Динамо купило новый клубный автобус

Киевское «Динамо» по просьбе главного тренера Мирчи Луческу продолжает модернизировать клубную инфраструктуру.
Кроме замены газонов на базе и стадионе имени Валерия Лобановского, «Динамо» обновило автопарк команды.
В следующем сезоне первая команда клуба будет ездить на новом автобусе марки MAN, который недавно был куплен в Германии.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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us-1973-goda-vypuska так у ржавой недокоманды тоже новый ржавый автобус
us-1973-goda-vypuska так у ржавой недокоманды тоже новый ржавый автобус
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