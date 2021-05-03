Владислав ГЕЛЬЗИН: «В Олимпик возвращается Санжар»

Президент донецкого клуба рассказал об изменениях на тренерском мостике команды

  • 03.05.2021 20:23
  • 1820 просмотров
  • 3 комментария
Владислав ГЕЛЬЗИН: «В Олимпик возвращается Санжар»
© ФК Олимпик Донецк. Владислав Гельзин

Стало известно, что Юрий Калитвинцев вместе со своим тренерским штабом покинул «Олимпик». Известному специалисту так и не удалось вывести команду на новый уровень. Более того – за два тура до конца первенства «Олимпик», руководство которого еще недавно озвучивало цель попадания в зону еврокубков, находится на предпоследнем месте в турнирной таблице и вынужден бороться за сохранение прописки в Премьер-лиге.

«Результата нет – и этим все сказано. Как бы я не относился к Юре, мы дружим, но другого выхода в этой ситуации не было. В то же время отмечу, что не каждому тренеру хватит мужества самому подойти и признаться, что он не справился и что правильно будет уйти. Когда мы делали перестановку на тренерском мостике, меняя Климовского на Калитвинцева, это не было спонтанным, опрометчивым решением. Мы общались с командой, советовались с лидерами, реально хотели усилиться. И думали, что так будет правильно, что мы реально усилимся. Тем не менее, получилось так, как получилось. Почему? Сложно сказать. Может, это не команда Юры. А может, он просто оказался здесь не в то время. Что дальше? У нас уже есть договоренность с тренером – к нам возвращается Роман Санжар. С ним уже подписан контракт на два года», - сказал Владислав Гельзин.

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Источник — Footboom

(8 голосов)

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Комментарии
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      Shchebet, 03.05.2021 20:48
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      ENJOY, 03.05.2021 20:45
    0
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    hakkinen
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      hakkinen, 03.05.2021 20:40
    0
    Свежее решение, однако...
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