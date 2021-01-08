Шахтер может продать Соломона в Арсенал

Донецкий «Шахтер» может продать 21-летнего израильского вингера Манора Соломона в лондонский «Арсенал», считает главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков. Именно поэтому донецкий клуб досрочно вернул из аренды в «Десне» 20-летнего украинского вингера Михаила Мудрика.

«Ну что ж, Мудрик неплохо набрал в «Десне». Почему сейчас? Как версия — Соломон в «Арсенал». Шансы Тайсона и Коноплянки можете оценить сами, тем более первый нужен не только слева», — написал Франков.

В текущем сезоне Соломон провел за «Шахтер» 17 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €7 миллионов. Контракт Манора с «горняками» рассчитан до конца декабря 2023-го года.