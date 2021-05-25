ОФИЦИАЛЬНО: Флик возглавит сборную Германии

Контракт вступит в силу 1 июля. Соглашение со специалистом рассчитано до 2024 года

  • 25.05.2021 12:30
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ОФИЦИАЛЬНО: Флик возглавит сборную Германии
© Getty Images/Global Images Ukraine

56-летний немецкий специалист Ханс-Дитер Флик станет новым главным тренером сборной Германии по футболу. Контракт со специалистом вступит в силу 1 июля, он рассчитан до лета 2024 года, включая домашний чемпионат Европы.

После Евро-2020 Флик сменит на посту наставника команды 61-летнего Йоахима Лева, который работает на этой должности с 2006 года. Контракт Лева был рассчитан до лета 2022 года, но тренер принял решение расторгнуть его досрочно.

На протяжении карьеры Флик работал в «Бамментале», «Хоффенхайме», «Зальцбурге», сборной Германии (ассистент с 2006 по 2014 годы и спортивный директор с 2014 по 2017 годы). Последним клубом Флика была мюнхенская «Бавария», которую он возглавлял с 2019 года.

«Я очень рад, что буду работать тренером сборной. У нас есть все, чтобы готовиться к предстоящим турнирам, включая домашний Евро-2024, с оптимизмом. С нетерпением жду возможности поделиться своими идеями», — прокомментировал Флик свое назначение.

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Источник — Немецкий футбольный союз

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