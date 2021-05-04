Жена Гусева – о долге Ващука: «Не знаю, как Влад спит после этого»

Жена Олега Гусева Мария рассказала о скандальном долге Владислава Ващука, который по версии семьи Гусевых с 2008 года должен им 50 000 долларов.



«Это реальная история, этим делом сейчас занимается полиция. Олег никогда не будет выносить какие-то ссоры, но когда так случилось...



Если честно, то я не понимаю, как такие суммы можно давать в долг без расписки. Когда человек приезжает, забирает деньги в банке под твое имя, под честное слово обещает, что он их вернет, потому что вот сейчас надо. Скажи ты, что вот сейчас нет, я взял, но не могу вернуть. Но отказываться от своих слов публично, для меня это дикость. Мне кажется, что карма в этом случае, а я очень на это надеюсь, сработает. Если полиция не догонит этого человека, то ее догонит карма.



Долг не вернули, потому что у Ващука есть влиятельные друзья. Они не позволяют дать ход этому делу, как могло бы быть. К сожалению, в нашей стране это так решается, все мы знаем о коррупции. Это большая сумма и для меня это жесть. Это же не 100 гривен взять, так делать просто нельзя, это свинство.



Олег с Ващуком не общаются. Не знаю, как Влад спит после всего ночью», - сказала Мария.