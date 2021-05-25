Лукас ТЕЙЛОР: «Об интересе Шахтера узнал из СМИ»

Бразильский правый защитник «Днепра-1» Лукас Тейлор в эксклюзивном интервью Sport.ua о минувшем сезоне, работе с Игорем Йовичевичем, лучших бразильских игроках и интересе «Шахтера».

— Лукас, как оценишь минувший сезон в «Днепре-1»?

— Сезон сложился не так как мы хотели. К сожалению, у нас был плохой старт, и мы по итогам первой части Премьер-лиги Украины финишировали на последнем месте. Но мы хорошо закончили чемпионат, так как у нас был хороший второй круг.

— Как думаешь, это твой лучший сезон в карьере?

— Думаю, да. Это был сезон, когда я играл больше матчей, у меня было больше минут на футбольном поле и я показал хороший уровень игры. Так что я могу сказать, что так и есть – это на данный момент мой лучший сезон в карьере.

— За счет чего «Днепр-1» во второй части чемпионата Украины начал лучше играть?

— Я думаю, это связано с тем, что нам удалось хорошо потренироваться в Анталии во время зимних сборов. Мы хорошо подготовились в Турции. Также мы начали лучше играть, потому что во втором круге у нас были в обойме все игроки. В первой части чемпионата у «Днепра-1» было много кадровых проблем в связи с травмами футболистов и в связи с COVID-19.

— Назови самую лучшую игру «Днепра-1» в этом сезоне?

— Честно говоря, я думаю, что это был поединок против «Львова», когда мы 2-го апреля в матче 20-го тура УПЛ выиграли у галицкой команды со счетом 5:1. Действительно, в той встрече мы показали хорошую игру как в нападении, так и в защите.

— Тебе нравится работать с главным тренером «Днепра-1» хорватским специалистом Игором Йовичевичем?

— Конечно, нравится! Он мне очень помог, заставил меня развиваться как защитника. И вдобавок наш наставник - очень умный тренер. Игор Йовичевич знает, как получить максимум от каждого игрока.

— «Динамо» выиграло три трофея в этом сезоне. Что скажешь о «Динамо» с Мирчей Луческу?

— Если честно, я не знаю методов работы Мирчи Луческу, но у киевского «Динамо» в этом сезоне произошла большая эволюция. Доказательством этому является требл «Динамо» в этом сезоне.

— Недавно в СМИ появилась новость, что тобой интересуется «Шахтер». Порадовался, что топ-клуб к тебе проявляет интерес?

— Да, я рад новости том, что «Шахтер» проявил ко мне интерес, хотя это всего лишь слухи. Но это говорит о том, что мою работу признают. Хотя все, что мне известно об интересе «Шахтера» к моей персоне, я узнал через СМИ и прессу. Пока что со стороны «горняков» контактов со мной не было.

— Кстати, сколько у тебя действует контракт с «Днепром-1»? Собираешься остаться в «Днепре-1» на следующий сезон?

— Мой контракт с «Днепром-1» рассчитан до 30 июня. Мы ведем с клубом переговоры о новом контракте, но на данный момент у нас еще нет соглашения.



ФК Шахтер. Лукас Тейлор против Фернандо

— А ты поддерживаешь отношения с игроками «Львова», за который ты играл в 2018 году?

—Только с Сабино. Он единственный бразилец, который играет за «Львов» еще с тех пор, как я выступал за этот клуб. Сабино также, как и я, перешел во «Львов» в 2018 году и играет за этот клуб до сих пор.

— В 2019 году у тебя был период карьеры, когда ты находился в португальском «Эшторил-Прая». Как оценишь то время?

— Я задержался в Португалии всего на шесть месяцев. В это время я как раз восстанавливался от травмы. Когда я наконец оправился, то не мог найти свою подходящую форму, поэтому мне было трудно играть. В итоге я решил разорвать контракт с «Эшторил-Прая», после чего вернулся в Украину, подписав контрактное соглашение с «Днепром-1».

— Расскажи о своем родном клубе «Палмейрас». Ты играл за «Палмейрас» с 2015-го по 2019-й годы на юношеском уровне. На профессиональном уровне ты защищал цвета клуба из Сан-Пулу с 2015-го по 2019-й годы, находясь также в арендах. Поделись самыми яркими впечатлениями, связанными с «Палмейрасом».

— «Палмейрас» - это гигантский клуб, богатый традициями, историей и титулами. «Палмейрас» - десятикратный чемпион Бразилии. Также эта команда четыре раза завоевывала Кубок Бразилии и 25 раз побеждала в чемпионате штата Сан-Паулу (она же Лига Паулиста). Также «зелено-белые» выиграли дважды Копа Либертадорес в 1999 году и совсем недавно в 2020 году. Я очень благодарен за то, что, начиная с юношеского уровня, играл за этот клуб 13 лет. Сегодня «Палмейрас» - лучший клуб в Бразилии для игры.

—Ты обладатель Кубка Бразилии-2015. Вспомни те времена. Сильно радовался первому трофею в карьере?

— Да, это был один из лучших дней в моей жизни, когда мы 2-го декабря 2015-го года завоевали Кубок Бразилии. «Палмейрас» встретился в финале с «Сантосом». Первый матч выиграл со счетом 1:0 «Сантос» благодаря голу Габигола! В ответной встрече в Сан-Паулу мы выиграли 2:1. На точный удар экс-игрока «Милана» Рикардо Оливейры «Палмейрас» ответил дублем Дуду, известного в Украине по играм за киевское «Динамо». Трофей мы завоевали, победив в серии пенальти со счетом 4:3. Это был прекрасный день.

— С какими знаменитыми игроками ты пересекался в «Палмейрасе»?

— Я играл со многими известными футболистами. Но, в первую очередь, выделю известных по выступлениям за европейские гранды Зе Роберто и Фелипе Мело, а также нынешнего форварда «МанСити» Габриэля Жезуса. Кроме того, выделю Клейтона Шавьера, который играл за харьковский «Металлист». Также в команде было много других классных исполнителей. В «Палмейрасе» всегда много хороших игроков. Но вот насчет Зе Роберто скажу, что он был особенным парнем в команде, он отличался от других. Я думаю, Зе Роберто, известный в Европе по играм за «Баварию», был лучшим футболистом, с которым я когда-либо играл.

— Кстати, кто твои любимые бразильские футболисты?

— Это форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, а также защитник «селесао» и «Сан-Паулу» Дани Алвес.

— Можешь сравнить себя по стилю с Дани Алвесом? Ты чем-то похож на него и позиция у вас одинаковая – крайний защитник.

— К сожалению, пока что не могу. Дани Алвес гораздо более техничный исполнитель, чем я. Я не думаю, что нас можно сравнивать.

— У вас сейчас отпуск. Как отдыхаешь?

— Отпуск проходит хорошо. Я вернулся на родину в Бразилию, где увидел свою семью, близких мне людей. На следующей неделе я поеду в свой медовый месяц.

— Ты недавно женился. Твоя жена из Украины или из Бразилии?

— Я женился в декабре 2020-го года. Моя жена - бразильянка.

— Чем увлекаешься, кроме футбола?

— Мне нравится играть в видеоигры и смотреть сериалы.



СК Днепр-1

— Какие у тебя любимые фильмы, музыка, книги?

— Я люблю комедийные фильмы. А из музыки я слушаю рэп. Книги не читаю.

— Чем занимаешься в свободное время?

— Когда я дома, то играю в Warzone, а также смотрю сериалы и фильмы.

— Чем тебе нравится Украина?

— Украина — это хорошая страна. Мне нравится жить в Украине. Я нашел в Украине хороших друзей. Днепр — хорошее место для жизни. Там безопасно, спокойно и нет большого движения на дорогах. Моя жена любит жить в Днепре.

Дмитрий КОТКОВ, Игорь КОТКОВ