Почему поссорились Тайсон и Каштру? Луиш впервые прокомментировал конфликт

В настоящий момент в «Шахтере» уже нет ни бразильского футболиста, ни португальского тренера

  • 25.05.2021 20:00
  • 8623 просмотра
  • 9 комментариев
Почему поссорились Тайсон и Каштру? Луиш впервые прокомментировал конфликт
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал свою ссору с экс-лидером команды Тайсоном, которая привела к тому, что хавбек был переведен в дубль, а вскоре с ним по взаимному согласию сторон был досрочно расторгнут контракт.

«У нас была небольшая проблема, но все уже кончено. Больше не стоит об этом говорить. Главное – это настоящее. Важно, что у Тайсона все хорошо, у «Шахтера» все хорошо, у меня, как у тренера, все хорошо. Важно то, что все в прошлом, все разрешилось. Тайсон – мой друг, которому я желаю удачи», - сказал 59-летний Каштру.

Тайсон ныне является игроком бразильского «Интернасьонала», а вот Луиша Каштру пресса активно сватает в саудовский «Аль-Хиляль».

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Источник — GaúchaZH

(42 голоса)

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Комментарии
    KARABAS55
      KARABAS55, 25.05.2021 21:01
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Всё верно. Кто старое помянит, тому глаз вон.
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 25.05.2021 20:39
    +1
    Красавчик!
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 25.05.2021 20:37
    0
    Не удивительно , что такой человек как Каштру не прижился в шахтёре
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 20:22
    +4
    Face Control, 25.05.2021 20:18
    Информативно.
    Из серии: "Нех*я не понял, но очень интересно."
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 25.05.2021 20:19
    +8
    Ох и заголовки
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 20:18
    +4
    Информативно.
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 25.05.2021 20:03
    +4
    вот жеж гад! не дал повода для срача
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 20:03
    +11
    Все свалили, всем спс почему правда зачем писать не понятно, инфы там нет.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.05.2021 20:02
    +7
    Тема не раскрыта
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 20:03
    +11
    Все свалили, всем спс почему правда зачем писать не понятно, инфы там нет.
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 25.05.2021 20:19
    +8
    Ох и заголовки
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.05.2021 20:02
    +7
    Тема не раскрыта
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 20:22
    +4
    Face Control, 25.05.2021 20:18
    Информативно.
    Из серии: "Нех*я не понял, но очень интересно."
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 20:18
    +4
    Информативно.
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 25.05.2021 20:03
    +4
    вот жеж гад! не дал повода для срача
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 25.05.2021 21:01
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Всё верно. Кто старое помянит, тому глаз вон.
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 25.05.2021 20:39
    +1
    Красавчик!
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 25.05.2021 20:37
    0
    Не удивительно , что такой человек как Каштру не прижился в шахтёре
    Ссылка
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