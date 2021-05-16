26-й тур
Альянс
1 : 0
Оболонь
16.05.2021, FT

Металлист 1925 разгромил Верес и вернулся в топ-3 Первой лиги

Это первое поражение команды из Ровно с ноября 2020 года

  • 16.05.2021 19:59
  • 1843 просмотра
  • 8 комментариев
Металлист 1925 разгромил Верес и вернулся в топ-3 Первой лиги
© ФК Металлист 1925

16 мая прошли матчи 26-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Харьковский «Металлист 1925» разгромил ровенский «Верес» (4:1) и вернулся в топ-3 Первой лиги. Это первое поражение команды из Ровно с ноября 2020 года.

В классе повысится три команды. Топ-лидеров Первой лиги (за 4 тура до конца): «Верес» (58), «Черноморец» (52), «Металлист 1925» (50), «Агробизнес» (48).

Первая лига. 26-й тур

Металлист 1925 (Харьков) Верес (Ровно) 4:1

Голы: Пономар 8, 72, Габелок 12, Дмитренко, 82 – Шестаков, 50.

Волынь (Луцк)  Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – 2:0

Голы: Оринчак, 63, Кобзар, 85.

Кристалл (Херсон) – Прикарпатье (Ивано-Франковск) – 0:1

Гол: Пастух, 83.

Альянс (Липовая Долина)  Оболонь  (Киев)  1:0

Гол: Писный, 16.

Нива (Тернополь) – ВПК-Агро (Вишневое) – 1:2

Голы: Кисленко, 60 – Кулиш, 22, Билый, 84 (пен).

Полесье (Житомир) – Авангард (Краматорск) – 1:2

Голы: Швец, 17 (пен) – Толочко, 60 (пен), Гуничев, 77.

Турнирная таблица Первой лиги

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    UPL
    online
      UPL, 16.05.2021 20:56
    0
    А я думаю, що у Вереса і 1925 власники наближені до одної команди (як і у одного клубу з берега маленького моря). І не дивно, що їм вигідні одні і другі у ПЛ. Бачив гру. Ну не може команда, яка показує гру як у ПЛ так бездарно зіграти.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 16.05.2021 20:52
    0
    Деферамби співати команди не буду ! Ще попереду 4 тури - 4 фінали до виходу до УПЛ!
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 16.05.2021 20:48
    -1
    FatalisTUA, 16.05.2021 20:45
    Наскільки я розумію Верес вже вийшов до УПЛ, відповідно, що дивного у тому, що команда вже не "вмирає" на полі? Та й Металіст 1925 далеко не остання команда в 2-ій лізі, яка також бореться за підвищення у класі, до того ж вони грали вдома. Не бачу абсолютно нічого дивного в такому результаті.
    Ще не вийшов Верес! Просто 1925 сьогодні показав клас! Команда вміє грати у футбол і здатна виграти у будь кого, навіть у Динамо. Я тільки що зі стадіону! Про що я і кажу - поки Харків дав всім фору - але за підсумками століття 21го Харків буде найтитулованішим!
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 16.05.2021 20:45
    0
    Наскільки я розумію Верес вже вийшов до УПЛ, відповідно, що дивного у тому, що команда вже не "вмирає" на полі? Та й Металіст 1925 далеко не остання команда в 2-ій лізі, яка також бореться за підвищення у класі, до того ж вони грали вдома. Не бачу абсолютно нічого дивного в такому результаті.
    Ссылка
    salenco
    online
      salenco, 16.05.2021 20:41
    0
    Владимир Ничволодов, 16.05.2021 20:34
    Комуто постоянно сливой пахнет-пойдите побувайте.Просто сегодня у ,,Вереса,,не его день и наоборот.Если игру смотрели,то там все понятно...
    я игру смотрел, там у Вереса в 1-тайме чистая красная должна быть
    Ссылка
    Владимир Ничволодов
    online
      Владимир Ничволодов, 16.05.2021 20:34
    +2
    Комуто постоянно сливой пахнет-пойдите побувайте.Просто сегодня у ,,Вереса,,не его день и наоборот.Если игру смотрели,то там все понятно...
    Ссылка
    salenco
    online
      salenco, 16.05.2021 20:26
    +2
    Валерий Бирзул, 16.05.2021 20:21
    Явный слив матча. Позорище.
    а в чём слив матча ?
    В том что Верес 4-получил?
    Ссылка
    Валерий Бирзул
    online
      Валерий Бирзул, 16.05.2021 20:21
    -1
    Явный слив матча. Позорище.
    Ссылка
    Владимир Ничволодов
    online
      Владимир Ничволодов, 16.05.2021 20:34
    +2
    Комуто постоянно сливой пахнет-пойдите побувайте.Просто сегодня у ,,Вереса,,не его день и наоборот.Если игру смотрели,то там все понятно...
    Ссылка
    salenco
    online
      salenco, 16.05.2021 20:26
    +2
    Валерий Бирзул, 16.05.2021 20:21
    Явный слив матча. Позорище.
    а в чём слив матча ?
    В том что Верес 4-получил?
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 16.05.2021 20:56
    0
    А я думаю, що у Вереса і 1925 власники наближені до одної команди (як і у одного клубу з берега маленького моря). І не дивно, що їм вигідні одні і другі у ПЛ. Бачив гру. Ну не може команда, яка показує гру як у ПЛ так бездарно зіграти.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 16.05.2021 20:52
    0
    Деферамби співати команди не буду ! Ще попереду 4 тури - 4 фінали до виходу до УПЛ!
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 16.05.2021 20:45
    0
    Наскільки я розумію Верес вже вийшов до УПЛ, відповідно, що дивного у тому, що команда вже не "вмирає" на полі? Та й Металіст 1925 далеко не остання команда в 2-ій лізі, яка також бореться за підвищення у класі, до того ж вони грали вдома. Не бачу абсолютно нічого дивного в такому результаті.
    Ссылка
    salenco
    online
      salenco, 16.05.2021 20:41
    0
    Владимир Ничволодов, 16.05.2021 20:34
    Комуто постоянно сливой пахнет-пойдите побувайте.Просто сегодня у ,,Вереса,,не его день и наоборот.Если игру смотрели,то там все понятно...
    я игру смотрел, там у Вереса в 1-тайме чистая красная должна быть
    Ссылка
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