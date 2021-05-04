ОФИЦИАЛЬНО. Роман Санжар – главный тренер Олимпика, Яя Туре – помощник

Возвращение состоялось

  • 04.05.2021 13:40
  • 2904 просмотра
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Санжар – главный тренер Олимпика, Яя Туре – помощник
© ФК Олимпик Донецк. Роман Санжар

Утром 4 мая на базе в Счастливом президент «Олимпика» Владислав Гельзин представил команде нового главного тренера. 

Им стал хорошо знакомый украинским любителям футбола Роман Санжар. Трудовое соглашение рассчитано на два года.

В тренерский штаб Санжара в Олимпике войдут четверо специалистов:

Ассистент тренера – Дмитрий Гришко.
Ассистент тренера – Яя Туре.
Тренер по физподготовке – Алексей Змиевский.
Тренер вратарей – Станислав Тищенко.

Санжар во время игровой карьеры защищал цвета «Олимпика», а также был главным тренером команды с 2013 года по 2018 год. Под его руководством дончане дошли до полуфинала Кубка Украины в сезоне 2014/15, а также весной 2017 года добыли историческую путевку в еврокубки.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 04.05.2021 15:02
    0
    Удачи.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 04.05.2021 14:32
    +1
    Чим керуються люди, які призначають таких персон, як Яя Туре, помічниками, уявлення не маю. Людина абсолютно без тренерського досвіду, з важким характером і постійним ниттям.. Перед цим тренером Калітвінцева🤦‍♂️. Менеджмент у наших клубів просто фейєричний.
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 04.05.2021 14:31
    -1
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 04.05.2021 13:52
    -5
    Ничего сибе, Яя Туре помошник, Санжар тренер. Должно быть наоборот.
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    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 04.05.2021 14:32
    +1
    Чим керуються люди, які призначають таких персон, як Яя Туре, помічниками, уявлення не маю. Людина абсолютно без тренерського досвіду, з важким характером і постійним ниттям.. Перед цим тренером Калітвінцева🤦‍♂️. Менеджмент у наших клубів просто фейєричний.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 04.05.2021 15:02
    0
    Удачи.
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