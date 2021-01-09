Коваленко будет играть за Аталанту, Интер хочет купить Малиновского

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 8 января.

1. Источник: Коваленко подписал с Аталантой контракт на 5 лет

Вопрос в том, когда состоится переход

2. Интер заинтересован в трансфере Малиновского

Полузащитник «Аталанты» может сменить клуб, но остаться в итальянской Серии А

3. Большой камбэк! Боруссия М победила Баварию, проигрывая в два мяча

Повержен лидер Бундеслиги в центральном матче 15-го тура

4A. Оберхоф-2021. Экхофф выиграла спринт, Джима попала в топ-10

Состоялась первая биатлонная гонка в 2021 году

4B. Оберхоф-2021. Братья Бё сделали победный дубль в мужском спринте

Норвежцы заняли весь пьедестал почета, украинцы снова выступили неудачно

5A. Динамо проявляет интерес к хавбеку сборной Швеции – журналист

За трансфер 22-летнего Ирандуста киевляне готовы заплатить больше 1,4 миллиона евро

5B. Спектакль окончен. Израильтяне не будут продавать Абаду аж до лета

Официальных предложений от «Трабзонспора» и «Ромы» не последовало

6A. Шахтер может продать Соломона в Арсенал

Именно поэтому донецкий клуб вернул из аренды Михаила Мудрика, считает Артем Франков

6B. Шахтер возвращает Мудрика из аренды в Десне. Игрок поедет на сборы

Атакующий хавбек получил шанс в команде Луиша Каштру

7A. Месси упал в цене! Трансфер какого игрока стоит больше всех в Ла Лиге?

Transfermarkt обновил стоимость футболистов в чемпионате Испании

7B. Купили за 45, продали за 20. Клуб Ярмоленко избавился от форварда

Себастьян Алле продан из «Вест Хэма» в «Аякс»

7С. ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Ярмоленко перешел из Вест Хэма в Вест Бромвич

Шотландский полузащитник Роберт Снодграсс сменил клуб в Англии

7D. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала экс-хавбека Порту Луизао

Клуб объявил о подписании контракта с опорником

8A. Абу-Даби. Бондаренко уступила во втором круге Жабер

Украинка прекращает борьбу на турнире

8B. ВИДЕО. Как так вообще? Теннисистка травмировалась из-за рекламного щита

Кирстен Флипкенс не сумела доиграть матч на турнире в Абу-Даби

9A. Топ-10 тренеров Динамо всех времен

Блоггер Sport.ua Алексей Рыжков – про лучших тренеров столичного клуба всех времен

9B. Топ-14 футбольных гимнов, от которых у вас будут мурашки по коже

Блогер Sport.ua Дмитрий Котков собрал воедино лучшие футбольные гимны

9С. 10 самых перспективных бойцов в ММА младше 25 лет

Обозреватель Sport.ua – о самых перспективных бойцах ММА

10. С вещами на выход. 5 футболистов Шахтера, чей уход из клуба вы не заметите

Sport.ua – об игроках, которые могут безболезненно уйти из команды Каштру нынешней зимой