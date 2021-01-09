Коваленко будет играть за Аталанту, Интер хочет купить Малиновского

Главные новости за 8 января на Sport.ua

  • 09.01.2021 07:00
  • 1406 просмотров
  • 0 комментариев
Коваленко будет играть за Аталанту, Интер хочет купить Малиновского
© ФК Шахтер. Виктор Коваленко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 8 января.

1. Источник: Коваленко подписал с Аталантой контракт на 5 лет
Вопрос в том, когда состоится переход

2. Интер заинтересован в трансфере Малиновского
Полузащитник «Аталанты» может сменить клуб, но остаться в итальянской Серии А

3. Большой камбэк! Боруссия М победила Баварию, проигрывая в два мяча
Повержен лидер Бундеслиги в центральном матче 15-го тура

4A. Оберхоф-2021. Экхофф выиграла спринт, Джима попала в топ-10
Состоялась первая биатлонная гонка в 2021 году

4B. Оберхоф-2021. Братья Бё сделали победный дубль в мужском спринте
Норвежцы заняли весь пьедестал почета, украинцы снова выступили неудачно

5A. Динамо проявляет интерес к хавбеку сборной Швеции – журналист
За трансфер 22-летнего Ирандуста киевляне готовы заплатить больше 1,4 миллиона евро

5B. Спектакль окончен. Израильтяне не будут продавать Абаду аж до лета
Официальных предложений от «Трабзонспора» и «Ромы» не последовало

6A. Шахтер может продать Соломона в Арсенал
Именно поэтому донецкий клуб вернул из аренды Михаила Мудрика, считает Артем Франков

6B. Шахтер возвращает Мудрика из аренды в Десне. Игрок поедет на сборы
Атакующий хавбек получил шанс в команде Луиша Каштру

7A. Месси упал в цене! Трансфер какого игрока стоит больше всех в Ла Лиге?
Transfermarkt обновил стоимость футболистов в чемпионате Испании

7B. Купили за 45, продали за 20. Клуб Ярмоленко избавился от форварда
Себастьян Алле продан из «Вест Хэма» в «Аякс»

7С. ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Ярмоленко перешел из Вест Хэма в Вест Бромвич
Шотландский полузащитник Роберт Снодграсс сменил клуб в Англии

7D. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала экс-хавбека Порту Луизао
Клуб объявил о подписании контракта с опорником

8A. Абу-Даби. Бондаренко уступила во втором круге Жабер
Украинка прекращает борьбу на турнире

8B. ВИДЕО. Как так вообще? Теннисистка травмировалась из-за рекламного щита
Кирстен Флипкенс не сумела доиграть матч на турнире в Абу-Даби

9A. Топ-10 тренеров Динамо всех времен
Блоггер Sport.ua Алексей Рыжков – про лучших тренеров столичного клуба всех времен

9B. Топ-14 футбольных гимнов, от которых у вас будут мурашки по коже
Блогер Sport.ua Дмитрий Котков собрал воедино лучшие футбольные гимны

9С. 10 самых перспективных бойцов в ММА младше 25 лет
Обозреватель Sport.ua – о самых перспективных бойцах ММА

10. С вещами на выход. 5 футболистов Шахтера, чей уход из клуба вы не заметите
Sport.ua – об игроках, которые могут безболезненно уйти из команды Каштру нынешней зимой

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности