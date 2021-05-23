Ярославский пообещал рассказать все тайны о будущем Металлиста

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  • 23.05.2021 19:12
  • 3970 просмотров
  • 9 комментариев
Ярославский пообещал рассказать все тайны о будущем Металлиста
© Faсebook. Александр Ярославский

Бывший президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский пригласил болельщиков на матч 24-го тура Второй лиги между «Металлом» и «Кривбассом». Функционер пообещал рассказать, как харьковский клуб будет развиваться в дальнейшем. 
 
«Дорогие друзья, от всей души, от всего сердца, от всего нашего любимого города Харькова и от «Металлиста» приглашаю вас на футбольный матч «Металл» – «Кривбасс».
 
Вы узнаете много-много интересного и секретного. Того, что я приготовил для вас на последующие сезоны нашего старого-нового клуба «Металлист». Ждем вас 29 мая на стадионе, приходите», – сказал Ярославский. 

Отметим, что и «Металл», и «Кривбасс» уже обеспечили себе повышение в классе.

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(27 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 23.05.2021 20:08
    0
    OnlyKharkov, 23.05.2021 19:42
    Ну можно предположить.
    1. Металл уже выйдет с кривыми с форме металлиста
    2. Скажет что некст сезон будет уже играть Металлист (очень секретно кста )
    3. Ну очень кста сомнительно но почему и нет. Что Металл и 1925 объединяются и Металлист уже будет в УПЛ.
    4. Подписали Роналду и МБапе
    5. Новым тренером будет Де Дзерби
    Главное чтобы не превратился в ФК Металлолом.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 23.05.2021 20:05
    +2
    А тайны о прошлом Металлиста он тоже расскажет?
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 23.05.2021 19:51
    0
    vitalikss86, 23.05.2021 19:40
    Металл(ист) всегда будет Первым!
    Всегда не был и всегда не будет
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 23.05.2021 19:49
    +2
    опять перед выборами сказки будет рассказывать, чтобы Кернеса заместитель выйграл... про Лигу Шампиньонов расскажет... про корабли на Венер4у и Марс... главное проголосуйте правильно...
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 23.05.2021 19:48
    +1
    На Кривбасс - ГФКМ был хороший спектакль. А в Харькове будет ещё круче? Ведь места уже распределены.
    Ссылка
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 23.05.2021 19:42
    +2
    Ну можно предположить.
    1. Металл уже выйдет с кривыми с форме металлиста
    2. Скажет что некст сезон будет уже играть Металлист (очень секретно кста )
    3. Ну очень кста сомнительно но почему и нет. Что Металл и 1925 объединяются и Металлист уже будет в УПЛ.
    4. Подписали Роналду и МБапе
    5. Новым тренером будет Де Дзерби
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 23.05.2021 19:41
    0
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 23.05.2021 19:40
    -4
    Металл(ист) всегда будет Первым!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 23.05.2021 19:19
    +2
    Чую стадион будет забит
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 23.05.2021 20:05
    +2
    А тайны о прошлом Металлиста он тоже расскажет?
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 23.05.2021 19:49
    +2
    опять перед выборами сказки будет рассказывать, чтобы Кернеса заместитель выйграл... про Лигу Шампиньонов расскажет... про корабли на Венер4у и Марс... главное проголосуйте правильно...
    Ссылка
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 23.05.2021 19:42
    +2
    Ну можно предположить.
    1. Металл уже выйдет с кривыми с форме металлиста
    2. Скажет что некст сезон будет уже играть Металлист (очень секретно кста )
    3. Ну очень кста сомнительно но почему и нет. Что Металл и 1925 объединяются и Металлист уже будет в УПЛ.
    4. Подписали Роналду и МБапе
    5. Новым тренером будет Де Дзерби
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 23.05.2021 19:19
    +2
    Чую стадион будет забит
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 23.05.2021 19:48
    +1
    На Кривбасс - ГФКМ был хороший спектакль. А в Харькове будет ещё круче? Ведь места уже распределены.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 23.05.2021 20:08
    0
    OnlyKharkov, 23.05.2021 19:42
    Ну можно предположить.
    1. Металл уже выйдет с кривыми с форме металлиста
    2. Скажет что некст сезон будет уже играть Металлист (очень секретно кста )
    3. Ну очень кста сомнительно но почему и нет. Что Металл и 1925 объединяются и Металлист уже будет в УПЛ.
    4. Подписали Роналду и МБапе
    5. Новым тренером будет Де Дзерби
    Главное чтобы не превратился в ФК Металлолом.
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 23.05.2021 19:51
    0
    vitalikss86, 23.05.2021 19:40
    Металл(ист) всегда будет Первым!
    Всегда не был и всегда не будет
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 23.05.2021 19:41
    0
    Ссылка
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