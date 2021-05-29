24-й тур
Металл
3 : 0
Кривбасс
29.05.2021, FT

38,5 тысяч зрителей! Металл победил Кривбасс и выиграл турнир Второй лиги

В Харькове установлен рекорд посещаемости сезона и презентован новый клуб

  • 29.05.2021 19:07
  • 4748 просмотров
  • 19 комментариев
38,5 тысяч зрителей! Металл победил Кривбасс и выиграл турнир Второй лиги
© ФК Металл

В Харькове установлен рекорд посещаемости сезона и презентован новый «Металлист».

38,5 тысяч зрителей побывало на матче Второй лиги! «Металл» в последнем для себя поединке турнира уверенно победил «Кривбасс» (3:0) и выиграл турнир группы B во Второй лиге. Обе команды обеспечили путевки в Первую лигу.

Перед игрой на поле вышел бизнесмен Александр Ярославский, который занимается возрождением «Металлиста» на базе «Металла», и презентовал новый клуб:

«Мы достойно прошли Вторую лигу. Я думаю, аналогично мы пробежим и Первую. И тогда Премьер-лига, трепещи! Европа, жди нас! Мы обязательно будем там.  нас ждет увлекательное путешествие, но уже не с «Металлом», а с «Металлистом»! 

Вторая лига. 24-й тур

«Металл» Харьков – «Кривбасс» Кривой Рог – 3:0

Голы: Жо, 29, Фомин, 75 (пен), Рязанцев, 90.

«Карпаты» Галич – «Подолье» Хмельницкий – 1:2

Голы: Лебедь, 17 (пен) – Прихна, 54, Карпенко, 90+2.

«Никополь» – «Яруд» Мариуполь – 2:4

Голы: Фомин, 32, Жуков, 45+2 – Литюк, 11, Бибик, 34, Корицкий, 60, Мочевинский, 64.

«Чайка» Петропавловская Борщаговка – «Оболонь-2» Буча – 1:2

Голы: Тименко, 21 – Руденко, 18, Прокопенко, 24.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 29.05.2021 19:50
    0
    Во второй лиге
    Ахринеть
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 29.05.2021 19:49
    -1
    Yura Юрий, 29.05.2021 19:39
    бросай наркотики, пока не поздно, а то наручники оденут и дажепописять не дадут
    Это не наркотики,похоже на секту
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.05.2021 19:45
    +1
    Камень который был на сердце более 5 лет наконец то выброшенный ! Растворился ! Груз сброшен - впереди светлое время, великие победы, знатные титулы
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.05.2021 19:42
    0
    Yura Юрий, 29.05.2021 19:39
    бросай наркотики, пока не поздно, а то наручники оденут и дажепописять не дадут
    Я даже не пью ) мне сны видятся из за любви высокой к Металлу! Груз что был на сердце более пяти лет недавно упал - сбросил его ! Теперь мы сильные - особых кровей стали - видим будущее футбольное ! И в нем Металл Велик ! Первый после Бога! Выше нет ! Металлист всегда будет первым
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 29.05.2021 19:39
    +1
    vitalikss86, 29.05.2021 19:35
    Не знаю я не в Вузе! Я купил в интернете ! С Всевышним общаюсь часто в литургических снах - он за Металл всем сердцем ! Сказал благословил нас чтоб мы рейтинг Украины подняли и овладели Суперкубком УЕФА в этом столетии! У нас большое будущее - мне снилось что Металл выиграл ЛЧ вчера ночью
    бросай наркотики, пока не поздно, а то наручники оденут и дажепописять не дадут
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.05.2021 19:37
    0
    joe777., 29.05.2021 19:35
    Почему Всевышний не разрешил в Порту заполнить стадион на финал Лиги Чемпионов?
    Всевышний не любит МС и Челси! Он верен Металлисту! Мы были верны Металлисту даже когда его не было - то есть болельщики той команды которой нет! Теперь Металлист Воскрес! Всевышний наградил тем кто веровал особым даром !
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.05.2021 19:35
    0
    joe777., 29.05.2021 19:32
    Может Всевышний раздавал бесплатно билеты в харьковских школах и ВУЗах?
    Не знаю я не в Вузе! Я купил в интернете ! С Всевышним общаюсь часто в литургических снах - он за Металл всем сердцем ! Сказал благословил нас чтоб мы рейтинг Украины подняли и овладели Суперкубком УЕФА в этом столетии! У нас большое будущее - мне снилось что Металл выиграл ЛЧ вчера ночью
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 29.05.2021 19:35
    0
    vitalikss86, 29.05.2021 19:33
    Он дал нам один день ! И пандемия уже спадает ! Мы все сидели на улице ! Я например смотрел или в телефон или вперёд - не дышал вбок на людей ! Все будет хорошо! Всевышний сказал что гордится нами
    Почему Всевышний не разрешил в Порту заполнить стадион на финал Лиги Чемпионов?
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.05.2021 19:33
    -3
    joe777., 29.05.2021 19:31
    Накрыло тебя хорошо. Пойди это врачам в харьковских больницах расскажи.
    Он дал нам один день ! И пандемия уже спадает ! Мы все сидели на улице ! Я например смотрел или в телефон или вперёд - не дышал вбок на людей ! Все будет хорошо! Всевышний сказал что гордится нами
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 29.05.2021 19:32
    +1
    vitalikss86, 29.05.2021 19:29
    Я говорю Всевышний дал нам благословение сегодня! Передвинул нас в особую касту ! А вы расстилайте коврик каждый день в полдень и молитесь чтобы в лучшем случае 3 мяча пропустить от Металлиста когда ваша команда будет с ним играть - чтоб не больше
    Может Всевышний раздавал бесплатно билеты в харьковских школах и ВУЗах?
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 29.05.2021 19:31
    +1
    vitalikss86, 29.05.2021 19:29
    Я говорю Всевышний дал нам благословение сегодня! Передвинул нас в особую касту ! А вы расстилайте коврик каждый день в полдень и молитесь чтобы в лучшем случае 3 мяча пропустить от Металлиста когда ваша команда будет с ним играть - чтоб не больше
    Накрыло тебя хорошо. Пойди это врачам в харьковских больницах расскажи.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.05.2021 19:29
    -2
    joe777., 29.05.2021 19:27
    В Харькове нет пандемии? Типо Белоруссия?
    Я говорю Всевышний дал нам благословение сегодня! Передвинул нас в особую касту ! А вы расстилайте коврик каждый день в полдень и молитесь чтобы в лучшем случае 3 мяча пропустить от Металлиста когда ваша команда будет с ним играть - чтоб не больше
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 29.05.2021 19:27
    -2
    В Харькове нет пандемии? Типо Белоруссия?
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 29.05.2021 19:25
    +4
    Дай Бог Ярику терпенья вернуть в вышку Металлист. Это будет круто если вернется та самая команда!
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.05.2021 19:25
    +1
    Футбол в квадрате, 29.05.2021 19:17
    А что разве желтая зона, позволяет заполнять трибуны почти на 100%? Или Ярославский порешал?
    Всевышний Велик ! Он защищает всех кто за Великий Металл от короны и прочей нечести ! Всевышний гордится сегодня всеми нами !
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.05.2021 19:23
    +1
    Vladdal, 29.05.2021 19:22
    Вроде как это рекорд посещаемости за все годы в украинской Второй лиге.
    Не только второй а я думаю и всех лиг этого сезона
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 29.05.2021 19:22
    +5
    Вроде как это рекорд посещаемости за все годы в украинской Второй лиге.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 29.05.2021 19:17
    0
    А что разве желтая зона, позволяет заполнять трибуны почти на 100%? Или Ярославский порешал?
    Ссылка
    bus
    online
      bus, 29.05.2021 19:11
    0
    Выиграл турнир в своей группе! Ведь комментатор сообщил про Золотой матч между победителями групп.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 29.05.2021 19:22
    +5
    Вроде как это рекорд посещаемости за все годы в украинской Второй лиге.
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
    online
      Ярослав Мирошниченко, 29.05.2021 19:25
    +4
    Дай Бог Ярику терпенья вернуть в вышку Металлист. Это будет круто если вернется та самая команда!
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.05.2021 19:45
    +1
    Камень который был на сердце более 5 лет наконец то выброшенный ! Растворился ! Груз сброшен - впереди светлое время, великие победы, знатные титулы
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 29.05.2021 19:39
    +1
    vitalikss86, 29.05.2021 19:35
    Не знаю я не в Вузе! Я купил в интернете ! С Всевышним общаюсь часто в литургических снах - он за Металл всем сердцем ! Сказал благословил нас чтоб мы рейтинг Украины подняли и овладели Суперкубком УЕФА в этом столетии! У нас большое будущее - мне снилось что Металл выиграл ЛЧ вчера ночью
    бросай наркотики, пока не поздно, а то наручники оденут и дажепописять не дадут
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 29.05.2021 19:32
    +1
    vitalikss86, 29.05.2021 19:29
    Я говорю Всевышний дал нам благословение сегодня! Передвинул нас в особую касту ! А вы расстилайте коврик каждый день в полдень и молитесь чтобы в лучшем случае 3 мяча пропустить от Металлиста когда ваша команда будет с ним играть - чтоб не больше
    Может Всевышний раздавал бесплатно билеты в харьковских школах и ВУЗах?
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 29.05.2021 19:31
    +1
    vitalikss86, 29.05.2021 19:29
    Я говорю Всевышний дал нам благословение сегодня! Передвинул нас в особую касту ! А вы расстилайте коврик каждый день в полдень и молитесь чтобы в лучшем случае 3 мяча пропустить от Металлиста когда ваша команда будет с ним играть - чтоб не больше
    Накрыло тебя хорошо. Пойди это врачам в харьковских больницах расскажи.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.05.2021 19:25
    +1
    Футбол в квадрате, 29.05.2021 19:17
    А что разве желтая зона, позволяет заполнять трибуны почти на 100%? Или Ярославский порешал?
    Всевышний Велик ! Он защищает всех кто за Великий Металл от короны и прочей нечести ! Всевышний гордится сегодня всеми нами !
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.05.2021 19:23
    +1
    Vladdal, 29.05.2021 19:22
    Вроде как это рекорд посещаемости за все годы в украинской Второй лиге.
    Не только второй а я думаю и всех лиг этого сезона
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 29.05.2021 19:50
    0
    Во второй лиге
    Ахринеть
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.05.2021 19:42
    0
    Yura Юрий, 29.05.2021 19:39
    бросай наркотики, пока не поздно, а то наручники оденут и дажепописять не дадут
    Я даже не пью ) мне сны видятся из за любви высокой к Металлу! Груз что был на сердце более пяти лет недавно упал - сбросил его ! Теперь мы сильные - особых кровей стали - видим будущее футбольное ! И в нем Металл Велик ! Первый после Бога! Выше нет ! Металлист всегда будет первым
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.05.2021 19:37
    0
    joe777., 29.05.2021 19:35
    Почему Всевышний не разрешил в Порту заполнить стадион на финал Лиги Чемпионов?
    Всевышний не любит МС и Челси! Он верен Металлисту! Мы были верны Металлисту даже когда его не было - то есть болельщики той команды которой нет! Теперь Металлист Воскрес! Всевышний наградил тем кто веровал особым даром !
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 29.05.2021 19:35
    0
    joe777., 29.05.2021 19:32
    Может Всевышний раздавал бесплатно билеты в харьковских школах и ВУЗах?
    Не знаю я не в Вузе! Я купил в интернете ! С Всевышним общаюсь часто в литургических снах - он за Металл всем сердцем ! Сказал благословил нас чтоб мы рейтинг Украины подняли и овладели Суперкубком УЕФА в этом столетии! У нас большое будущее - мне снилось что Металл выиграл ЛЧ вчера ночью
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 29.05.2021 19:35
    0
    vitalikss86, 29.05.2021 19:33
    Он дал нам один день ! И пандемия уже спадает ! Мы все сидели на улице ! Я например смотрел или в телефон или вперёд - не дышал вбок на людей ! Все будет хорошо! Всевышний сказал что гордится нами
    Почему Всевышний не разрешил в Порту заполнить стадион на финал Лиги Чемпионов?
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 29.05.2021 19:17
    0
    А что разве желтая зона, позволяет заполнять трибуны почти на 100%? Или Ярославский порешал?
    Ссылка
    bus
    online
      bus, 29.05.2021 19:11
    0
    Выиграл турнир в своей группе! Ведь комментатор сообщил про Золотой матч между победителями групп.
    Ссылка
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