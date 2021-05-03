ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Калитвинцев покинул Олимпик

Наставник и клуб УПЛ прекратили сотрудничество

  • 03.05.2021 18:56
  • 1739 просмотров
  • 9 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Калитвинцев покинул Олимпик
© olimpik.com.ua

«Олимпик» на официальном сайте проинформировал об уходе из команды наставника Юрия Калитвинцева. Клуб и тренер разорвали контракт по обоюдному согласию сторон.

Последним матчем специалиста в команде стал поединок против «Ингульца», который был проигран 0:3. «Олимпик» за два тура до завершения сезона УПЛ находится в трех очках над зоной вылета.

Калитвинцев проработал в «Олимпике» чуть более двух месяцев. За это время команда провела 10 матчей в УПЛ, в которых потерпела 8 поражений, 1 раз сыграла вничью и добыла 1 победу.

Вместе с тренером команду покинули его ассистент Геннадий Литовченко, тренер вратарей Владимир Тименко, а также специалист по физподготовке Антон Дяченко.

Имя нового главного тренера футболисты узнают во вторник.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
    090545
    online
      090545, 03.05.2021 19:17
    0
    В Роме место освобождается.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 03.05.2021 19:16
    0
    viktor77, 03.05.2021 19:07
    Калитвенцев норм мужик!
    Поверь, нормальный мужик это не профессиональное качество. На посту тренера должен быть профессионал, а не просто нормальный мужик. Я тоже нормальный мужик, компанейский там, могу выпить, пошутить, иногда лицо грустное сделать, чтоб пожалели, но за это меня что-то не назначают тренером команды УПЛ
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 03.05.2021 19:14
    +2
    axylinam, 03.05.2021 19:02
    Через Лобановского прошли десятки талантливых футболистов,а вот нормальных тренеров из них пару человек, остальным явно не хватает интеллекта,в том числе понять,что это не их профессия
    А коли Калітвінцев з юнацькою збірною вигравав Євро у 2009 р. це також була не його професія чи тоді йому вистачало інтелекту?
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 03.05.2021 19:12
    0
    Ожидаемо
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.05.2021 19:08
    +2
    axylinam, 03.05.2021 19:02
    Через Лобановского прошли десятки талантливых футболистов,а вот нормальных тренеров из них пару человек, остальным явно не хватает интеллекта,в том числе понять,что это не их профессия
    Калитвинцев - толковый человек. Один из тех редких, порядочных россиян. И тренер нормальный, правда время нужно, чтобы все притерлось и стало на свои места.
    -
    У нас собственники клубов, скажем так, довольно странные персонажи, отсюда специфическая "культура", которая царит в украинском футболе
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 03.05.2021 19:07
    +6
    Калитвенцев норм мужик!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 03.05.2021 19:04
    +1
    axylinam, 03.05.2021 19:02
    Через Лобановского прошли десятки талантливых футболистов,а вот нормальных тренеров из них пару человек, остальным явно не хватает интеллекта,в том числе понять,что это не их профессия
    А что им ещё делать на футбольной пенсии? Работать учителем физкультуры в школе?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 03.05.2021 19:02
    +2
    Через Лобановского прошли десятки талантливых футболистов,а вот нормальных тренеров из них пару человек, остальным явно не хватает интеллекта,в том числе понять,что это не их профессия
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 03.05.2021 19:02
    +7
    ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби подписал контракт с Олимпиком
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 03.05.2021 19:02
    +7
    ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби подписал контракт с Олимпиком
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 03.05.2021 19:07
    +6
    Калитвенцев норм мужик!
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 03.05.2021 19:14
    +2
    axylinam, 03.05.2021 19:02
    Через Лобановского прошли десятки талантливых футболистов,а вот нормальных тренеров из них пару человек, остальным явно не хватает интеллекта,в том числе понять,что это не их профессия
    А коли Калітвінцев з юнацькою збірною вигравав Євро у 2009 р. це також була не його професія чи тоді йому вистачало інтелекту?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.05.2021 19:08
    +2
    axylinam, 03.05.2021 19:02
    Через Лобановского прошли десятки талантливых футболистов,а вот нормальных тренеров из них пару человек, остальным явно не хватает интеллекта,в том числе понять,что это не их профессия
    Калитвинцев - толковый человек. Один из тех редких, порядочных россиян. И тренер нормальный, правда время нужно, чтобы все притерлось и стало на свои места.
    -
    У нас собственники клубов, скажем так, довольно странные персонажи, отсюда специфическая "культура", которая царит в украинском футболе
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 03.05.2021 19:02
    +2
    Через Лобановского прошли десятки талантливых футболистов,а вот нормальных тренеров из них пару человек, остальным явно не хватает интеллекта,в том числе понять,что это не их профессия
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 03.05.2021 19:04
    +1
    axylinam, 03.05.2021 19:02
    Через Лобановского прошли десятки талантливых футболистов,а вот нормальных тренеров из них пару человек, остальным явно не хватает интеллекта,в том числе понять,что это не их профессия
    А что им ещё делать на футбольной пенсии? Работать учителем физкультуры в школе?
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 03.05.2021 19:17
    0
    В Роме место освобождается.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 03.05.2021 19:16
    0
    viktor77, 03.05.2021 19:07
    Калитвенцев норм мужик!
    Поверь, нормальный мужик это не профессиональное качество. На посту тренера должен быть профессионал, а не просто нормальный мужик. Я тоже нормальный мужик, компанейский там, могу выпить, пошутить, иногда лицо грустное сделать, чтоб пожалели, но за это меня что-то не назначают тренером команды УПЛ
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 03.05.2021 19:12
    0
    Ожидаемо
    Ссылка
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