Убрать Баранку. Олимпик требует отвод главы Комитета этики и честной игры

Противостояние клуба с УАФ продолжается

  • 19.03.2021 15:12
  • 764 просмотра
  • 5 комментариев
Убрать Баранку. Олимпик требует отвод главы Комитета этики и честной игры
© olimpik.com.ua

Комитет по этике и честной игре УАФ рассматривает дело по матчу УПЛ «Олимпик» - «Шахтер». В частности, о нецензурных высказываниях президента «Олимпика» Владислава Гельзина в адрес судейского корпуса Украины.

Однако «Олимпик» требует, чтобы это дело не рассматривал глава комитета Франческо Баранка.

«Мы считаем, что господин Франческо Баранка по объективным причинам не может принимать участие в разбирательстве вокруг событий 17-го тура УПЛ в качестве главы комитета этики и честной игры УАФ, в связи с его личной заинтересованностью и предвзятостью. Так, 07.03.2021, т.е. на следующий день после событий 17-го тура УПЛ, Франческо Баранка дал интервью каналу «Футбол 1», в котором сообщил, что как итальянец, считает себя лично оскорбленным высказываниями Владислава Гельзина, несмотря на то, что никаких комментариев и высказываний в отношении него не давалось».

«Ранее Франческо Баранка в СМИ неоднократно демонстрировал свое предвзятое отношение к ФК «Олимпик» Донецк и его руководству, высказывая необоснованные обвинения в махинациях.  Согласно ст. 52 Дисциплинарных правил УАФ, отвод члену Органа может быть заявлен, если есть обоснованные основания для сомнений в его непредвзятости. Это касается случаев, если член Органа непосредственно заинтересован в конечном результате дела и связан с одной из сторон».

«В связи с указанными обстоятельствами ФК Олимпик Донецк направил в УАФ заявление об отводе главы Комитета этики и честной игры с предоставлением доказательств, подтверждающих его личную заинтересованность и предвзятость», - гласит заявление «Олимпика».

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 19.03.2021 15:46
    +1
    Барана на шашлык, а Баранку к чаю! Неужели свалят с трона итальяшек??? Что-то не верится...
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 19.03.2021 15:35
    0
    Не верю...! Без шансов...
    Ссылка
    Zorro Men
    online
      Zorro Men, 19.03.2021 15:34
    +2
    Невже наші функціонери проснулись,потрібен був один поштовх у спину,і ним став Гельзін.Красава.
    Ссылка
    Zorro Men
    online
      Zorro Men, 19.03.2021 15:32
    +3
    Баранучі на вихвд
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 19.03.2021 15:29
    +4
    Бери Баранка Лучі і валіть нафіг з України!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 19.03.2021 15:29
    +4
    Бери Баранка Лучі і валіть нафіг з України!
    Ссылка
    Zorro Men
    online
      Zorro Men, 19.03.2021 15:32
    +3
    Баранучі на вихвд
    Ссылка
    Zorro Men
    online
      Zorro Men, 19.03.2021 15:34
    +2
    Невже наші функціонери проснулись,потрібен був один поштовх у спину,і ним став Гельзін.Красава.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 19.03.2021 15:46
    +1
    Барана на шашлык, а Баранку к чаю! Неужели свалят с трона итальяшек??? Что-то не верится...
    Ссылка
    fon513
    online
      fon513, 19.03.2021 15:35
    0
    Не верю...! Без шансов...
    Ссылка
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