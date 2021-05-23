Ярославский пообещал рассказать все тайны о будущем Металлиста

Бывший президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский пригласил болельщиков на матч 24-го тура Второй лиги между «Металлом» и «Кривбассом». Функционер пообещал рассказать, как харьковский клуб будет развиваться в дальнейшем.



«Дорогие друзья, от всей души, от всего сердца, от всего нашего любимого города Харькова и от «Металлиста» приглашаю вас на футбольный матч «Металл» – «Кривбасс».



Вы узнаете много-много интересного и секретного. Того, что я приготовил для вас на последующие сезоны нашего старого-нового клуба «Металлист». Ждем вас 29 мая на стадионе, приходите», – сказал Ярославский.

Отметим, что и «Металл», и «Кривбасс» уже обеспечили себе повышение в классе.