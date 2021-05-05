МанСити в финале, Моуриньо заменит Фонсеку в Роме, Санжар опять в Олимпике

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 4 мая.
1A. Есть первый финалист! Ман Сити очень уверенно еще раз обыграл ПСЖ
После дубля Мареза и удаления Ди Марии все стало ясно задолго до конца
1B. Манчестер Сити – ПСЖ – 2:0. Зинченко в финале. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
1С. Назван лучший игрок матча Ман Сити – ПСЖ. И это не автор дубля Марез!
Лучшим игроком полуфинального матча ЛЧ признан центрбек Рубен Диаш
2. Уровень Пепа недосягаем. Гвардиола установил феноменальный рекорд в ЛЧ
Пеп Гвардиола обошел Карло Анчелотти по количеству игр в плей-офф ЛЧ
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо подписал контракт с Ромой
Один португалец заменил другого в римском клубе
3B. Стала известна зарплата Моуриньо в Роме
Португалец возглавит «Волков» со следующего сезона
4A. ОФИЦИАЛЬНО: Фонсека покинет Рому по завершении сезона
Специалист уйдет из итальянского клуба
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария объявила об уходе еще одного ветерана
Хави Мартинес покинет команду свободным агентом
5. ОФИЦИАЛЬНО. Роман Санжар – главный тренер Олимпика, Яя Туре – помощник
Возвращение состоялось
6. Manchester Evening News: Форма Зинченко – кадровая проблема Гвардиолы
Украинец сейчас выглядит слишком хорошо, чтобы оставлять его в запасе
7A. Гениальный игрок! Марк Селби стал чемпионом мира по снукеру в 4-й раз
В финальном поединке англичанин победил Шона Мерфи со счетом 18:15
7B. Чемпионат мира по снукеру: Селби – четырехкратный, еще и с рекордом!
В финале Марк обыграл Шона Мерфи
8. Шубы и девушки провокационной внешности. Ньето вспомнил скандал с Динамо
Испанский рефери снова рассказал свою версию нашумевшего дела 25-летней давности
9A. Жена Гусева: «Как можно было не дать Олегу сыграть 100-й матч за сборную?»
Мария Гусева – о больной теме
9B. Жена Гусева: «При Луческу в Динамо стало меньше этой тупой физики»
Мария рассказала, почему ей нравится подход румынского специалиста
9С. Жена Гусева – о долге Ващука: «Не знаю, как Влад спит после этого»
Мария Гусева шокирована тем, что случилось
10. Тренер-фантом в клубе необъяснимых решений
1 победа, 1 ничья и сразу 8 поражений – с такими результатами Юрий Калитвинцев покинул «Олимпик»
Источник — Sport.ua
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