Manchester Evening News: Форма Зинченко – кадровая проблема Гвардиолы

Журналисты Manchester Evening News попытались спрогнозировать стартовый состав «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.
Два из трех специалистов считают, что украинский легионер «горожан» Александр Зинченко выйдет в этом матче с первых минут.
«Единственная кадровая проблема Гвардиолы перед ответным матчем с ПСЖ – кого поставить на позицию левого защитника. Канселу или Зинченко, показавшего в первом матче с ПСЖ, что он находится в отличной форме», – сказано в анонсе к матчу.
Отметим, что «Манчестер Сити» выиграл первый матч со счетом 2:1.
Источник — Manchester Evening News
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Пока не выдахнется мбаппе Зина не выйдет.
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