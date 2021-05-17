Стало известно, когда Ярославский вернется на стадион Металлист

Бывший президент «Металлиста» посетит матч «Металл» — «Кривбасс» 29 мая

  • 17.05.2021 19:47
  • 6297 просмотров
  • 10 комментариев
Стало известно, когда Ярославский вернется на стадион Металлист
© ФК Металлист. Александр Ярославский

Бывший президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский впервые за очень долгое время посетит стадион «Металлист». Ярославский будет лично присутствовать на поединке 24-го тура Второй лиги Украины «Металл» — «Кривбасс», который состоится в субботу, 29 мая.

«Могу вам сказать одно: 29 мая в Харькове будет последняя игра «Металла» в этом сезоне в Харькове. Именно на этом матче планируется возвращение Ярославского на стадион «Металлист». Знаю, что в харьковском клубе готовятся к тому, что Александр Ярославский приедет поддержать «Металл» как раз в этой игре. Это будет сделано, во-первых, для того, чтобы показать, что он болеет за эту команду. Во-вторых, чтобы пообщаться с болельщиками и рассказать о планах на следующий сезон.

Так что 29 мая вы сможете получить информацию из первых уст — каким будет «Металл» в следующем году. Будет это «Металл», или будет это «Металлист» уже в Первой лиге, какими будут трансферы…

Давайте дождемся Александра Ярославского, и я думаю, что харьковские болельщики получат возможность вживую спросить, каким будет «Металл» или «Металлист» уже в следующем году», — заявил журналист Игорь Цыганык.

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Источник — ФК Металл

(26 голосов)

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Комментарии
    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 20:32
    -1
    Владимир Коновалец, 17.05.2021 20:26
    А чому тоді не розібрались? Зараз хлопці краще януковских тітушок, ті були з битами, а теперішні с калашами, відчуйте різницю...
    Эти с калькуляторами ... что ещё страшнее
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 17.05.2021 20:26
    0
    ENJOY_, 17.05.2021 20:05
    Ты там в Квебеке своём помалкивай... мы здесь на месте сами разберёмся
    А чому тоді не розібрались? Зараз хлопці краще януковских тітушок, ті були з битами, а теперішні с калашами, відчуйте різницю...
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 20:18
    -5
    Aleks04, 17.05.2021 20:15
    Ты бы не позорился, двинятин. Разберётся он, деловой...
    Мы, это в Украине.. а не где то там за 7 тысяч км..
    Ссылка
    var
    online
      var, 17.05.2021 20:18
    0
    Ооооо Яруд поднялся чуток
    надо было на Николаев-2
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 17.05.2021 20:15
    +4
    ENJOY_, 17.05.2021 20:05
    Ты там в Квебеке своём помалкивай... мы здесь на месте сами разберёмся
    Ты бы не позорился, двинятин. Разберётся он, деловой...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.05.2021 20:13
    +1
    ENJOY_, 17.05.2021 20:11
    Ты дыбил или дибил!?
    Ні. Я не ENJOY_. 😁
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 20:11
    -7
    DKTheBest2, 17.05.2021 20:09
    Ти хворий чи просто дурний?👀
    Ты дыбил или дибил!?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.05.2021 20:09
    +5
    ENJOY_, 17.05.2021 20:05
    Ты там в Квебеке своём помалкивай... мы здесь на месте сами разберёмся
    Ти хворий чи просто дурний?👀
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 20:05
    -8
    DKTheBest2, 17.05.2021 19:58
    Не знаю. Якось не має в мене впевненості в Ярославському. Дуже легко риги йому прищемили хвоста. Аби не сталося так, що підніме він знову Металіст, а потім знову з'являться риги на все готове.
    Ты там в Квебеке своём помалкивай... мы здесь на месте сами разберёмся
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.05.2021 19:58
    +6
    Не знаю. Якось не має в мене впевненості в Ярославському. Дуже легко риги йому прищемили хвоста. Аби не сталося так, що підніме він знову Металіст, а потім знову з'являться риги на все готове.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.05.2021 19:58
    +6
    Не знаю. Якось не має в мене впевненості в Ярославському. Дуже легко риги йому прищемили хвоста. Аби не сталося так, що підніме він знову Металіст, а потім знову з'являться риги на все готове.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.05.2021 20:09
    +5
    ENJOY_, 17.05.2021 20:05
    Ты там в Квебеке своём помалкивай... мы здесь на месте сами разберёмся
    Ти хворий чи просто дурний?👀
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 17.05.2021 20:15
    +4
    ENJOY_, 17.05.2021 20:05
    Ты там в Квебеке своём помалкивай... мы здесь на месте сами разберёмся
    Ты бы не позорился, двинятин. Разберётся он, деловой...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.05.2021 20:13
    +1
    ENJOY_, 17.05.2021 20:11
    Ты дыбил или дибил!?
    Ні. Я не ENJOY_. 😁
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 17.05.2021 20:26
    0
    ENJOY_, 17.05.2021 20:05
    Ты там в Квебеке своём помалкивай... мы здесь на месте сами разберёмся
    А чому тоді не розібрались? Зараз хлопці краще януковских тітушок, ті були з битами, а теперішні с калашами, відчуйте різницю...
    Ссылка
    var
    online
      var, 17.05.2021 20:18
    0
    Ооооо Яруд поднялся чуток
    надо было на Николаев-2
    Ссылка
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