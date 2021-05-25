Динамо купило новый клубный автобус

Киевский клуб остановил свой выбор на известной марке MAN

  • 25.05.2021 12:55
  • 4851 просмотр
  • 7 комментариев
Динамо купило новый клубный автобус
© bus.man.eu

Киевское «Динамо» по просьбе главного тренера Мирчи Луческу продолжает модернизировать клубную инфраструктуру.

Кроме замены газонов на базе и стадионе имени Валерия Лобановского, «Динамо» обновило автопарк команды.

В следующем сезоне первая команда клуба будет ездить на новом автобусе марки MAN, который недавно был куплен в Германии.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 25.05.2021 13:56
    +2
    Pol Chopa, 25.05.2021 13:28
    А старий то біш попередній кому?
    помалюють у оранжево-чорні кольори і віддадуть в оренду
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 25.05.2021 13:32
    0
    https://sport.ua/news/536891-foto-nazad-v-proshloe-shahter-peresel-na-avtob
    us-1973-goda-vypuska так у ржавой недокоманды тоже новый ржавый автобус
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 25.05.2021 13:28
    +1
    А старий то біш попередній кому?
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 25.05.2021 13:26
    +1
    Ше происходит?)))))
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 25.05.2021 13:20
    -11
    С виду хрень какае-то
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 25.05.2021 13:15
    +6
    Мирча красавец,дай бог всем в таком возрасте быть такими
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 25.05.2021 13:06
    +8
    Класний.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 25.05.2021 13:06
    +8
    Класний.
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 25.05.2021 13:15
    +6
    Мирча красавец,дай бог всем в таком возрасте быть такими
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 25.05.2021 13:56
    +2
    Pol Chopa, 25.05.2021 13:28
    А старий то біш попередній кому?
    помалюють у оранжево-чорні кольори і віддадуть в оренду
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 25.05.2021 13:28
    +1
    А старий то біш попередній кому?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.05.2021 13:26
    +1
    Ше происходит?)))))
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 25.05.2021 13:32
    0
    https://sport.ua/news/536891-foto-nazad-v-proshloe-shahter-peresel-na-avtob
    us-1973-goda-vypuska так у ржавой недокоманды тоже новый ржавый автобус
    Ссылка
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