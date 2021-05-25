Цуренко вышла в полуфинал квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№140 WTA) стартовала с победы в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



В четвертьфинале отбора украинка в трех сетах одолела Даниэль Лао из США (№218 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Даниэль Лао (США) – 6:1, 4:6, 7:6(0)

В следующем раунде квалификации Цуренко сразится против Магдалены Фрех из Польши (№153 WTA).

Ранее в полуфинал отбора вышли Илья Марченко, Ангелина Калинина, Катарина Завацкая и Сергей Стаховский.