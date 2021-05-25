Цуренко вышла в полуфинал квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка в трех сетах обыграла соперницу из США

  • 25.05.2021 22:16
  • 1368 просмотров
  • 8 комментариев
Цуренко вышла в полуфинал квалификации Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№140 WTA) стартовала с победы в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В четвертьфинале отбора украинка в трех сетах одолела Даниэль Лао из США (№218 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Даниэль Лао (США) – 6:1, 4:6, 7:6(0)

В следующем раунде квалификации Цуренко сразится против Магдалены Фрех из Польши (№153 WTA).

Ранее в полуфинал отбора вышли Илья МарченкоАнгелина Калинина, Катарина Завацкая и Сергей Стаховский.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 25.05.2021 22:39
    +2
    maxno, 25.05.2021 22:29
    не было 5-0 это майскоре придумала 4-1 4-4 5-4 7-6
    Більшість коментаторів гру не бачили.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 25.05.2021 22:32
    0
    Это квал в основную сетку, а там, ну наверно кто-то выстрелит, я оптимист
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 25.05.2021 22:29
    +4
    sv_2000, 25.05.2021 22:23
    Девчачий теннис во всей красе)) Выигрывать в 3 сете 5:0, затем слить до 5:5, чтобы потом на тае вынести соперницу 7:0
    не было 5-0 это майскоре придумала 4-1 4-4 5-4 7-6
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 25.05.2021 22:27
    +3
    alefteev77, 25.05.2021 22:22
    Молодець Леся. Правдо важкувато.
    Леся добре виглядає коли сповідує атакувальний та гострий стиль гри. Коли сидить в захисті, то стабільності не вистачає.
    -
    Тримаємо кулачки за Лесю.
    Не могу сказать, что много Лесю видел, но не так чтобы и мало... Как по мне, говорить о Лесе, как об атакующей теннистке ну очень смело. Играет она чистенько, техничненько и мягенько, как.... девочка
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 25.05.2021 22:24
    -3
    У Лесі вже немає чим перемогати.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 25.05.2021 22:23
    +1
    Девчачий теннис во всей красе)) Выигрывать в 3 сете 5:0, затем слить до 5:5, чтобы потом на тае вынести соперницу 7:0
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.05.2021 22:22
    +3
    Молодець Леся. Правдо важкувато.
    Леся добре виглядає коли сповідує атакувальний та гострий стиль гри. Коли сидить в захисті, то стабільності не вистачає.
    -
    Тримаємо кулачки за Лесю.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 25.05.2021 22:21
    +2
    противная Американка упёртая но КЛАСС И ОПЫТ ЛЕСИ ВЫШЕ это всё расставило на свои места!!!ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 25.05.2021 22:29
    +4
    sv_2000, 25.05.2021 22:23
    Девчачий теннис во всей красе)) Выигрывать в 3 сете 5:0, затем слить до 5:5, чтобы потом на тае вынести соперницу 7:0
    не было 5-0 это майскоре придумала 4-1 4-4 5-4 7-6
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 25.05.2021 22:27
    +3
    alefteev77, 25.05.2021 22:22
    Молодець Леся. Правдо важкувато.
    Леся добре виглядає коли сповідує атакувальний та гострий стиль гри. Коли сидить в захисті, то стабільності не вистачає.
    -
    Тримаємо кулачки за Лесю.
    Не могу сказать, что много Лесю видел, но не так чтобы и мало... Как по мне, говорить о Лесе, как об атакующей теннистке ну очень смело. Играет она чистенько, техничненько и мягенько, как.... девочка
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.05.2021 22:22
    +3
    Молодець Леся. Правдо важкувато.
    Леся добре виглядає коли сповідує атакувальний та гострий стиль гри. Коли сидить в захисті, то стабільності не вистачає.
    -
    Тримаємо кулачки за Лесю.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 25.05.2021 22:39
    +2
    maxno, 25.05.2021 22:29
    не было 5-0 это майскоре придумала 4-1 4-4 5-4 7-6
    Більшість коментаторів гру не бачили.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 25.05.2021 22:21
    +2
    противная Американка упёртая но КЛАСС И ОПЫТ ЛЕСИ ВЫШЕ это всё расставило на свои места!!!ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 25.05.2021 22:23
    +1
    Девчачий теннис во всей красе)) Выигрывать в 3 сете 5:0, затем слить до 5:5, чтобы потом на тае вынести соперницу 7:0
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 25.05.2021 22:32
    0
    Это квал в основную сетку, а там, ну наверно кто-то выстрелит, я оптимист
    Ссылка
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