«Вы не можете пас друг другу отдать»! Тренер Вереса устроил разнос команде

В поединке 26-го тура Первой лиги Украины харьковский «Металлист 1925» дома разгромил «Верес» со счетом 4:1.
К перерыву «Металлист 1925» вел со счетом 2:0. В раздевалке главный тренер «Вереса» Юрий Вирт не выбирал выражений, устроив своим подопечным настоящую головомойку.
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лол, так ты же тренер :D
Пану Вірту краще подивитись у дзеркало, там більше відповідей на його власні питання.
лол, так ты же тренер :D
Пану Вірту краще подивитись у дзеркало, там більше відповідей на його власні питання.
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