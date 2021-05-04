Стала известна зарплата Моуриньо в Роме

Сегодня «Рома» объявила о подписании контракта с Жозе Моуриньо, который возглавит команду со следующего сезона. Финансовые подробности контракта, рассчитанного до лета 2024 года, клуб не разглашал.
По информации Sky Sports, зарплата Моуриньо в «Роме» будет составлять 7 миллионов евро в год.
Португалец станет вторым самым высокооплачиваемым тренером в Серии А. Больше (12 миллионов) зарабатывает только Антонио Конте, который возглавляет бывший клуб Моуриньо, «Интер».
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Источник — Sky Sport Italia
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