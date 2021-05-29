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Премьер-лига, трепещи! Ярославский презентовал новый Металлист

Девять долгих лет Александр Ярославский ждал этого момента

  • 29.05.2021 17:50
  • 7563 просмотра
  • 33 комментария
Премьер-лига, трепещи! Ярославский презентовал новый Металлист
© ФК Металл. Александр Ярославский

29 мая «Металл» проводит свой последний матч Второй лиги против «Кривбасса» (Кривой Рог) на стадионе «Металлист» в Харькове. Обе команды уже обеспечили себе путевки в Первую лигу.

Перед игрой на поле вышел бизнесмен Александр Ярославский, который занимается возрождением «Металлиста» на базе «Металла», и презентовал новый клуб:

«Харьков – это «Металлист», а «Металлист» – это Харьков. Девять долгих лет я ждал этого момента! Я думаю, все мы ждали, что выйдем на это поле и будем побеждать. Как мы побеждали всегда. У «Металлиста» стоит одна задача – это еврокубки! 

Мы достойно прошли Вторую лигу. Я думаю, аналогично мы пробежим и Первую. И тогда Премьер-лига, трепещи! Европа, жди нас! Мы обязательно будем там. 

Я обещал вам секреты. Секреты – вот они. Это мы, наши любимые болельщики. Все мы начинаем [путь]! Перед нами стоит амбициозная задача. Мы должны восстановить инфраструктуру – стадион-паучок, базу и академию.

В июне-июле нас ожидают трансферы. Мы подписали обалденного центрального нападающего, двух бразильцев-полузащитников. Когда я говорил, что нас ждет новая команда – это не значит, что футболисты, играющие в команде, будут замены. Мы просто добавим классных игроков в команду «Металл».

И самое главное – нас ждет увлекательное путешествие, но уже не с «Металлом», а с «Металлистом»!

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Источник — Sport.ua

(29 голосов)

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Комментарии
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 29.05.2021 18:40
    0
    oleg-kog, 29.05.2021 18:38
    А кто сказал,что Ярославский нарушил соглашение и занялся футболом? Он только касса, а занимается этим и.о мера Харькова Терехов, который возрождает команду и берет ее на баланс города вместе со всей инфрастуртурой стадиона !Металлист"!
    Ще раз вас питаю! Що заважало у 2016???!!!
    Ссылка
    oleg-kog
    online
      oleg-kog, 29.05.2021 18:38
    0
    Mr.Frost, 29.05.2021 18:32
    Так він ще півтора роки не має займатися клубом, а вже це робить! Що раніше заважало? Ти не відповів!
    А кто сказал,что Ярославский нарушил соглашение и занялся футболом? Он только касса, а занимается этим и.о мера Харькова Терехов, который возрождает команду и берет ее на баланс города вместе со всей инфрастуртурой стадиона !Металлист"!
    Ссылка
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 29.05.2021 18:32
    0
    oleg-kog, 29.05.2021 18:30
    Между ним и Сергеем Курченко, которому он продал клуб, было подписано соглашение, согласно которому Александр Ярославский не имеет права заниматься футбольной деятельностью до 2023 года включительно.
    Если ты этого не знал,то лучше молчи, за умного сойдешь!
    Так він ще півтора роки не має займатися клубом, а вже це робить! Що раніше заважало? Ти не відповів!
    Ссылка
    oleg-kog
    online
      oleg-kog, 29.05.2021 18:30
    0
    Mr.Frost, 29.05.2021 18:04
    Де ти був ці 9 років? Що заважало таким же чином починати це все у 2016??? Дев'ять років ридав?...
    Между ним и Сергеем Курченко, которому он продал клуб, было подписано соглашение, согласно которому Александр Ярославский не имеет права заниматься футбольной деятельностью до 2023 года включительно.
    Если ты этого не знал,то лучше молчи, за умного сойдешь!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
      Igor Avtoigor, 29.05.2021 18:28
    0
    Пля все знают что нельзя привязывать заслуги легендарного Металлиста, вот эти 1925 и всякие металлисты не имеют права вешать на себя ярлык клуба, это овцы не постриженные
    Ссылка
    -ENJOY
    online
      -ENJOY, 29.05.2021 18:27
    0
    Комментарий свернут. Показать
    RomanEnakievo, 29.05.2021 18:06
    Говорит, что они пробегутся по первой лиге. Это как минимум не уважение к другим командам. Видимо, кто-то уже пообещал, что первую лигу им помогут пройти за сезон без проблем.
    Видимо ты идиот... видимо невидимо
    Ссылка
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 29.05.2021 18:26
    0
    Igor Avtoigor, 29.05.2021 18:25
    Они не знают за кого болеть что одни что другие без истории
    Про тебе
    Ссылка
    -ENJOY
    online
      -ENJOY, 29.05.2021 18:26
    0
    Комментарий свернут. Показать
    RomanEnakievo, 29.05.2021 18:15
    Если там такие крутые футболисты, почему ими не интересуются клубы Премьер-Лиги? Или эти супер-звезды не продаются?
    Потому что Шпрот, ты идиот
    Ссылка
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 29.05.2021 18:26
    0
    Собака гавкає( це про тебе! ) а караван далі йде!
    Ссылка
    bus
    online
      bus, 29.05.2021 18:26
    0
    OnlyKharkov, 29.05.2021 18:12
    У 1925 было так же 13к зрилов. Для 2й команды Харькова это будет отлично. А если они будут показывать так же амбиции на Еврокубки то будет больше. НИ ОДИН клуб Украины не может похвастатся посещаемостью такой 2х команд в 1 городе. Харьков это Сила
    А где ещё столько жителей, кроме Киева?)))
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 29.05.2021 18:26
    0
    Есть другие сильные клубы. Выйти в Премьер лигу будет не просто. Пока имеем одно название. Нужна теперь качественная игра.
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 29.05.2021 18:25
    +1
    Якщо це той самий Металіст, то я так розумію, що і борги Ярославский буде віддавати. Інакше ніяк... Закінчиться не почавшись, як суперліга
    Ссылка
    Igor Avtoigor
      Igor Avtoigor, 29.05.2021 18:25
    -1
    bus, 29.05.2021 18:07
    Это какой же облом для 1925, учитывая количество зрителей на стадионе.
    Во что это выльется?
    Они не знают за кого болеть что одни что другие без истории
    Ссылка
    Igor Avtoigor
      Igor Avtoigor, 29.05.2021 18:23
    -1
    Mr.Frost, 29.05.2021 18:13
    Облому ніякого, По-перше ніхто не проти що у Харкові буде дві команди в УПЛ.По- друге глорів завжди більше, ми це знаємо!
    Спрячся со своим не существующим клубом
    Ссылка
    Igor Avtoigor
      Igor Avtoigor, 29.05.2021 18:23
    -1
    Mr.Frost, 29.05.2021 18:13
    Облому ніякого, По-перше ніхто не проти що у Харкові буде дві команди в УПЛ.По- друге глорів завжди більше, ми це знаємо!
    Тебе хоть доплачивает за твою ересь
    Ссылка
    Igor Avtoigor
      Igor Avtoigor, 29.05.2021 18:21
    -1
    Igor Avtoigor, 29.05.2021 18:20
    Пускай сначала объявят что вот есть клуб Металлист который был каждый день одно и тоже 2926 и Металл пля соберите викучу и сделайте и не епите бозги своим несуществующим Металлистом заепали!!!
    Я про 1925
    Ссылка
    Igor Avtoigor
      Igor Avtoigor, 29.05.2021 18:20
    -2
    Пускай сначала объявят что вот есть клуб Металлист который был каждый день одно и тоже 2926 и Металл пля соберите викучу и сделайте и не епите бозги своим несуществующим Металлистом заепали!!!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
      Igor Avtoigor, 29.05.2021 18:16
    +1
    Пля народ Вам не надоело читать про этот Металлист которого нет! Можно ежика родить но это полный пипец
    Ссылка
    locator-x
      locator-x, 29.05.2021 18:16
    +2
    Козловский во Львове точно так же Рух запускал. Вторую лигу сразу прошел, а стартовый сезон в Первой полгода в зоне вылета был. Конечно, бразильцев он не покупал. Но и Агробизнес, Волынь и Оболонь это не Никополи и Яруды.
    История имеет свойство повторяться как фарс. Но интересно, конечно.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 29.05.2021 18:15
    -3
    Олександр Жарчинський, 29.05.2021 18:12
    зараз триває матч Матал-Кривбас.дивлюсь в онлайні.так от-по першому таймі-половина команд прем"єр ліги грає гірше ніж цей Метал!!! не потрібно якось їм "допомагати","обіцяти" і т.д... з такою грою реально першу лігу вони не помітять...
    Если там такие крутые футболисты, почему ими не интересуются клубы Премьер-Лиги? Или эти супер-звезды не продаются?
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 29.05.2021 18:06
    +3
    Говорит, что они пробегутся по первой лиге. Это как минимум не уважение к другим командам. Видимо, кто-то уже пообещал, что первую лигу им помогут пройти за сезон без проблем.
    Ссылка
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 29.05.2021 18:04
    +3
    Де ти був ці 9 років? Що заважало таким же чином починати це все у 2016??? Дев'ять років ридав?...
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 29.05.2021 18:02
    +3
    Почти повний стадіон в Харькові!!! Рекорд цього сезону -це точно! Вперед Металіст поки 1-0!
    Ссылка
    OKs100
      OKs100, 29.05.2021 18:01
    +3
    А как теперь быть болельщикам Металла? Создавать новый клуб под названием "Металл"?
    Ссылка
    locator-x
      locator-x, 29.05.2021 18:16
    +2
    Козловский во Львове точно так же Рух запускал. Вторую лигу сразу прошел, а стартовый сезон в Первой полгода в зоне вылета был. Конечно, бразильцев он не покупал. Но и Агробизнес, Волынь и Оболонь это не Никополи и Яруды.
    История имеет свойство повторяться как фарс. Но интересно, конечно.
    Ссылка
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 29.05.2021 18:12
    +2
    bus, 29.05.2021 18:07
    Это какой же облом для 1925, учитывая количество зрителей на стадионе.
    Во что это выльется?
    У 1925 было так же 13к зрилов. Для 2й команды Харькова это будет отлично. А если они будут показывать так же амбиции на Еврокубки то будет больше. НИ ОДИН клуб Украины не может похвастатся посещаемостью такой 2х команд в 1 городе. Харьков это Сила
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 29.05.2021 18:12
    +2
    RomanEnakievo, 29.05.2021 18:06
    Говорит, что они пробегутся по первой лиге. Это как минимум не уважение к другим командам. Видимо, кто-то уже пообещал, что первую лигу им помогут пройти за сезон без проблем.
    зараз триває матч Матал-Кривбас.дивлюсь в онлайні.так от-по першому таймі-половина команд прем"єр ліги грає гірше ніж цей Метал!!! не потрібно якось їм "допомагати","обіцяти" і т.д... з такою грою реально першу лігу вони не помітять...
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 29.05.2021 18:06
    +2
    Как минимум Металлист будет занимать третье место,бюджет вряд ли будет больше 20- 25 лямов зелени,такая команда огромный плюс для нашего футбола
    Ссылка
    Turnok
      Turnok, 29.05.2021 18:02
    +2
    Да, будем ждать. Третья сила нам нужна в Премьер-лиге, будет интересно.
    Ссылка
    Сергей Шец
      Сергей Шец, 29.05.2021 17:55
    +2
    Ну мужик сказал - мужик сделал!)
    Иеперь будет интересно следить за Металлистом!)
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 29.05.2021 18:25
    +1
    Якщо це той самий Металіст, то я так розумію, що і борги Ярославский буде віддавати. Інакше ніяк... Закінчиться не почавшись, як суперліга
    Ссылка
    Igor Avtoigor
      Igor Avtoigor, 29.05.2021 18:16
    +1
    Пля народ Вам не надоело читать про этот Металлист которого нет! Можно ежика родить но это полный пипец
    Ссылка
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 29.05.2021 18:40
    0
    oleg-kog, 29.05.2021 18:38
    А кто сказал,что Ярославский нарушил соглашение и занялся футболом? Он только касса, а занимается этим и.о мера Харькова Терехов, который возрождает команду и берет ее на баланс города вместе со всей инфрастуртурой стадиона !Металлист"!
    Ще раз вас питаю! Що заважало у 2016???!!!
    Ссылка
    oleg-kog
    online
      oleg-kog, 29.05.2021 18:38
    0
    Mr.Frost, 29.05.2021 18:32
    Так він ще півтора роки не має займатися клубом, а вже це робить! Що раніше заважало? Ти не відповів!
    А кто сказал,что Ярославский нарушил соглашение и занялся футболом? Он только касса, а занимается этим и.о мера Харькова Терехов, который возрождает команду и берет ее на баланс города вместе со всей инфрастуртурой стадиона !Металлист"!
    Ссылка
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 29.05.2021 18:32
    0
    oleg-kog, 29.05.2021 18:30
    Между ним и Сергеем Курченко, которому он продал клуб, было подписано соглашение, согласно которому Александр Ярославский не имеет права заниматься футбольной деятельностью до 2023 года включительно.
    Если ты этого не знал,то лучше молчи, за умного сойдешь!
    Так він ще півтора роки не має займатися клубом, а вже це робить! Що раніше заважало? Ти не відповів!
    Ссылка
    oleg-kog
    online
      oleg-kog, 29.05.2021 18:30
    0
    Mr.Frost, 29.05.2021 18:04
    Де ти був ці 9 років? Що заважало таким же чином починати це все у 2016??? Дев'ять років ридав?...
    Между ним и Сергеем Курченко, которому он продал клуб, было подписано соглашение, согласно которому Александр Ярославский не имеет права заниматься футбольной деятельностью до 2023 года включительно.
    Если ты этого не знал,то лучше молчи, за умного сойдешь!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
      Igor Avtoigor, 29.05.2021 18:28
    0
    Пля все знают что нельзя привязывать заслуги легендарного Металлиста, вот эти 1925 и всякие металлисты не имеют права вешать на себя ярлык клуба, это овцы не постриженные
    Ссылка
    -ENJOY
    online
      -ENJOY, 29.05.2021 18:27
    0
    Комментарий свернут. Показать
    RomanEnakievo, 29.05.2021 18:06
    Говорит, что они пробегутся по первой лиге. Это как минимум не уважение к другим командам. Видимо, кто-то уже пообещал, что первую лигу им помогут пройти за сезон без проблем.
    Видимо ты идиот... видимо невидимо
    Ссылка
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 29.05.2021 18:26
    0
    Igor Avtoigor, 29.05.2021 18:25
    Они не знают за кого болеть что одни что другие без истории
    Про тебе
    Ссылка
    -ENJOY
    online
      -ENJOY, 29.05.2021 18:26
    0
    Комментарий свернут. Показать
    RomanEnakievo, 29.05.2021 18:15
    Если там такие крутые футболисты, почему ими не интересуются клубы Премьер-Лиги? Или эти супер-звезды не продаются?
    Потому что Шпрот, ты идиот
    Ссылка
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