Шахтер может продать Соломона в Арсенал

Именно поэтому донецкий клуб вернул из аренды Михаила Мудрика, считает Артем Франков

  • 08.01.2021 13:23
  • 4128 просмотров
  • 6 комментариев
Шахтер может продать Соломона в Арсенал
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

Донецкий «Шахтер» может продать 21-летнего израильского вингера Манора Соломона в лондонский «Арсенал», считает главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков. Именно поэтому донецкий клуб досрочно вернул из аренды в «Десне» 20-летнего украинского вингера Михаила Мудрика.

«Ну что ж, Мудрик неплохо набрал в «Десне». Почему сейчас? Как версия — Соломон в «Арсенал». Шансы Тайсона и Коноплянки можете оценить сами, тем более первый нужен не только слева», — написал Франков.

В текущем сезоне Соломон провел за «Шахтер» 17 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €7 миллионов. Контракт Манора с «горняками» рассчитан до конца декабря 2023-го года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(21 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vitaliy Moroz
      Vitaliy Moroz, 08.01.2021 14:08
    +1
    Из тебя аналитик, как из говна пуля! Кто же отпустит курицу, которая принесет золотые яйца!!!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.01.2021 14:05
    -1
    Артем Франков - это как " спам " Месси переходит в Колос
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 08.01.2021 14:01
    +4
    За 7 миллионов евро арсенал может купить диск с нарезкой лучших моментов Соломона
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 08.01.2021 13:49
    +6
    наверное франков переколядовал
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 08.01.2021 13:47
    +5
    Мировой заговор раскрыт Артемом
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.01.2021 13:29
    +9
    тема Бухнул
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.01.2021 13:29
    +9
    тема Бухнул
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 08.01.2021 13:49
    +6
    наверное франков переколядовал
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 08.01.2021 13:47
    +5
    Мировой заговор раскрыт Артемом
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 08.01.2021 14:01
    +4
    За 7 миллионов евро арсенал может купить диск с нарезкой лучших моментов Соломона
    Ссылка
    Vitaliy Moroz
      Vitaliy Moroz, 08.01.2021 14:08
    +1
    Из тебя аналитик, как из говна пуля! Кто же отпустит курицу, которая принесет золотые яйца!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности