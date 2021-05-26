Волынь – Верес – 2:1. Победный мяч на 90+4 минуте. Видео голов и обзор игры

25 мая прошел поединок 28-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча «Волынь» Луцк – «Верес» Ровно – 2:1.
Голы: Хагназари, 6, Приймак, 90+4 – Панасенко, 29.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Приймак (Волынь).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Панасенко (Верес).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Сиаваш Хагназари (Волынь).
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Источник — Sport.ua
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