ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Калитвинцев покинул Олимпик

«Олимпик» на официальном сайте проинформировал об уходе из команды наставника Юрия Калитвинцева. Клуб и тренер разорвали контракт по обоюдному согласию сторон.

Последним матчем специалиста в команде стал поединок против «Ингульца», который был проигран 0:3. «Олимпик» за два тура до завершения сезона УПЛ находится в трех очках над зоной вылета.

Калитвинцев проработал в «Олимпике» чуть более двух месяцев. За это время команда провела 10 матчей в УПЛ, в которых потерпела 8 поражений, 1 раз сыграла вничью и добыла 1 победу.

Вместе с тренером команду покинули его ассистент Геннадий Литовченко, тренер вратарей Владимир Тименко, а также специалист по физподготовке Антон Дяченко.

Имя нового главного тренера футболисты узнают во вторник.