Владислав ГЕЛЬЗИН: «В Олимпик возвращается Санжар»

Стало известно, что Юрий Калитвинцев вместе со своим тренерским штабом покинул «Олимпик». Известному специалисту так и не удалось вывести команду на новый уровень. Более того – за два тура до конца первенства «Олимпик», руководство которого еще недавно озвучивало цель попадания в зону еврокубков, находится на предпоследнем месте в турнирной таблице и вынужден бороться за сохранение прописки в Премьер-лиге.

«Результата нет – и этим все сказано. Как бы я не относился к Юре, мы дружим, но другого выхода в этой ситуации не было. В то же время отмечу, что не каждому тренеру хватит мужества самому подойти и признаться, что он не справился и что правильно будет уйти. Когда мы делали перестановку на тренерском мостике, меняя Климовского на Калитвинцева, это не было спонтанным, опрометчивым решением. Мы общались с командой, советовались с лидерами, реально хотели усилиться. И думали, что так будет правильно, что мы реально усилимся. Тем не менее, получилось так, как получилось. Почему? Сложно сказать. Может, это не команда Юры. А может, он просто оказался здесь не в то время. Что дальше? У нас уже есть договоренность с тренером – к нам возвращается Роман Санжар. С ним уже подписан контракт на два года», - сказал Владислав Гельзин.