Жена Гусева – о долге Ващука: «Не знаю, как Влад спит после этого»

Жена Олега Гусева Мария рассказала о скандальном долге Владислава Ващука, который по версии семьи Гусевых с 2008 года должен им 50 000 долларов.
«Это реальная история, этим делом сейчас занимается полиция. Олег никогда не будет выносить какие-то ссоры, но когда так случилось...
Если честно, то я не понимаю, как такие суммы можно давать в долг без расписки. Когда человек приезжает, забирает деньги в банке под твое имя, под честное слово обещает, что он их вернет, потому что вот сейчас надо. Скажи ты, что вот сейчас нет, я взял, но не могу вернуть. Но отказываться от своих слов публично, для меня это дикость. Мне кажется, что карма в этом случае, а я очень на это надеюсь, сработает. Если полиция не догонит этого человека, то ее догонит карма.
Долг не вернули, потому что у Ващука есть влиятельные друзья. Они не позволяют дать ход этому делу, как могло бы быть. К сожалению, в нашей стране это так решается, все мы знаем о коррупции. Это большая сумма и для меня это жесть. Это же не 100 гривен взять, так делать просто нельзя, это свинство.
Олег с Ващуком не общаются. Не знаю, как Влад спит после всего ночью», - сказала Мария.
Источник — Sportarena
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Вон там один пассажир ниже , про мои похождения с совами рассказывает
40 у шлахтера
О чем тут спорить 🤷♂️
Вторые лишь тявкают с сзади
Вторые лишь тявкают с сзади
Унижаются , как обычно
Вторые лишь тявкают с сзади
он - грязь из под ногтей и не заслуживает , чтобы с ним говорили
а пинать его можно просто , без кнопки цитировать
Вторые лишь тявкают с сзади
горе ты как и кроты
горе ты как и кроты
Вторые лишь тявкают с сзади
Вторые лишь тявкают с сзади
Унижаются , как обычно
он - грязь из под ногтей и не заслуживает , чтобы с ним говорили
а пинать его можно просто , без кнопки цитировать
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