Жена Гусева: «При Луческу в Динамо стало меньше этой тупой физики»

Жена Олега Гусева Мария рассказала о своем отношении к наставнику киевского «Динамо» Мирче Луческу, в тренерском штабе которого работает ее муж.
«Мне очень нравится концепция и подход Луческу к тренировкам «Динамо». Конечно, то, что делают фанаты, мне не очень понятно, но это не мое дело.
Человек пришел и отлично выполняет свою работу. «Динамо» классно показывает себя во время матчей, они молодцы. Действительно, стало меньше этой тупой физики, где ты должен бежать до последнего, а потом коленные чашечки себе оперировать.
Очень разумный подход к тренировкам. Луческу как тренер мне очень нравится», - сказала Мария.
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Источник — Sportarena
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