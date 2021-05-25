Во вторник, 25 мая, состоится поединок 28-го тура Первой лиги, в котором сразятся луцкая «Волынь» и ровненский «Верес». Матч пройдет в Луцке на поле стадиона «Авангард», начало – в 19:00.

«Верес» уже практически вышел в Премьер-лигу. Для гарантии и ускорения официального повышения нужна еще хотя бы одна победа, а с этим возникла пробуксовка – в двух последних матчах ровенчане набрали одно очко. Юрий Вирт, главный тренер «Вереса», от этого не в восторге, эмоциональный разнос подопечных в раздевалке – тому подтверждение.

«Волыни» тоже кровь из носу нужна победа, причем она только приблизит команду к месту в первой тройке. В первом круге в матче этих команд была зафиксирована победа «Вереса» (2:0)

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Волынь – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом матча.