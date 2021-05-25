Почему поссорились Тайсон и Каштру? Луиш впервые прокомментировал конфликт

Бывший главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал свою ссору с экс-лидером команды Тайсоном, которая привела к тому, что хавбек был переведен в дубль, а вскоре с ним по взаимному согласию сторон был досрочно расторгнут контракт.

«У нас была небольшая проблема, но все уже кончено. Больше не стоит об этом говорить. Главное – это настоящее. Важно, что у Тайсона все хорошо, у «Шахтера» все хорошо, у меня, как у тренера, все хорошо. Важно то, что все в прошлом, все разрешилось. Тайсон – мой друг, которому я желаю удачи», - сказал 59-летний Каштру.

Тайсон ныне является игроком бразильского «Интернасьонала», а вот Луиша Каштру пресса активно сватает в саудовский «Аль-Хиляль».