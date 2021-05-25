Презентация эмблемы. Начата процедура переименования Металла в Металлист

Харьковский клуб «Металл» под своим нынешним названием сыграет последнюю игру в субботу, 29 мая.

25 мая секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов заявил, что запущена процедура переименования клуба «Металл», после которой клубу вернут название «Металлист»:

«Этому предшествовала большая работа городских властей и Александра Ярославского. Мы презентуем [29 мая] эмблему футбольного клуба «Металлист», и состоится возвращение любимой народной команды. «Металл» уже вышел в Первую лигу, и мы ставим перед собой амбициозные цели – за один сезон пройти в Премьер-лигу, за следующий – играть в еврокубках, а дальше – в Лиге чемпионов».

Секретарь городского совета пригласил футбольных болельщиков, детей, занимающихся спортом, их тренеров и родителей прийти на стадион и поддержать команду. По его словам, запланирована интересная программа.

Напомним, 29 мая в 17:00 «Металл» проведет матч 24-го тура Второй лиги против «Кривбасса» (Кривой Рог) на стадионе «Металлист». Обе команды уже обеспечили себе путевки в Первую лигу.

Власти Харькова хотят получить в коммунальную собственность стадион «Металлист», его тренировочную базу и детскую академию. На вопрос, как будут выстраиваться коммерческие отношения с ФК «Металлист», Терехов сообщил, что о продаже стадиона клубу речь не идет. Он неоднократно говорил, что город поддерживает инициативу бизнесмена Александра Ярославского о возрождении футбольного клуб «Металлист».

Ярославский пообещал рассказать все тайны о будущем Металлиста