Металлист 1925 разгромил Верес и вернулся в топ-3 Первой лиги

16 мая прошли матчи 26-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Харьковский «Металлист 1925» разгромил ровенский «Верес» (4:1) и вернулся в топ-3 Первой лиги. Это первое поражение команды из Ровно с ноября 2020 года.

В классе повысится три команды. Топ-лидеров Первой лиги (за 4 тура до конца): «Верес» (58), «Черноморец» (52), «Металлист 1925» (50), «Агробизнес» (48).

Первая лига. 26-й тур

Металлист 1925 (Харьков) – Верес (Ровно) – 4:1

Голы: Пономар 8, 72, Габелок 12, Дмитренко, 82 – Шестаков, 50.

Волынь (Луцк) – Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – 2:0

Голы: Оринчак, 63, Кобзар, 85.

Кристалл (Херсон) – Прикарпатье (Ивано-Франковск) – 0:1

Гол: Пастух, 83.

Альянс (Липовая Долина) – Оболонь (Киев) – 1:0

Гол: Писный, 16.

Нива (Тернополь) – ВПК-Агро (Вишневое) – 1:2

Голы: Кисленко, 60 – Кулиш, 22, Билый, 84 (пен).

Полесье (Житомир) – Авангард (Краматорск) – 1:2

Голы: Швец, 17 (пен) – Толочко, 60 (пен), Гуничев, 77.

Турнирная таблица Первой лиги