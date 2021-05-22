ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс вышел в Первую лигу

«Кривбасс» присоединился к «Металлу»

  • 22.05.2021 17:58
  • 1912 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс вышел в Первую лигу
© fckryvbas.com

По итогам матча Второй лиги «Металлург» Запорожье - «Металл», в котором хозяева потерпели поражение, место в Первой лиге себе обеспечил «Кривбасс».

«Кривбасс» за два тура до финиша стал недосягаемым для конкурента, обеспечил себе финиш в топ-2 и подъем в Первую лигу.

Ранее из Второй лиги Б повышения в классе добился «Металл».

Первая лига. 23-й тур

Металлург З - Металл 1:2
Голы: Борисенко, 16 - Балули, 26 (с пен), Демченко, 36

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 22.05.2021 18:32
    +1
    Кривбасс сила!
    Ссылка
    Нестор
    online
      Нестор, 22.05.2021 18:26
    0
    SportsMan, 22.05.2021 18:21
    Если верить турнирной таблице здесь на сайте, то у Металлурга еще матч в запасе, то как может Кривбасс обеспечить себе место в Первой лиге, если опережает на 7, а Металлург теоретически может набрать еще 9 очков?
    Там не матч в запасе, а пустой тур из-за выбывшей Черкащины.
    Ссылка
    Нестор
    online
      Нестор, 22.05.2021 18:25
    0
    Опять "рука" - пенальти и президент принимает поздравления)))
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 22.05.2021 18:21
    -1
    Если верить турнирной таблице здесь на сайте, то у Металлурга еще матч в запасе, то как может Кривбасс обеспечить себе место в Первой лиге, если опережает на 7, а Металлург теоретически может набрать еще 9 очков?
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 22.05.2021 18:32
    +1
    Кривбасс сила!
    Ссылка
    Нестор
    online
      Нестор, 22.05.2021 18:26
    0
    SportsMan, 22.05.2021 18:21
    Если верить турнирной таблице здесь на сайте, то у Металлурга еще матч в запасе, то как может Кривбасс обеспечить себе место в Первой лиге, если опережает на 7, а Металлург теоретически может набрать еще 9 очков?
    Там не матч в запасе, а пустой тур из-за выбывшей Черкащины.
    Ссылка
    Нестор
    online
      Нестор, 22.05.2021 18:25
    0
    Опять "рука" - пенальти и президент принимает поздравления)))
    Ссылка
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