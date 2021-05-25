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Кривбасс
29.05.2021 15:00

Презентация эмблемы. Начата процедура переименования Металла в Металлист

Игорь Терехов заявил, что 29 мая состоится возвращение народной команды

  • 25.05.2021 19:37
  • 3172 просмотра
  • 8 комментариев
Презентация эмблемы. Начата процедура переименования Металла в Металлист
© Telegram. Игорь Терехов и Александр Ярославский

Харьковский клуб «Металл» под своим нынешним названием сыграет последнюю игру в субботу, 29 мая.

25 мая секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов заявил, что запущена процедура переименования клуба «Металл», после которой клубу вернут название «Металлист»:

«Этому предшествовала большая работа городских властей и Александра Ярославского. Мы презентуем [29 мая] эмблему футбольного клуба «Металлист», и состоится возвращение любимой народной команды. «Металл» уже вышел в Первую лигу, и мы ставим перед собой амбициозные цели – за один сезон пройти в Премьер-лигу, за следующий – играть в еврокубках, а дальше – в Лиге чемпионов».

Секретарь городского совета пригласил футбольных болельщиков, детей, занимающихся спортом, их тренеров и родителей прийти на стадион и поддержать команду. По его словам, запланирована интересная программа.

Напомним, 29 мая в 17:00 «Металл» проведет матч 24-го тура Второй лиги против «Кривбасса» (Кривой Рог) на стадионе «Металлист». Обе команды уже обеспечили себе путевки в Первую лигу.

Власти Харькова хотят получить в коммунальную собственность стадион «Металлист», его тренировочную базу и детскую академию. На вопрос, как будут выстраиваться коммерческие отношения с ФК «Металлист», Терехов сообщил, что о продаже стадиона клубу речь не идет. Он неоднократно говорил, что город поддерживает инициативу бизнесмена Александра Ярославского о возрождении футбольного клуб «Металлист».

Ярославский пообещал рассказать все тайны о будущем Металлиста

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Источник — Telegram

(12 голосов)

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Комментарии
    нестор
    online
      нестор, 25.05.2021 20:08
    +2
    Golhrenshtanga, 25.05.2021 19:42
    Коломойский твой выход,не жлобись,Днепр тоже нужно возвращять в элиту
    У него есть БК Днепр - чемпион Украины. Который продолжает борьбу за чемпионство опять. Босс ходит на игры. Когда ему ещё футболом заниматься? Тем более что в БК его сын иногда выходит.)
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 25.05.2021 20:06
    -1
    Как вы ребята не садитесь, а в металлисты не годитесь.
    Только Христос воскрес. А новый Металлист, он и будет новый и совсем другой ФК. Хотя можно себя обманывать, как с Горбассом Кр. Р.
    Ссылка
    Zorro Men
    online
      Zorro Men, 25.05.2021 19:49
    +1
    Хороший чемпіонат буде за 2 роки
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.05.2021 19:48
    +1
    Golhrenshtanga, 25.05.2021 19:42
    Коломойский твой выход,не жлобись,Днепр тоже нужно возвращять в элиту
    Вот будут выборы Днепра тогда и будет возрождение.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.05.2021 19:47
    0
    И терехов мер
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 25.05.2021 19:44
    0
    Годно)
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 19:44
    +1
    Вот и хорошо.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 25.05.2021 19:42
    0
    Коломойский твой выход,не жлобись,Днепр тоже нужно возвращять в элиту
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 25.05.2021 20:08
    +2
    Golhrenshtanga, 25.05.2021 19:42
    Коломойский твой выход,не жлобись,Днепр тоже нужно возвращять в элиту
    У него есть БК Днепр - чемпион Украины. Который продолжает борьбу за чемпионство опять. Босс ходит на игры. Когда ему ещё футболом заниматься? Тем более что в БК его сын иногда выходит.)
    Ссылка
    Zorro Men
    online
      Zorro Men, 25.05.2021 19:49
    +1
    Хороший чемпіонат буде за 2 роки
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.05.2021 19:48
    +1
    Golhrenshtanga, 25.05.2021 19:42
    Коломойский твой выход,не жлобись,Днепр тоже нужно возвращять в элиту
    Вот будут выборы Днепра тогда и будет возрождение.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 19:44
    +1
    Вот и хорошо.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.05.2021 19:47
    0
    И терехов мер
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 25.05.2021 19:44
    0
    Годно)
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 25.05.2021 19:42
    0
    Коломойский твой выход,не жлобись,Днепр тоже нужно возвращять в элиту
    Ссылка
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