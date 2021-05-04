Manchester Evening News: Форма Зинченко – кадровая проблема Гвардиолы

Журналисты Manchester Evening News попытались спрогнозировать стартовый состав «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.



Два из трех специалистов считают, что украинский легионер «горожан» Александр Зинченко выйдет в этом матче с первых минут.



«Единственная кадровая проблема Гвардиолы перед ответным матчем с ПСЖ – кого поставить на позицию левого защитника. Канселу или Зинченко, показавшего в первом матче с ПСЖ, что он находится в отличной форме», – сказано в анонсе к матчу.



Отметим, что «Манчестер Сити» выиграл первый матч со счетом 2:1.