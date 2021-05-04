Жена Гусева – о долге Ващука: «Не знаю, как Влад спит после этого»

Мария Гусева шокирована тем, что случилось

  • 04.05.2021 12:05
  • 5859 просмотров
  • 33 комментария
Жена Гусева – о долге Ващука: «Не знаю, как Влад спит после этого»
© Инстаграм Марии Гусевой

Жена Олега Гусева Мария рассказала о скандальном долге Владислава Ващука, который по версии семьи Гусевых с 2008 года должен им 50 000 долларов.
 
«Это реальная история, этим делом сейчас занимается полиция. Олег никогда не будет выносить какие-то ссоры, но когда так случилось...
 
Если честно, то я не понимаю, как такие суммы можно давать в долг без расписки. Когда человек приезжает, забирает деньги в банке под твое имя, под честное слово обещает, что он их вернет, потому что вот сейчас надо. Скажи ты, что вот сейчас нет, я взял, но не могу вернуть. Но отказываться от своих слов публично, для меня это дикость. Мне кажется, что карма в этом случае, а я очень на это надеюсь, сработает. Если полиция не догонит этого человека, то ее догонит карма.
 
Долг не вернули, потому что у Ващука есть влиятельные друзья. Они не позволяют дать ход этому делу, как могло бы быть. К сожалению, в нашей стране это так решается, все мы знаем о коррупции. Это большая сумма и для меня это жесть. Это же не 100 гривен взять, так делать просто нельзя, это свинство.
 
Олег с Ващуком не общаются. Не знаю, как Влад спит после всего ночью», - сказала Мария.

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Источник — Sportarena

(35 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 13:34
    0
    Хoакин Гусман Лоэра., 04.05.2021 13:26
    когда в кабинетах голы рисовали в 90 х в пользу Динамa и игры им сливали все подряд и в каждом матче пенка и красная у соперников Динама ,что то о чести и достоинстве молчали любители анальных сов
    Угу и полуфинал ЛЧ тоже?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 13:33
    0
    SEMIRAMID, 04.05.2021 13:31
    Болван! В прошлом году после двух кругов у Шахтера было на 13 очков больше, а сейчас у Динамо на 13 очков больше, чем у Шлака! Так, что не приплетай сюда 23 очка. У Шлака ещё две игры и не исключено, что горняки потеряют очки с Минаем или Ингульцом! Если бы в этом чемпионате было бы 4 круга, то Динамо. вполне могло сделать отрыв от Шахтера и на 25 очков, судя как сейчас донецкий недоклуб с окружной Киева играет! А в в 1996 году Динамо опередило горняков аж на 31 очко в итоговой таблице! Вот это позорный рекорд!
    Не все ли равно ск очков? Главное чемпионство оформлено уже.
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 04.05.2021 13:31
    -1
    Maкs_7777_, 04.05.2021 13:15
    4 сезона сосали +23 вы хорошо раз в пять лет чемпион ,а за 12 лет вобще 3 раз мля а такие команды как реал в 20 веке ,ещё обыгрывали в 99 ,вы не команда а дно раз в пять лет,так что опущенец ,расскажи как это раз в пять лет чемпионами шубными быть
    Болван! В прошлом году после двух кругов у Шахтера было на 13 очков больше, а сейчас у Динамо на 13 очков больше, чем у Шлака! Так, что не приплетай сюда 23 очка. У Шлака ещё две игры и не исключено, что горняки потеряют очки с Минаем или Ингульцом! Если бы в этом чемпионате было бы 4 круга, то Динамо. вполне могло сделать отрыв от Шахтера и на 25 очков, судя как сейчас донецкий недоклуб с окружной Киева играет! А в в 1996 году Динамо опередило горняков аж на 31 очко в итоговой таблице! Вот это позорный рекорд!
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 04.05.2021 13:31
    -1
    Andre066, 04.05.2021 13:22
    Лень ему напомнить кем кроты 10 лет были в 90х он горе пятилетки учит
    Они уже от вечных унижений кукушкой поплыли и птиц насилуют
    Вон там один пассажир ниже , про мои похождения с совами рассказывает
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 04.05.2021 13:31
    -1
    Хoакин Гусман Лоэра., 04.05.2021 13:26
    когда в кабинетах голы рисовали в 90 х в пользу Динамa и игры им сливали все подряд и в каждом матче пенка и красная у соперников Динама ,что то о чести и достоинстве молчали любители анальных сов
    умниик с тем отрывом и результатом в 90х это не в тему нытье и не путай лидерство 90х с с 00ми
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 04.05.2021 13:30
    -1
    Andre066, 04.05.2021 13:22
    Лень ему напомнить кем кроты 10 лет были в 90х он горе пятилетки учит
    75 трофеев к ДК
    40 у шлахтера
    О чем тут спорить 🤷‍♂️
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 04.05.2021 13:30
    0
    Хoакин Гусман Лоэра., 04.05.2021 13:26
    когда в кабинетах голы рисовали в 90 х в пользу Динамa и игры им сливали все подряд и в каждом матче пенка и красная у соперников Динама ,что то о чести и достоинстве молчали любители анальных сов
    💯,% шубы мешками заносии в лч,если бы не Кучма выгнали бы лет так 20 с еврокубков и опустили в третью лигу в Украине пожалели шубных дреснявых
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра.
    online
      Хoакин Гусман Лоэра., 04.05.2021 13:26
    +2
    Andre066, 04.05.2021 13:22
    Лень ему напомнить кем кроты 10 лет были в 90х он горе пятилетки учит
    когда в кабинетах голы рисовали в 90 х в пользу Динамa и игры им сливали все подряд и в каждом матче пенка и красная у соперников Динама ,что то о чести и достоинстве молчали любители анальных сов
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 04.05.2021 13:26
    -2
    funcat, 04.05.2021 13:16
    Знатно ты этой содержанке Максиму очко подпалил
    Так опять таки план пятилетки не выполнен с 23 после 32 туров стало -13 после 24 и кто дно?
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 04.05.2021 13:22
    -1
    funcat, 04.05.2021 13:16
    Знатно ты этой содержанке Максиму очко подпалил
    Лень ему напомнить кем кроты 10 лет были в 90х он горе пятилетки учит
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра.
    online
      Хoакин Гусман Лоэра., 04.05.2021 13:20
    0
    у любителей анальных сов,всё через одно любимое их место
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 04.05.2021 13:17
    -1
    Вот интересно какое чувство у дреснявых ДынаМовцев что они раз а пять лет чемпионат выигрывают,все штаны усрали опущенцы от радости дреснявые
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 04.05.2021 13:16
    -1
    Andre066, 04.05.2021 13:13

    Вторые лишь тявкают с сзади
    Знатно ты этой содержанке Максиму очко подпалил
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 04.05.2021 13:15
    0
    Andre066, 04.05.2021 13:13

    Вторые лишь тявкают с сзади

    Унижаются , как обычно
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 04.05.2021 13:15
    +1
    Andre066, 04.05.2021 13:13

    Вторые лишь тявкают с сзади
    4 сезона сосали +23 вы хорошо раз в пять лет чемпион ,а за 12 лет вобще 3 раз мля а такие команды как реал в 20 веке ,ещё обыгрывали в 99 ,вы не команда а дно раз в пять лет,так что опущенец ,расскажи как это раз в пять лет чемпионами шубными быть
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 04.05.2021 13:13
    -1
    funcat, 04.05.2021 12:59
    не реагируй на 🐔 МАксима 7777
    он - грязь из под ногтей и не заслуживает , чтобы с ним говорили
    а пинать его можно просто , без кнопки цитировать

    Вторые лишь тявкают с сзади
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 04.05.2021 13:11
    -2
    Andre066, 04.05.2021 13:10
    Дистрофик когда эта история случилась ты только родился или даже не было на свете. Читай не заглавие статей а концовку истории Ты же ни с кем встретишься зяблик. Твоя пластина как то до фени мне.
    горе ты как и кроты
    Так не Скули и не плач шубный раз в пять лет чемпион
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 04.05.2021 13:10
    -2
    Maкs_7777_, 04.05.2021 12:52
    Опущенец не Скули лучше расскажи зачем шубы заносили в матче с панатинайкосом опозорили Украину на весь Мир ,позорники
    Дистрофик когда эта история случилась ты только родился или даже не было на свете. Читай не заглавие статей а концовку истории Ты же ни с кем встретишься зяблик. Твоя пластина как то до фени мне.
    горе ты как и кроты
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 04.05.2021 13:09
    -1
    Mr.Value, 04.05.2021 13:04
    Хочешь проверить друга - дай ему денег в долг)
    Это вы сами придумали, к сожалению или к счастью. Давая в долг проверяется не только друг, но и тот кто дает. Друг проверяется как в песне Высоцкого, а тут несколько иная ситуация. И когда выносишь это на люди, то ситуация демонстрирует, что ни один из персонажей такого звания не достоин.
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 04.05.2021 13:05
    -2
    ващуки в Спартак сбегают мораеши в шахтер ,шубы мля заносят мешками в лч ,раз в пят лет чемпионы ,,не команда дынамо а дресня болотная
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 04.05.2021 12:46
    +4
    Хочешь нажить себе врагов, дай в долг! Народная мудрость.
    Ссылка
    Муж💙Семирамида
      Муж💙Семирамида, 04.05.2021 12:24
    +3
    Обращайтесь в Спартак,все долги Ващука отдаёт Спартак Московский
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра.
    online
      Хoакин Гусман Лоэра., 04.05.2021 13:26
    +2
    Andre066, 04.05.2021 13:22
    Лень ему напомнить кем кроты 10 лет были в 90х он горе пятилетки учит
    когда в кабинетах голы рисовали в 90 х в пользу Динамa и игры им сливали все подряд и в каждом матче пенка и красная у соперников Динама ,что то о чести и достоинстве молчали любители анальных сов
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 04.05.2021 13:15
    +1
    Andre066, 04.05.2021 13:13

    Вторые лишь тявкают с сзади
    4 сезона сосали +23 вы хорошо раз в пять лет чемпион ,а за 12 лет вобще 3 раз мля а такие команды как реал в 20 веке ,ещё обыгрывали в 99 ,вы не команда а дно раз в пять лет,так что опущенец ,расскажи как это раз в пять лет чемпионами шубными быть
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 04.05.2021 13:04
    +1
    Хочешь проверить друга - дай ему денег в долг)
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 04.05.2021 12:46
    +1
    Когда Ващук перешел в Спартака уже было ясно что за человек
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 04.05.2021 12:20
    +1
    Конечно Ващук не прав. Но есть и такое правило - давая в долг не надейся, что вернут, а там как будет! Хочешь потерять друга - одолжи ему денег говорит народная мудрость!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 13:34
    0
    Хoакин Гусман Лоэра., 04.05.2021 13:26
    когда в кабинетах голы рисовали в 90 х в пользу Динамa и игры им сливали все подряд и в каждом матче пенка и красная у соперников Динама ,что то о чести и достоинстве молчали любители анальных сов
    Угу и полуфинал ЛЧ тоже?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 13:33
    0
    SEMIRAMID, 04.05.2021 13:31
    Болван! В прошлом году после двух кругов у Шахтера было на 13 очков больше, а сейчас у Динамо на 13 очков больше, чем у Шлака! Так, что не приплетай сюда 23 очка. У Шлака ещё две игры и не исключено, что горняки потеряют очки с Минаем или Ингульцом! Если бы в этом чемпионате было бы 4 круга, то Динамо. вполне могло сделать отрыв от Шахтера и на 25 очков, судя как сейчас донецкий недоклуб с окружной Киева играет! А в в 1996 году Динамо опередило горняков аж на 31 очко в итоговой таблице! Вот это позорный рекорд!
    Не все ли равно ск очков? Главное чемпионство оформлено уже.
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 04.05.2021 13:30
    0
    Хoакин Гусман Лоэра., 04.05.2021 13:26
    когда в кабинетах голы рисовали в 90 х в пользу Динамa и игры им сливали все подряд и в каждом матче пенка и красная у соперников Динама ,что то о чести и достоинстве молчали любители анальных сов
    💯,% шубы мешками заносии в лч,если бы не Кучма выгнали бы лет так 20 с еврокубков и опустили в третью лигу в Украине пожалели шубных дреснявых
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра.
    online
      Хoакин Гусман Лоэра., 04.05.2021 13:20
    0
    у любителей анальных сов,всё через одно любимое их место
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 04.05.2021 13:15
    0
    Andre066, 04.05.2021 13:13

    Вторые лишь тявкают с сзади

    Унижаются , как обычно
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 04.05.2021 12:59
    0
    Andre066, 04.05.2021 12:49
    Ваш сортир шахтеровский все слышали - не позорься нытик
    не реагируй на 🐔 МАксима 7777
    он - грязь из под ногтей и не заслуживает , чтобы с ним говорили
    а пинать его можно просто , без кнопки цитировать
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 04.05.2021 12:45
    0
    Ващук свинья, спит нормально...из Динамо перешел в Спартак, что от него можно ждать?
    Ссылка
    Djimbo
    online
      Djimbo, 04.05.2021 12:21
    0
    А я не розумію, як можна давати в борг гроші (особливо такі суми) такій людині як ващук...
    Ссылка
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