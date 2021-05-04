Жена Гусева: «При Луческу в Динамо стало меньше этой тупой физики»

Жена Олега Гусева Мария рассказала о своем отношении к наставнику киевского «Динамо» Мирче Луческу, в тренерском штабе которого работает ее муж.



«Мне очень нравится концепция и подход Луческу к тренировкам «Динамо». Конечно, то, что делают фанаты, мне не очень понятно, но это не мое дело.



Человек пришел и отлично выполняет свою работу. «Динамо» классно показывает себя во время матчей, они молодцы. Действительно, стало меньше этой тупой физики, где ты должен бежать до последнего, а потом коленные чашечки себе оперировать.



Очень разумный подход к тренировкам. Луческу как тренер мне очень нравится», - сказала Мария.

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