Кишварда намерена сотрудничать с двумя закарпатскими клубами

«Минай» не будет фарм-клубом венгров

  • 12.05.2021 11:37
  • 170 просмотров
  • 0 комментариев
Кишварда намерена сотрудничать с двумя закарпатскими клубами
© УПЛ. Стадион Авангард в Ужгороде

Середняк элитного венгерского дивизиона – «Кишварда» уже не первый год сотрудничает с второлиговым «Ужгородом», приняли соседи активное участие и в создании футбольной академии «Мункач».

Именно на этих контактах и сосредоточила свое внимание «Кишварда», ряды которой защищают сразу несколько футболистов из Украины.

Поэтому появившиеся в СМИ сообщения, что «Кишварда» хочет сделать своим фарм-клубом «Минай», вылетевший из УПЛ не соответствует действительности. Отношения между «Минаем» и «Кишвардой» ограничиваются лишь проведением в межсезонье спаррингов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности