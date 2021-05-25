Цуренко вышла в полуфинал квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№140 WTA) стартовала с победы в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В четвертьфинале отбора украинка в трех сетах одолела Даниэль Лао из США (№218 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Даниэль Лао (США) – 6:1, 4:6, 7:6(0)
В следующем раунде квалификации Цуренко сразится против Магдалены Фрех из Польши (№153 WTA).
Ранее в полуфинал отбора вышли Илья Марченко, Ангелина Калинина, Катарина Завацкая и Сергей Стаховский.
Источник — Sport.ua
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Леся добре виглядає коли сповідує атакувальний та гострий стиль гри. Коли сидить в захисті, то стабільності не вистачає.
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Тримаємо кулачки за Лесю.
Леся добре виглядає коли сповідує атакувальний та гострий стиль гри. Коли сидить в захисті, то стабільності не вистачає.
-
Тримаємо кулачки за Лесю.
Леся добре виглядає коли сповідує атакувальний та гострий стиль гри. Коли сидить в захисті, то стабільності не вистачає.
-
Тримаємо кулачки за Лесю.
Леся добре виглядає коли сповідує атакувальний та гострий стиль гри. Коли сидить в захисті, то стабільності не вистачає.
-
Тримаємо кулачки за Лесю.
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