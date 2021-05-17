Стало известно, когда Ярославский вернется на стадион Металлист

Бывший президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский впервые за очень долгое время посетит стадион «Металлист». Ярославский будет лично присутствовать на поединке 24-го тура Второй лиги Украины «Металл» — «Кривбасс», который состоится в субботу, 29 мая.

«Могу вам сказать одно: 29 мая в Харькове будет последняя игра «Металла» в этом сезоне в Харькове. Именно на этом матче планируется возвращение Ярославского на стадион «Металлист». Знаю, что в харьковском клубе готовятся к тому, что Александр Ярославский приедет поддержать «Металл» как раз в этой игре. Это будет сделано, во-первых, для того, чтобы показать, что он болеет за эту команду. Во-вторых, чтобы пообщаться с болельщиками и рассказать о планах на следующий сезон.

Так что 29 мая вы сможете получить информацию из первых уст — каким будет «Металл» в следующем году. Будет это «Металл», или будет это «Металлист» уже в Первой лиге, какими будут трансферы…

Давайте дождемся Александра Ярославского, и я думаю, что харьковские болельщики получат возможность вживую спросить, каким будет «Металл» или «Металлист» уже в следующем году», — заявил журналист Игорь Цыганык.