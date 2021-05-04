Жена Гусева: «Как можно было не дать Олегу сыграть 100-й матч за сборную?»

Мария Гусева – о больной теме

  • 04.05.2021 13:34
  • 4070 просмотров
  • 5 комментариев
Жена Гусева: «Как можно было не дать Олегу сыграть 100-й матч за сборную?»
© Инстаграм Марии Гусевой

Жена Олега Гусева Мария рассказала, осталась у ее мужа обида на то, что его не взяли на Евро-2016 и не дали сыграть 100-й матч за сборную Украины.
 
«Олег сделал очень много для сборной. Он играл не за деньги, отдаваясь полностью. Он любит Украину, он патриот. Не знаю, как можно было не дать человеку сыграть сотый матч.
 
Когда у тебя была успешная карьера, большие заслуги в этом виде спорта, конечно, ты рассчитываешь на это. Еще когда Олег играл, были обещания, что позволят ему выйти на поле, чтобы это просто засчиталось. Но потом этих обещаний никто не выполнил, а Олег завершил карьеру.
 
Он всегда хотел очень достойно уйти, потому что в определенном возрасте ты начинаешь замечать, что нет уже нужной физической подготовки, ты уже не можешь как раньше. А доигрывать на низшем уровне... плюс у Олега были некоторые вопросы со здоровьем, проблемы с суставами. Даже сейчас ему немного трудно ходить, не говоря уже о том, чтобы бегать», - сказала Мария.

Отметим, что Гусев сыграл за сборную 98 матчей, в которых забил 13 голов. Сто и больше матчей в истории «сине-желтых» сыграли Руслан Ротань (100), Андрей Шевченко (111) и Анатолий Тимощук (144).

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Источник — Sportarena

(11 голосов)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 04.05.2021 15:08
    0
    Не страшно - 99 хорошее число - спросите у Уейна. Гусев хороший игрок, дай Бог и тренер будет хороший! Удачи!
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 04.05.2021 15:04
    0
    Завистники постарались. Самому давно дико как с Олегом поступили. Тима налупил рекорд, выходя на пару минут в игру, чтобы майку выхватить очередную. Помню ту смехоту, когда он в последней игре на Евро, выйдя в игру сразу побежал поближе к Блащиковски, а после свистка приклеился к нему, выпрашивая майку. И это капитан сборной был. А перед первой игрой посетил расположение немцев, где их развел на чемодан маек вместо того, чтобы настраиваться на игру с ними. Стыдно было за такого нашего коллекционера.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 04.05.2021 14:19
    +2
    Хотя с Олегом неоднократно поступали по-свински разные личности, за него можно порадоваться, что него заслуженно есть благодарная супруга, достойная работа, уважение болельщиков...
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 04.05.2021 14:14
    +2
    Коноплянку зато тянут, жесть (((
    Олег достоин!
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 13:37
    0
    нарезать 1ОО5ОО новостей мнения бабенки ... ну такое, выложили бы что ли уже целиком
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 04.05.2021 14:19
    +2
    Хотя с Олегом неоднократно поступали по-свински разные личности, за него можно порадоваться, что него заслуженно есть благодарная супруга, достойная работа, уважение болельщиков...
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 04.05.2021 14:14
    +2
    Коноплянку зато тянут, жесть (((
    Олег достоин!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 04.05.2021 15:08
    0
    Не страшно - 99 хорошее число - спросите у Уейна. Гусев хороший игрок, дай Бог и тренер будет хороший! Удачи!
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 04.05.2021 15:04
    0
    Завистники постарались. Самому давно дико как с Олегом поступили. Тима налупил рекорд, выходя на пару минут в игру, чтобы майку выхватить очередную. Помню ту смехоту, когда он в последней игре на Евро, выйдя в игру сразу побежал поближе к Блащиковски, а после свистка приклеился к нему, выпрашивая майку. И это капитан сборной был. А перед первой игрой посетил расположение немцев, где их развел на чемодан маек вместо того, чтобы настраиваться на игру с ними. Стыдно было за такого нашего коллекционера.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 13:37
    0
    нарезать 1ОО5ОО новостей мнения бабенки ... ну такое, выложили бы что ли уже целиком
    Ссылка
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