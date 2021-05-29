Премьер-лига, трепещи! Ярославский презентовал новый Металлист

29 мая «Металл» проводит свой последний матч Второй лиги против «Кривбасса» (Кривой Рог) на стадионе «Металлист» в Харькове. Обе команды уже обеспечили себе путевки в Первую лигу.

Перед игрой на поле вышел бизнесмен Александр Ярославский, который занимается возрождением «Металлиста» на базе «Металла», и презентовал новый клуб:

«Харьков – это «Металлист», а «Металлист» – это Харьков. Девять долгих лет я ждал этого момента! Я думаю, все мы ждали, что выйдем на это поле и будем побеждать. Как мы побеждали всегда. У «Металлиста» стоит одна задача – это еврокубки!

Мы достойно прошли Вторую лигу. Я думаю, аналогично мы пробежим и Первую. И тогда Премьер-лига, трепещи! Европа, жди нас! Мы обязательно будем там.

Я обещал вам секреты. Секреты – вот они. Это мы, наши любимые болельщики. Все мы начинаем [путь]! Перед нами стоит амбициозная задача. Мы должны восстановить инфраструктуру – стадион-паучок, базу и академию.

В июне-июле нас ожидают трансферы. Мы подписали обалденного центрального нападающего, двух бразильцев-полузащитников. Когда я говорил, что нас ждет новая команда – это не значит, что футболисты, играющие в команде, будут замены. Мы просто добавим классных игроков в команду «Металл».

И самое главное – нас ждет увлекательное путешествие, но уже не с «Металлом», а с «Металлистом»!