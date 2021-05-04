Шубы и девушки провокационной внешности. Ньето вспомнил скандал с Динамо

Бывший арбитр ФИФА Антонио Лопес Ньето вспомнил историю осени 1995 года, когда он угодил в скандал вокруг матча киевского «Динамо» и «Панатинаикоса» в рамках группового раунда Лиги чемпионов.

Тогда Ньето заявил, что представители «Динамо» накануне игры пытались его подкупить, а сейчас 63-летний испанец попытался вновь восстановить нашумевшую историю в памяти.

«Сауна, которую мне предложили, была, конечно, другая. Мы прошли в комнату, и когда я принимал душ, они постучали в дверь, и дали мне посылку. В этот же момент в моей комнате зазвонил телефон: «Антонио, они принесли мне шубу» (очевидно, речь идет о разговоре с одним из ассистентов – прим. ред.). Но худшее было еще впереди. Мы отправились поужинать с этими господами, и они на двух мерседесах поехали прямо в лес. Они привезли меня в своего рода деревню. «Это штаб киевского «Динамо», - смеясь сказали они».

«Там даже флага не было. И вдруг какие-то девушки начали бегать вокруг меня в очень провокационной манере. А потом, в помещении, они хотели со мной поговорить, и дали бумагу, на которой было написано: «Антонио, победа «Динамо». 30 тысяч евро (вероятнее всего, речь идет о долларах, по крайней мере, так арбитр утверждал ранее – прим. ред.) для вас», - вспомнил Лопес Ньето.

Напомним, матч «Динамо» - «Панатинаикос», состоявшийся 13 сентября 1995 года на НСК «Олимпийский», завершился победой киевлян со счетом 1:0. Единственный мяч забил Виталий Косовский.

Первоначально УЕФА отстранил «Динамо» от участия в еврокубках сроком на два сезона, а также снял с розыгрыша ЛЧ-1995/96, заменив киевлян датским «Ольборгом». Впоследствии, «бело-синим» удалось добиться снятия еврокубкового бана.