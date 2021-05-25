Оставят ли Минай в УПЛ? Названы 3 команды, у которых проблемы с аттестацией

По данным журналиста Игоря Бурбаса, это «Олимпик», «Десна» и «Ингулец»

  • 25.05.2021 15:55
  • 3595 просмотров
  • 5 комментариев
Оставят ли Минай в УПЛ? Названы 3 команды, у которых проблемы с аттестацией
© ФК Минай

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал, какие три команды имеют проблемы с получением аттестата УПЛ на следующий сезон:

«Под угрозой допуска к УПЛ следующего сезона не только «Олимпик», у которого действительно сложная, фактически патовая ситуация. У аттестационного комитета вопросы еще к двум клубам – «Десне» и «Ингульцу». 

Может ли «Минай» остаться в УПЛ? В коридорах УАФ такая информация распространяется на уровне разговоров – не более. У самого клуба очень туманные перспективы существования. Инвестиций из Венгрии не будет. «Кишварда» не заинтересована в сотрудничестве и своим фарм-клубом планирует делать более стабильный ФК «Ужгород».

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Istm
      Istm, 25.05.2021 16:58
    0
    бурбасятина
    Ссылка
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 25.05.2021 16:52
    -2
    Лучше бы это были Минай Верес и Львов. И в УПЛ запустить М1925 Черноморец и Альянс!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 25.05.2021 16:42
    -2
    Каждый год одно и тоже. Ингулец стадион достраивает для первой лиги? Десна вроде всегда более-менее стабильной была, неужели собственник психанул после того как не попали в еврокубки?
    Ссылка
    1927FCDK1927
    online
      1927FCDK1927, 25.05.2021 16:24
    -3
    Та вже краще Минай залишити ніж Олімпік. В Минаї хоч якась інфраструктура є,стадіон досить не поганий,та і впринципі в Закарпатті цей клуб як я знаю люблять.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 25.05.2021 16:05
    +6
    Самое интересное что именно эти три клуба: Олимпик, Десна и Ингулец засудили действия ЛучаноЛучи... Совпадение?
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 25.05.2021 16:05
    +6
    Самое интересное что именно эти три клуба: Олимпик, Десна и Ингулец засудили действия ЛучаноЛучи... Совпадение?
    Ссылка
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