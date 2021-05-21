Металлург — Металл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 22 мая, состоится поединок 23-го тура Второй лиги Украины, в котором запорожский «Металлург» примет харьковский «Металл».
Матч пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Прямая трансляция встречи начнется в 16:00.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Металл
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.