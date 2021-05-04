Жена Гусева: «При Луческу в Динамо стало меньше этой тупой физики»

Мария рассказала, почему ей нравится подход румынского специалиста

  • 04.05.2021 12:53
  • 1453 просмотра
  • 1 комментарий
Жена Гусева: «При Луческу в Динамо стало меньше этой тупой физики»
© Инстаграм Марии Гусевой

Жена Олега Гусева Мария рассказала о своем отношении к наставнику киевского «Динамо» Мирче Луческу, в тренерском штабе которого работает ее муж.
 
«Мне очень нравится концепция и подход Луческу к тренировкам «Динамо». Конечно, то, что делают фанаты, мне не очень понятно, но это не мое дело.
 
Человек пришел и отлично выполняет свою работу. «Динамо» классно показывает себя во время матчей, они молодцы. Действительно, стало меньше этой тупой физики, где ты должен бежать до последнего, а потом коленные чашечки себе оперировать.
 
Очень разумный подход к тренировкам. Луческу как тренер мне очень нравится», - сказала Мария.

Читайте также: Жена Гусева – о долге Ващука: «Не знаю, как Влад спит после этого»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sportarena

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 04.05.2021 13:26
    0
    Не тупой, а динамо-сердечной физики.
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 04.05.2021 13:26
    0
    Не тупой, а динамо-сердечной физики.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности