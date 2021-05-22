ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс вышел в Первую лигу

По итогам матча Второй лиги «Металлург» Запорожье - «Металл», в котором хозяева потерпели поражение, место в Первой лиге себе обеспечил «Кривбасс».
«Кривбасс» за два тура до финиша стал недосягаемым для конкурента, обеспечил себе финиш в топ-2 и подъем в Первую лигу.
Ранее из Второй лиги Б повышения в классе добился «Металл».
Первая лига. 23-й тур
Металлург З - Металл 1:2
Голы: Борисенко, 16 - Балули, 26 (с пен), Демченко, 36
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Источник — Sport.ua
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