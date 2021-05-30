В поединке 24 тура Второй лиги Украины харьковский «Металл» разгромил «Кривбасс» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Рязанцев (Металл).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Фомин (Металл).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Оливейра да Силва (Металл).
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Источник — YouTube
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