Месси упал в цене! Трансфер какого игрока стоит больше всех в Ла Лиге?

Transfermarkt обновил стоимость футболистов в чемпионате Испании

  • 08.01.2021 20:43
  • 1439 просмотров
  • 2 комментария
Месси упал в цене! Трансфер какого игрока стоит больше всех в Ла Лиге?
© Twitter. Жоау Фелиш

Известный веб-портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов испанской Ла Лиги.

Первое место занял нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш (100 млн евро), за ним идет его одноклубник – голкипер Ян Облак (90 млн евро).

Третью позицию поделили лидеры атаки «Барселоны» Лионель Месси (цена которого упала на 20 млн евро) и Ансу Фати (по 80 млн евро).

Наиболее дорогие футболисты Ла Лиги (в евро)

  • 1. Жоау Фелиш (Атлетико) – 100 млн
  • 2. Ян Облак (Атлетико) – 90 млн
  • 3–4. Ансу Фати (Барселона) – 80 млн
  • 3–4. Лионель Месси (Барселона) – 80 млн
  • 5–6. Тибо Куртуа (Реал) – 75 млн
  • 5–6. Марк-Андре Тер Штеген (Барселона) – 75 млн
  • 7–10. Рафаэль Варан (Реал Мадрид) – 70 млн
  • 7–10. Микель Ойарсабаль (Реал Сосьедад) – 70 млн
  • 7–10. Федерико Вальверде (Реал Мадрид) – 70 млн
  • 7–10. Каземиро (Реал Мадрид) – 70 млн
  • 11–12. Фрэнки де Йонг (Барселона) – 65 млн
  • 11–12. Хосе Мария Хименес (Атлетико) – 65 млн
  • 13–15. Антуан Гризманн (Барселона) – 60 млн
  • 13–15. Коке (Атлетико) – 60 млн
  • 13–15. Сауль Ньигес (Атлетико) – 60 млн

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Источник — Transfermarkt

(3 голоса)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 08.01.2021 21:17
    0
    Александр B, 08.01.2021 21:01
    Судя из состава ,и ценников на игроках, Атлетико обязаны брать Ла Лигу в этом году!
    думашь взятки помогут?
    Ссылка
    Александр B
    online
      Александр B, 08.01.2021 21:01
    0
    Судя из состава ,и ценников на игроках, Атлетико обязаны брать Ла Лигу в этом году!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 08.01.2021 21:17
    0
    Александр B, 08.01.2021 21:01
    Судя из состава ,и ценников на игроках, Атлетико обязаны брать Ла Лигу в этом году!
    думашь взятки помогут?
    Ссылка
    Александр B
    online
      Александр B, 08.01.2021 21:01
    0
    Судя из состава ,и ценников на игроках, Атлетико обязаны брать Ла Лигу в этом году!
    Ссылка
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