Кишварда намерена сотрудничать с двумя закарпатскими клубами

Середняк элитного венгерского дивизиона – «Кишварда» уже не первый год сотрудничает с второлиговым «Ужгородом», приняли соседи активное участие и в создании футбольной академии «Мункач».

Именно на этих контактах и сосредоточила свое внимание «Кишварда», ряды которой защищают сразу несколько футболистов из Украины.

Поэтому появившиеся в СМИ сообщения, что «Кишварда» хочет сделать своим фарм-клубом «Минай», вылетевший из УПЛ не соответствует действительности. Отношения между «Минаем» и «Кишвардой» ограничиваются лишь проведением в межсезонье спаррингов.