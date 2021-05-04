ОФИЦИАЛЬНО. Роман Санжар – главный тренер Олимпика, Яя Туре – помощник

Утром 4 мая на базе в Счастливом президент «Олимпика» Владислав Гельзин представил команде нового главного тренера.
Им стал хорошо знакомый украинским любителям футбола Роман Санжар. Трудовое соглашение рассчитано на два года.
В тренерский штаб Санжара в Олимпике войдут четверо специалистов:
Ассистент тренера – Дмитрий Гришко.
Ассистент тренера – Яя Туре.
Тренер по физподготовке – Алексей Змиевский.
Тренер вратарей – Станислав Тищенко.
Санжар во время игровой карьеры защищал цвета «Олимпика», а также был главным тренером команды с 2013 года по 2018 год. Под его руководством дончане дошли до полуфинала Кубка Украины в сезоне 2014/15, а также весной 2017 года добыли историческую путевку в еврокубки.
Источник — ФК Олимпик Донецк
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