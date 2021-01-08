Месси упал в цене! Трансфер какого игрока стоит больше всех в Ла Лиге?

Известный веб-портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов испанской Ла Лиги.
Первое место занял нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш (100 млн евро), за ним идет его одноклубник – голкипер Ян Облак (90 млн евро).
Третью позицию поделили лидеры атаки «Барселоны» Лионель Месси (цена которого упала на 20 млн евро) и Ансу Фати (по 80 млн евро).
Наиболее дорогие футболисты Ла Лиги (в евро)
- 1. Жоау Фелиш (Атлетико) – 100 млн
- 2. Ян Облак (Атлетико) – 90 млн
- 3–4. Ансу Фати (Барселона) – 80 млн
- 3–4. Лионель Месси (Барселона) – 80 млн
- 5–6. Тибо Куртуа (Реал) – 75 млн
- 5–6. Марк-Андре Тер Штеген (Барселона) – 75 млн
- 7–10. Рафаэль Варан (Реал Мадрид) – 70 млн
- 7–10. Микель Ойарсабаль (Реал Сосьедад) – 70 млн
- 7–10. Федерико Вальверде (Реал Мадрид) – 70 млн
- 7–10. Каземиро (Реал Мадрид) – 70 млн
- 11–12. Фрэнки де Йонг (Барселона) – 65 млн
- 11–12. Хосе Мария Хименес (Атлетико) – 65 млн
- 13–15. Антуан Гризманн (Барселона) – 60 млн
- 13–15. Коке (Атлетико) – 60 млн
- 13–15. Сауль Ньигес (Атлетико) – 60 млн
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Источник — Transfermarkt
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