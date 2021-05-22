«Вы не можете пас друг другу отдать»! Тренер Вереса устроил разнос команде

Юрий Вирт не выбирал выражений в перерыве матча с «Металлистом 1925»

  • 22.05.2021 18:07
  • 1398 просмотров
  • 6 комментариев
«Вы не можете пас друг другу отдать»! Тренер Вереса устроил разнос команде
© ФК Верес. Юрий Вирт

В поединке 26-го тура Первой лиги Украины харьковский «Металлист 1925» дома разгромил «Верес» со счетом 4:1.

К перерыву «Металлист 1925» вел со счетом 2:0. В раздевалке главный тренер «Вереса» Юрий Вирт не выбирал выражений, устроив своим подопечным настоящую головомойку.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 22.05.2021 18:40
    0
    бачу тут "чайнікі"коментують...А ви чулі ,що говорять тренери в іншіх командах?Поворознюк вам привідкрив трохі правду футбольного жіття.Треба ж якімсь чіном завесті команду було...
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 22.05.2021 18:40
    0
    Не помогло чуть Альянсу не влетели 7 голов это перебор за последние 2 матча.
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    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 22.05.2021 18:26
    0
    Philip J. Fry, 22.05.2021 18:20
    це показник рівня цього "тренера"
    Вместо того чтоб поддержать свой клуб взял мокнул всех в гразь
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 22.05.2021 18:26
    0
    «Вы не можете пас друг другу отдать»
    лол, так ты же тренер :D
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 22.05.2021 18:20
    0
    це показник рівня цього "тренера"
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.05.2021 18:14
    0
    Цікаво, а чи не є це прямим обов'язком тренера вчити своїх гравців виконанню ударів, пасів, комбінацій?
    Пану Вірту краще подивитись у дзеркало, там більше відповідей на його власні питання.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 22.05.2021 18:40
    0
    бачу тут "чайнікі"коментують...А ви чулі ,що говорять тренери в іншіх командах?Поворознюк вам привідкрив трохі правду футбольного жіття.Треба ж якімсь чіном завесті команду було...
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 22.05.2021 18:40
    0
    Не помогло чуть Альянсу не влетели 7 голов это перебор за последние 2 матча.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 22.05.2021 18:26
    0
    Philip J. Fry, 22.05.2021 18:20
    це показник рівня цього "тренера"
    Вместо того чтоб поддержать свой клуб взял мокнул всех в гразь
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 22.05.2021 18:26
    0
    «Вы не можете пас друг другу отдать»
    лол, так ты же тренер :D
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 22.05.2021 18:20
    0
    це показник рівня цього "тренера"
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.05.2021 18:14
    0
    Цікаво, а чи не є це прямим обов'язком тренера вчити своїх гравців виконанню ударів, пасів, комбінацій?
    Пану Вірту краще подивитись у дзеркало, там більше відповідей на його власні питання.
    Ссылка
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