербі в луцьк, і кількість людей які прийшли, враховуючи ліміт 20%, розумієш що такі команди мають бути в УПЛ.
    Но там Николаев не лыком шит в этом сезоне.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 25.05.2021 21:14
    +3
    Думаю дело в психологии, последний шаг он самый трудный.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 25.05.2021 21:12
    -2
    Волинь якби брала очки там де їх потрібно було брати зара була би першою, або хоча би в першій трійці.
    Тільки з останніх Полісся, Авангард, Оболонь. З поліссям воротар натупив, з авангардом і оболонюю рослабились після перешого голу на другий тайм.
    Є шанс зайняти 4 місце і потрапити в упл, якщо олімпік не буде реєструватись. Олімпік кому він портібний, без вболівальників. Подивитись на дербі в луцьк, і кількість людей які прийшли, враховуючи ліміт 20%, розумієш що такі команди мають бути в УПЛ.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 25.05.2021 21:09
    0
    А где карточка автору победного гола за снятую футболку?
    Чувак играл за Верес, а теперь побежал обниматься с крестоносцами в фан-секторе. Как так можно?
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 25.05.2021 21:09
    -3
    По любому видно, шо щось не те в команді. Надіюсь ще три гри програють, а агробізнес виграє і не допустить цю недокоманду без стадіону і інфраструктури в упл. Хоч протягом сезону нічого так іноді нормально грали. Вірт сказав мабуть, що залишає команду плюс атестацію вони хрєн пройдуть
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 25.05.2021 21:07
    +1
    Отличный гол забил Хагназари, почти Месси.)
    Но так бы 1:1 и закончилось. Потому что на 88 мин задымили поле файерами и арбитр обязан был что то решать. Или уводить команды, или дать финальный свисток. Но добавили аж 6 мин и после штрафного в стенку, лучане таки подали на голову.)))
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 25.05.2021 21:04
    +1
    Видимо у Вереса какие то проблемы раз так резко все матчи летят.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 25.05.2021 21:14
    +3
    Думаю дело в психологии, последний шаг он самый трудный.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 25.05.2021 21:07
    +1
    Отличный гол забил Хагназари, почти Месси.)
    Но так бы 1:1 и закончилось. Потому что на 88 мин задымили поле файерами и арбитр обязан был что то решать. Или уводить команды, или дать финальный свисток. Но добавили аж 6 мин и после штрафного в стенку, лучане таки подали на голову.)))
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 25.05.2021 21:04
    +1
    Видимо у Вереса какие то проблемы раз так резко все матчи летят.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 25.05.2021 21:30
    0
    нестор, 25.05.2021 21:09
    А где карточка автору победного гола за снятую футболку?
    Чувак играл за Верес, а теперь побежал обниматься с крестоносцами в фан-секторе. Как так можно?
    Картка була, заспокойся. І по "Вересу" - подумаєш, зіграв 8 ігор за цей клуб, і то три роки тому. Теж мені, велика річ.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 25.05.2021 21:28
    0
    Верес випереджає 4-е місце на 8 пунктів за три тури до фінішу. Достатньо взяти один бал - і вихід в УПЛ гарантований. А якщо конкуренти будуть лажати - то і три поразки не проблема.
    Матчі, які залишились: Оболонь (8-е місце, виїзд), Авангард Краматорськ (12-е місце, вдома), Гірник-Спорт (9-е місце, вдома).
    Висновок: Верес буде в УПЛ. Але ще один клуб без стадіону в рідному місті - це фейспалм.
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 25.05.2021 21:27
    0
    Аа Бб, 25.05.2021 21:14
    Думаю дело в психологии, последний шаг он самый трудный.
    Думаю дело в коррупции.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 25.05.2021 21:20
    0
    Вадим Максимов, 25.05.2021 21:12
    Волинь якби брала очки там де їх потрібно було брати зара була би першою, або хоча би в першій трійці.
    Тільки з останніх Полісся, Авангард, Оболонь. З поліссям воротар натупив, з авангардом і оболонюю рослабились після перешого голу на другий тайм.
    Є шанс зайняти 4 місце і потрапити в упл, якщо олімпік не буде реєструватись. Олімпік кому він портібний, без вболівальників. Подивитись на дербі в луцьк, і кількість людей які прийшли, враховуючи ліміт 20%, розумієш що такі команди мають бути в УПЛ.
    Но там Николаев не лыком шит в этом сезоне.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 25.05.2021 21:09
    0
    А где карточка автору победного гола за снятую футболку?
    Чувак играл за Верес, а теперь побежал обниматься с крестоносцами в фан-секторе. Как так можно?
    Ссылка
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