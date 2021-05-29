38,5 тысяч зрителей! Металл победил Кривбасс и выиграл турнир Второй лиги

В Харькове установлен рекорд посещаемости сезона и презентован новый «Металлист».
38,5 тысяч зрителей побывало на матче Второй лиги! «Металл» в последнем для себя поединке турнира уверенно победил «Кривбасс» (3:0) и выиграл турнир группы B во Второй лиге. Обе команды обеспечили путевки в Первую лигу.
Перед игрой на поле вышел бизнесмен Александр Ярославский, который занимается возрождением «Металлиста» на базе «Металла», и презентовал новый клуб:
«Мы достойно прошли Вторую лигу. Я думаю, аналогично мы пробежим и Первую. И тогда Премьер-лига, трепещи! Европа, жди нас! Мы обязательно будем там. нас ждет увлекательное путешествие, но уже не с «Металлом», а с «Металлистом»!
Вторая лига. 24-й тур
«Металл» Харьков – «Кривбасс» Кривой Рог – 3:0
Голы: Жо, 29, Фомин, 75 (пен), Рязанцев, 90.
«Карпаты» Галич – «Подолье» Хмельницкий – 1:2
Голы: Лебедь, 17 (пен) – Прихна, 54, Карпенко, 90+2.
«Никополь» – «Яруд» Мариуполь – 2:4
Голы: Фомин, 32, Жуков, 45+2 – Литюк, 11, Бибик, 34, Корицкий, 60, Мочевинский, 64.
«Чайка» Петропавловская Борщаговка – «Оболонь-2» Буча – 1:2
Голы: Тименко, 21 – Руденко, 18, Прокопенко, 24.
Источник — Sport.ua
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