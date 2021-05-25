Динамо купило новый клубный автобус

Киевское «Динамо» по просьбе главного тренера Мирчи Луческу продолжает модернизировать клубную инфраструктуру.

Кроме замены газонов на базе и стадионе имени Валерия Лобановского, «Динамо» обновило автопарк команды.

В следующем сезоне первая команда клуба будет ездить на новом автобусе марки MAN, который недавно был куплен в Германии.