Ярославский пообещал рассказать все тайны о будущем Металлиста

Бывший президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский пригласил болельщиков на матч 24-го тура Второй лиги между «Металлом» и «Кривбассом». Функционер пообещал рассказать, как харьковский клуб будет развиваться в дальнейшем.
«Дорогие друзья, от всей души, от всего сердца, от всего нашего любимого города Харькова и от «Металлиста» приглашаю вас на футбольный матч «Металл» – «Кривбасс».
Вы узнаете много-много интересного и секретного. Того, что я приготовил для вас на последующие сезоны нашего старого-нового клуба «Металлист». Ждем вас 29 мая на стадионе, приходите», – сказал Ярославский.
Отметим, что и «Металл», и «Кривбасс» уже обеспечили себе повышение в классе.
Источник — Facebook
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1. Металл уже выйдет с кривыми с форме металлиста
2. Скажет что некст сезон будет уже играть Металлист (очень секретно кста )
3. Ну очень кста сомнительно но почему и нет. Что Металл и 1925 объединяются и Металлист уже будет в УПЛ.
4. Подписали Роналду и МБапе
5. Новым тренером будет Де Дзерби
1. Металл уже выйдет с кривыми с форме металлиста
2. Скажет что некст сезон будет уже играть Металлист (очень секретно кста )
3. Ну очень кста сомнительно но почему и нет. Что Металл и 1925 объединяются и Металлист уже будет в УПЛ.
4. Подписали Роналду и МБапе
5. Новым тренером будет Де Дзерби
1. Металл уже выйдет с кривыми с форме металлиста
2. Скажет что некст сезон будет уже играть Металлист (очень секретно кста )
3. Ну очень кста сомнительно но почему и нет. Что Металл и 1925 объединяются и Металлист уже будет в УПЛ.
4. Подписали Роналду и МБапе
5. Новым тренером будет Де Дзерби
1. Металл уже выйдет с кривыми с форме металлиста
2. Скажет что некст сезон будет уже играть Металлист (очень секретно кста )
3. Ну очень кста сомнительно но почему и нет. Что Металл и 1925 объединяются и Металлист уже будет в УПЛ.
4. Подписали Роналду и МБапе
5. Новым тренером будет Де Дзерби
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