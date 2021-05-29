38,5 тысяч зрителей! Металл победил Кривбасс и выиграл турнир Второй лиги

В Харькове установлен рекорд посещаемости сезона и презентован новый «Металлист».

38,5 тысяч зрителей побывало на матче Второй лиги! «Металл» в последнем для себя поединке турнира уверенно победил «Кривбасс» (3:0) и выиграл турнир группы B во Второй лиге. Обе команды обеспечили путевки в Первую лигу.

Перед игрой на поле вышел бизнесмен Александр Ярославский, который занимается возрождением «Металлиста» на базе «Металла», и презентовал новый клуб:

«Мы достойно прошли Вторую лигу. Я думаю, аналогично мы пробежим и Первую. И тогда Премьер-лига, трепещи! Европа, жди нас! Мы обязательно будем там. нас ждет увлекательное путешествие, но уже не с «Металлом», а с «Металлистом»!

Вторая лига. 24-й тур

«Металл» Харьков – «Кривбасс» Кривой Рог – 3:0

Голы: Жо, 29, Фомин, 75 (пен), Рязанцев, 90.

«Карпаты» Галич – «Подолье» Хмельницкий – 1:2

Голы: Лебедь, 17 (пен) – Прихна, 54, Карпенко, 90+2.

«Никополь» – «Яруд» Мариуполь – 2:4

Голы: Фомин, 32, Жуков, 45+2 – Литюк, 11, Бибик, 34, Корицкий, 60, Мочевинский, 64.

«Чайка» Петропавловская Борщаговка – «Оболонь-2» Буча – 1:2

Голы: Тименко, 21 – Руденко, 18, Прокопенко, 24.