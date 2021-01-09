Коваленко будет играть за Аталанту, Интер хочет купить Малиновского

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 8 января.
1. Источник: Коваленко подписал с Аталантой контракт на 5 лет
Вопрос в том, когда состоится переход
2. Интер заинтересован в трансфере Малиновского
Полузащитник «Аталанты» может сменить клуб, но остаться в итальянской Серии А
3. Большой камбэк! Боруссия М победила Баварию, проигрывая в два мяча
Повержен лидер Бундеслиги в центральном матче 15-го тура
4A. Оберхоф-2021. Экхофф выиграла спринт, Джима попала в топ-10
Состоялась первая биатлонная гонка в 2021 году
4B. Оберхоф-2021. Братья Бё сделали победный дубль в мужском спринте
Норвежцы заняли весь пьедестал почета, украинцы снова выступили неудачно
5A. Динамо проявляет интерес к хавбеку сборной Швеции – журналист
За трансфер 22-летнего Ирандуста киевляне готовы заплатить больше 1,4 миллиона евро
5B. Спектакль окончен. Израильтяне не будут продавать Абаду аж до лета
Официальных предложений от «Трабзонспора» и «Ромы» не последовало
6A. Шахтер может продать Соломона в Арсенал
Именно поэтому донецкий клуб вернул из аренды Михаила Мудрика, считает Артем Франков
6B. Шахтер возвращает Мудрика из аренды в Десне. Игрок поедет на сборы
Атакующий хавбек получил шанс в команде Луиша Каштру
7A. Месси упал в цене! Трансфер какого игрока стоит больше всех в Ла Лиге?
Transfermarkt обновил стоимость футболистов в чемпионате Испании
7B. Купили за 45, продали за 20. Клуб Ярмоленко избавился от форварда
Себастьян Алле продан из «Вест Хэма» в «Аякс»
7С. ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Ярмоленко перешел из Вест Хэма в Вест Бромвич
Шотландский полузащитник Роберт Снодграсс сменил клуб в Англии
7D. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала экс-хавбека Порту Луизао
Клуб объявил о подписании контракта с опорником
8A. Абу-Даби. Бондаренко уступила во втором круге Жабер
Украинка прекращает борьбу на турнире
8B. ВИДЕО. Как так вообще? Теннисистка травмировалась из-за рекламного щита
Кирстен Флипкенс не сумела доиграть матч на турнире в Абу-Даби
9A. Топ-10 тренеров Динамо всех времен
Блоггер Sport.ua Алексей Рыжков – про лучших тренеров столичного клуба всех времен
9B. Топ-14 футбольных гимнов, от которых у вас будут мурашки по коже
Блогер Sport.ua Дмитрий Котков собрал воедино лучшие футбольные гимны
9С. 10 самых перспективных бойцов в ММА младше 25 лет
Обозреватель Sport.ua – о самых перспективных бойцах ММА
10. С вещами на выход. 5 футболистов Шахтера, чей уход из клуба вы не заметите
Sport.ua – об игроках, которые могут безболезненно уйти из команды Каштру нынешней зимой
Источник — Sport.ua
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