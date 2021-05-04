Жена Гусева: «Как можно было не дать Олегу сыграть 100-й матч за сборную?»

Жена Олега Гусева Мария рассказала, осталась у ее мужа обида на то, что его не взяли на Евро-2016 и не дали сыграть 100-й матч за сборную Украины.



«Олег сделал очень много для сборной. Он играл не за деньги, отдаваясь полностью. Он любит Украину, он патриот. Не знаю, как можно было не дать человеку сыграть сотый матч.



Когда у тебя была успешная карьера, большие заслуги в этом виде спорта, конечно, ты рассчитываешь на это. Еще когда Олег играл, были обещания, что позволят ему выйти на поле, чтобы это просто засчиталось. Но потом этих обещаний никто не выполнил, а Олег завершил карьеру.



Он всегда хотел очень достойно уйти, потому что в определенном возрасте ты начинаешь замечать, что нет уже нужной физической подготовки, ты уже не можешь как раньше. А доигрывать на низшем уровне... плюс у Олега были некоторые вопросы со здоровьем, проблемы с суставами. Даже сейчас ему немного трудно ходить, не говоря уже о том, чтобы бегать», - сказала Мария.

Отметим, что Гусев сыграл за сборную 98 матчей, в которых забил 13 голов. Сто и больше матчей в истории «сине-желтых» сыграли Руслан Ротань (100), Андрей Шевченко (111) и Анатолий Тимощук (144).

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