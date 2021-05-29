Премьер-лига, трепещи! Ярославский презентовал новый Металлист

29 мая «Металл» проводит свой последний матч Второй лиги против «Кривбасса» (Кривой Рог) на стадионе «Металлист» в Харькове. Обе команды уже обеспечили себе путевки в Первую лигу.
Перед игрой на поле вышел бизнесмен Александр Ярославский, который занимается возрождением «Металлиста» на базе «Металла», и презентовал новый клуб:
«Харьков – это «Металлист», а «Металлист» – это Харьков. Девять долгих лет я ждал этого момента! Я думаю, все мы ждали, что выйдем на это поле и будем побеждать. Как мы побеждали всегда. У «Металлиста» стоит одна задача – это еврокубки!
Мы достойно прошли Вторую лигу. Я думаю, аналогично мы пробежим и Первую. И тогда Премьер-лига, трепещи! Европа, жди нас! Мы обязательно будем там.
Я обещал вам секреты. Секреты – вот они. Это мы, наши любимые болельщики. Все мы начинаем [путь]! Перед нами стоит амбициозная задача. Мы должны восстановить инфраструктуру – стадион-паучок, базу и академию.
В июне-июле нас ожидают трансферы. Мы подписали обалденного центрального нападающего, двух бразильцев-полузащитников. Когда я говорил, что нас ждет новая команда – это не значит, что футболисты, играющие в команде, будут замены. Мы просто добавим классных игроков в команду «Металл».
И самое главное – нас ждет увлекательное путешествие, но уже не с «Металлом», а с «Металлистом»!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если ты этого не знал,то лучше молчи, за умного сойдешь!
Если ты этого не знал,то лучше молчи, за умного сойдешь!
Во что это выльется?
История имеет свойство повторяться как фарс. Но интересно, конечно.
История имеет свойство повторяться как фарс. Но интересно, конечно.
Во что это выльется?
Иеперь будет интересно следить за Металлистом!)
Если ты этого не знал,то лучше молчи, за умного сойдешь!
Если ты этого не знал,то лучше молчи, за умного сойдешь!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.