Тренер-фантом в клубе необъяснимых решений

Что это было? Именно такой вопрос наверняка промелькнул в головах у большинства отечественных болельщиков сразу после того, как появилась новость об уходе Юрия Калитвинцева с поста главного тренера «Олимпика». Специалист, который отработал в донецком клубе порядка двух с половиной месяцев, за которые не сумел абсолютно ничего показать и уж тем более доказать, покинул его ряды столь же неожиданно и стремительно, как и появился на горизонте.

Увы, но в последнее время «Олимпик» приучил к тому, что тренеров здесь меняют, словно лопнувшие воздушные шарики в компании по проведению праздников и организации досуга. Причем, в отличие от упоминаемой структуры, где перемены вызваны непосредственной необходимостью, боссы «Олимпика» свои решения принимают по каким-то понятным только им одним логическим цепочкам.

Скажем, до сих пор непонятно, почему клуб в конце февраля принял решение расстаться с Игорем Климовским, которому достаточно успешно удавалось делать свою работу. Президент «Олимпика» Владислав Гельзин тогда пояснил свое решение двумя поражениями от «Динамо» и «Днепра-1» после возобновления регулярного чемпионата, но тот час же оговорился – мол, это «не основная причина». Простите, но мы точно говорим о футболе? Если да, то почему тренера отправляют в отставку не за спортивные неудачи, а по каким-то иным причинам, делая непосредственно результаты «не основными» обстоятельствами в принятии итогового решения? И почему ключевые причины не раскрываются, хотя комментарий по увольнению президентом все-таки давался?

Нет, все достаточно ясно, и Гельзин, как руководитель частной структуры волен сам принимать решения, который считает верными, но он все же решил выйти в публичную плоскость и что-то объяснить… Получилось, прямо скажем, так себе, и если бы не последовавшее разъяснение от журналиста Александра Денисова, который прямо раскрыл мотивацию босса «Олимпика», то мы бы и до сих пор ломали голову, почему же ушел Климовский. А так, оказывается, этот специалист был чересчур «ванильным» для команды, не мог встряхнуть коллектив, перед которым ставилась задача по выходу в Лигу Европы.

Вместо «ванили» руководители «Олимпика», очевидно, сделали выбор в пользу «перца». По крайней мере, в качестве последнего должен был выступить Юрий Калитвинцев, который, на секундочку, до прихода в донецкую команду сидел без полноценной работы в футболе три с половиной года – с октября 2017-го. Но последний аспект никак не насторожил руководителей «Олимпика», которым Калитвинцева, вероятно, отрекомендовали, как подходящего в сложившейся ситуации специалиста.

На самом деле, Юрий Калитвинцев памятен многим по достаточно неплохой работе со сборной Украины, которую коуч «подхватил» после неожиданной отставки Мирона Маркевича, а затем ассистировал уже Олегу Блохину, в том числе и на домашнем для «сине-желтых» чемпионате Европы 2012 года. Однако после этого Калитвинцев уехал в Россию, где не только особо-то не преуспел, но еще и вляпался в весьма дурно пахнущий скандал. В частности, один из откровенных пропагандистов соседней страны, чью фамилию мы не будем приводить, чтобы не делать ему чести и дополнительной рекламы, после назначения Калитвинцева в московское «Динамо» заявил, что Юрий Николаевич тренировки в «Волге» якобы проводил на украинском языке, хотя большинство футболистов его слабо понимали. Подобная чушь не укладывается в голове любого, кто хоть когда-то слышал речь Калитвинцева, в которой ясно прослеживаются типичные нотки русского наречия, ведь Юрий родился в Волгограде и долгое время прожил в России.

Но после возвращения в Украину Калитвинцеву, к счастью, не пришлось столкнуться с таким мракобесием, которое его постигло на исторической родине. Что правда, результаты «Олимпика» не выглядели обнадеживающими. Несмотря на идущие друг за другом поражения, Калитвинцев, в отличие от своего босса Гельзина, в общении с прессой всегда держался очень тактично и стойко. Он старался объяснять, что не получилось у его команды, но было видно – специалист откровенно расстроен и не видит реальных путей для улучшения ситуации.

Когда после финального свистка в матче против «Ингульца» (0:3) Калитвинцев подошел к тренеру команды-соперницы Лавриненко, и что-то шепнул ему на ухо, а затем на протяжении минуты жал руку и словно не хотел отпускать коллегу, закрались первые сомнения в том, что «Олимпик» доиграет с этим коучем сезон до конца. Ощущения не подвели, а Гельзин снова не стал мириться со своими эмоциями. Куда проще отправить тренера в отставку, и снова попробовать достичь успеха с чистого листа. Вот только ранее подобная стратегия не сработала ни в ситуации с Вячеславом Шевчуком, ни с Жулио Сезаром, ни с Висенте Гомесом…

Единственными двумя людьми, для которых «Олимпик» выглядел по-настоящему своим и органичным остаются Роман Санжар и Игорь Климовский. Назначить второго в пятый раз за последние два года, пожалуй, стало бы для Гельзина репутационным ударом, по причине чего босс «Олимпика» все-таки решил прекращать искать добро от добра, и договорился о возвращении Санжара.



ФК Олимпик. Роман Санжар

Пока Гельзин не стал долго распинаться в причинах выбора именно в пользу Санжара, коротко отметив: «У нас уже есть договоренность с тренером – к нам возвращается Роман Санжар. С ним уже подписан контракт на два года». Интересно, что если на момент ухода из «Олимпика» этот специалист считался одним из наиболее перспективных в отечественном футболе, то провал с «Карпатами» изрядно подмочил репутацию Санжара, из-за чего нынешний выбор руководства донецкого клуба вновь-таки не выглядит до конца логичным. Да, вы возвращаете того тренера, который достигал почти всех современных успехов с «Олимпиком», но с момента его ухода команда существенно обновилась, а потому для Санжара многое придется выстраивать с самого начала.

И куда важнее, сколько времени будет дано Санжару на то, чтобы выстроить структуру игры и начать давать результат. Климовскому, а затем и Калитвинцеву в принципе никто не мешал дать доиграть до конца сезона, ведь «Олимпик», пусть и при катастрофических результатах, но вряд ли стоит на вылет из УПЛ. А уже летом после полноценной организации сборов и селекционной работы, можно было бы начинать всерьез спрашивать с Калитвинцева. Но стороны решили разойтись раньше – боссы «Олимпика» не увидели прогресса, а сам тренер не захотел бороться с ветряными мельницами…

Санжару достается откровенно проблемное хозяйство, с которым наводить порядок придется в сжатые сроки. Летом истекают контракты сразу у девяти футболистов первой команды, некоторые из которых, как Максим Тейшейра или Сергей Политыло, являются весьма важными фигурами в коллективе. Плюс ко всему «Олимпик», похоже, попал в некую опалу УАФ, конфликт с некоторыми работниками которой у клуба продолжается уже очень долго… Все это, а также проблемы вокруг домашнего стадиона, явно не способствуют успешной работе для любого тренера, а потому в следующем сезоне «Олимпик», если не произойдет кардинальных перемен к лучшему, вряд ли ожидает борьба за столь желанную Лигу Европы, или даже пока малопонятную Лигу конференций…

Хуже всего то, что после увольнения Санжара в 2018 году, руководство «Олимпика», похоже, так и не осознало, что для команды такого уровня стабильность – один из ключевых залогов успеха. То, что несколько лет делал Шаран с «Александрией», чего добивался Вернидуб в «Заре», и что имеют ныне Рябоконь в «Десне» и Костышин в «Колосе» было бы невозможно, если бы тренеру не доверяли в сложных ситуациях. Иногда нужно перешагнуть через себя, собрать волю в кулак и двигаться дальше, а не начинать судорожно рушить все вокруг в попытке затем экстренно построить что-то новое, что в мечтах выглядит, словно сказочный замок.

Пока эксперименты в «Олимпике» приводили к постройке лишь замков из песка. Таковые удавались Жулио Сезару, нечто подобное сейчас явил УПЛ и Юрий Калитвинцев. Неудивительно, что последствия необъяснимых решений снова придется исправлять кризис-менеджеру. Благо, таких у «Олимпика» целых два. И теперь, кажется, пришел черед Романа Санжара вытягивать из болота родной клуб. Вот только главный вопрос остается – как долго Владислав Гельзин сумеет сдерживать себя от очередного стремления к кардинальным переменам, которые пока приводят не к прогрессу, а исключительно к регрессу…