МанСити в финале, Моуриньо заменит Фонсеку в Роме, Санжар опять в Олимпике

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 4 мая.

1A. Есть первый финалист! Ман Сити очень уверенно еще раз обыграл ПСЖ

После дубля Мареза и удаления Ди Марии все стало ясно задолго до конца

1B. Манчестер Сити – ПСЖ – 2:0. Зинченко в финале. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

1С. Назван лучший игрок матча Ман Сити – ПСЖ. И это не автор дубля Марез!

Лучшим игроком полуфинального матча ЛЧ признан центрбек Рубен Диаш

2. Уровень Пепа недосягаем. Гвардиола установил феноменальный рекорд в ЛЧ

Пеп Гвардиола обошел Карло Анчелотти по количеству игр в плей-офф ЛЧ

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо подписал контракт с Ромой

Один португалец заменил другого в римском клубе

3B. Стала известна зарплата Моуриньо в Роме

Португалец возглавит «Волков» со следующего сезона

4A. ОФИЦИАЛЬНО: Фонсека покинет Рому по завершении сезона

Специалист уйдет из итальянского клуба

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила об уходе еще одного ветерана

Хави Мартинес покинет команду свободным агентом

5. ОФИЦИАЛЬНО. Роман Санжар – главный тренер Олимпика, Яя Туре – помощник

Возвращение состоялось

6. Manchester Evening News: Форма Зинченко – кадровая проблема Гвардиолы

Украинец сейчас выглядит слишком хорошо, чтобы оставлять его в запасе

7A. Гениальный игрок! Марк Селби стал чемпионом мира по снукеру в 4-й раз

В финальном поединке англичанин победил Шона Мерфи со счетом 18:15

7B. Чемпионат мира по снукеру: Селби – четырехкратный, еще и с рекордом!

В финале Марк обыграл Шона Мерфи

8. Шубы и девушки провокационной внешности. Ньето вспомнил скандал с Динамо

Испанский рефери снова рассказал свою версию нашумевшего дела 25-летней давности

9A. Жена Гусева: «Как можно было не дать Олегу сыграть 100-й матч за сборную?»

Мария Гусева – о больной теме

9B. Жена Гусева: «При Луческу в Динамо стало меньше этой тупой физики»

Мария рассказала, почему ей нравится подход румынского специалиста

9С. Жена Гусева – о долге Ващука: «Не знаю, как Влад спит после этого»

Мария Гусева шокирована тем, что случилось

10. Тренер-фантом в клубе необъяснимых решений

1 победа, 1 ничья и сразу 8 поражений – с такими результатами Юрий Калитвинцев покинул «Олимпик»