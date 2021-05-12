Кишварда намерена сотрудничать с двумя закарпатскими клубами

Середняк элитного венгерского дивизиона – «Кишварда» уже не первый год сотрудничает с второлиговым «Ужгородом», приняли соседи активное участие и в создании футбольной академии «Мункач».
Именно на этих контактах и сосредоточила свое внимание «Кишварда», ряды которой защищают сразу несколько футболистов из Украины.
Поэтому появившиеся в СМИ сообщения, что «Кишварда» хочет сделать своим фарм-клубом «Минай», вылетевший из УПЛ не соответствует действительности. Отношения между «Минаем» и «Кишвардой» ограничиваются лишь проведением в межсезонье спаррингов.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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