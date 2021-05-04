Manchester Evening News: Форма Зинченко – кадровая проблема Гвардиолы

Украинец сейчас выглядит слишком хорошо, чтобы оставлять его в запасе

  • 04.05.2021 10:33
  • 3946 просмотров
  • 5 комментариев
Manchester Evening News: Форма Зинченко – кадровая проблема Гвардиолы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Журналисты Manchester Evening News попытались спрогнозировать стартовый состав «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. 
 
Два из трех специалистов считают, что украинский легионер «горожан» Александр Зинченко выйдет в этом матче с первых минут.
 
«Единственная кадровая проблема Гвардиолы перед ответным матчем с ПСЖ – кого поставить на позицию левого защитника. Канселу или Зинченко, показавшего в первом матче с ПСЖ, что он находится в отличной форме», – сказано в анонсе к матчу.
 
Отметим, что «Манчестер Сити» выиграл первый матч со счетом 2:1.

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Источник — Manchester Evening News

(18 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 04.05.2021 11:45
    -1
    Тарас Чубак, 04.05.2021 11:21
    Насправді здається що Пеп все рівно випустить Канселу, або взагалі як раніше Вокера посадить на банку. Проте це певний ризик, бо у Канселу є жовта і якщо він отримає ще одну, а МС пройде далі, то його як опції на фінал не буде, а це вже не дуже добре
    Будет как в первом матче.
    Пока не выдахнется мбаппе Зина не выйдет.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 04.05.2021 11:24
    +1
    Тарас Чубак, 04.05.2021 11:21
    Насправді здається що Пеп все рівно випустить Канселу, або взагалі як раніше Вокера посадить на банку. Проте це певний ризик, бо у Канселу є жовта і якщо він отримає ще одну, а МС пройде далі, то його як опції на фінал не буде, а це вже не дуже добре
    Проте якщо Зіна таки вийде у старті і допоможе команді пройти то думаю фінал за ним, а це можливість всього життя
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 04.05.2021 11:21
    0
    Насправді здається що Пеп все рівно випустить Канселу, або взагалі як раніше Вокера посадить на банку. Проте це певний ризик, бо у Канселу є жовта і якщо він отримає ще одну, а МС пройде далі, то його як опції на фінал не буде, а це вже не дуже добре
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 04.05.2021 11:18
    0
    Может оставить и как джокера. Зачем что то менять?
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 04.05.2021 10:42
    -3
    Готов поставить на то что это будет не Зина
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 04.05.2021 11:24
    +1
    Тарас Чубак, 04.05.2021 11:21
    Насправді здається що Пеп все рівно випустить Канселу, або взагалі як раніше Вокера посадить на банку. Проте це певний ризик, бо у Канселу є жовта і якщо він отримає ще одну, а МС пройде далі, то його як опції на фінал не буде, а це вже не дуже добре
    Проте якщо Зіна таки вийде у старті і допоможе команді пройти то думаю фінал за ним, а це можливість всього життя
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 04.05.2021 11:21
    0
    Насправді здається що Пеп все рівно випустить Канселу, або взагалі як раніше Вокера посадить на банку. Проте це певний ризик, бо у Канселу є жовта і якщо він отримає ще одну, а МС пройде далі, то його як опції на фінал не буде, а це вже не дуже добре
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 04.05.2021 11:18
    0
    Может оставить и как джокера. Зачем что то менять?
    Ссылка
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