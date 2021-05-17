В матче 26-го тура Первой лиги Украины краматорский «Авангард» на выезде обыграл житомирское «Полесье» со счетом 2:1.
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Егор Гуничев (Авангард Кр).
|60'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роман Толочко (Авангард Кр).
|17'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Швец (Полесье).
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Источник — Sport.ua
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