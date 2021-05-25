Оставят ли Минай в УПЛ? Названы 3 команды, у которых проблемы с аттестацией

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал, какие три команды имеют проблемы с получением аттестата УПЛ на следующий сезон:
«Под угрозой допуска к УПЛ следующего сезона не только «Олимпик», у которого действительно сложная, фактически патовая ситуация. У аттестационного комитета вопросы еще к двум клубам – «Десне» и «Ингульцу».
Может ли «Минай» остаться в УПЛ? В коридорах УАФ такая информация распространяется на уровне разговоров – не более. У самого клуба очень туманные перспективы существования. Инвестиций из Венгрии не будет. «Кишварда» не заинтересована в сотрудничестве и своим фарм-клубом планирует делать более стабильный ФК «Ужгород».
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Під загрозою допуску до УПЛ наступного сезону не лише Олімпік, в якого дійсно складна, фактично патова ситуація. В атестаційного комітету питання ще до двох клубів - Десни та Інгульця. Чи може Минай залишитися в УПЛ? В коридорах УАФ така інформація дійсно шириться на рівні розмов— Igor Burbas (@iburbas) May 25, 2021
Чи може Минай лишитись в УПЛ? В коридорах УАФ така інформація шириться на рівні розмов - не більше. У самого Миная дуже туманні перспективи існування. Інвестицій з Угорщини не буде. Кішварда не зацікавлена у співпраці і своїм фарм-клубом планує робити більш стабільний ФК Ужгород.— Igor Burbas (@iburbas) May 25, 2021
Источник — Twitter
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