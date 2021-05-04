Стала известна зарплата Моуриньо в Роме

Португалец возглавит «Волков» со следующего сезона

  • 04.05.2021 20:48
  • 3072 просмотра
  • 6 комментариев
Стала известна зарплата Моуриньо в Роме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Сегодня «Рома» объявила о подписании контракта с Жозе Моуриньо, который возглавит команду со следующего сезона. Финансовые подробности контракта, рассчитанного до лета 2024 года, клуб не разглашал.

По информации Sky Sports, зарплата Моуриньо в «Роме» будет составлять 7 миллионов евро в год.

Португалец станет вторым самым высокооплачиваемым тренером в Серии А. Больше (12 миллионов) зарабатывает только Антонио Конте, который возглавляет бывший клуб Моуриньо, «Интер».

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Источник — Sky Sport Italia

(5 голосов)

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Комментарии
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 04.05.2021 21:10
    0
    Володимир Підвірний, 04.05.2021 21:00
    Повага Жозе. Великий тренер з великими амбіціями. Успіхів у новому клубі, Нехай здій
    "Нехай здісниться все задумане", - це ти про бажання Моуріньо зрубити купу бабла з чергового наївного клубу? Не сумнівайся - цей його задум вкотре втілився в життя, про що свідчить 12-ти мільйонний контракт на який він розвів Рому..)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 21:08
    0
    во липнет к нему $ лихо, тратить наверное не успевает
    Ссылка
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 04.05.2021 21:02
    -2
    BekXan, 04.05.2021 20:58
    Рома лохонулась)
    ти такий розумний як твоя думка.
    Ссылка
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 04.05.2021 21:00
    -2
    здійсниться все задумане.
    Ссылка
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 04.05.2021 21:00
    -3
    Повага Жозе. Великий тренер з великими амбіціями. Успіхів у новому клубі, Нехай здій
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 04.05.2021 20:58
    +2
    Рома лохонулась)
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 04.05.2021 20:58
    +2
    Рома лохонулась)
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 04.05.2021 21:10
    0
    Володимир Підвірний, 04.05.2021 21:00
    Повага Жозе. Великий тренер з великими амбіціями. Успіхів у новому клубі, Нехай здій
    "Нехай здісниться все задумане", - це ти про бажання Моуріньо зрубити купу бабла з чергового наївного клубу? Не сумнівайся - цей його задум вкотре втілився в життя, про що свідчить 12-ти мільйонний контракт на який він розвів Рому..)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 21:08
    0
    во липнет к нему $ лихо, тратить наверное не успевает
    Ссылка
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