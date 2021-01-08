С вещами на выход. 5 футболистов Шахтера, чей уход из клуба вы не заметите

Sport.ua – об игроках, которые могут безболезненно уйти из команды Каштру нынешней зимой

  • 08.01.2021 10:28
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С вещами на выход. 5 футболистов Шахтера, чей уход из клуба вы не заметите
© ФК Шахтер Донецк. Дентиньо

Игроки, которые засиделись или пересидели, есть и в «Шахтере». Часть таковых «горняки» оперативно отдают по арендам, в первую очередь в «Мариуполь». Однако и в нынешнем составе чемпионов страны есть футболисты, которым, на наш взгляд, пора уходить. Вашему вниманию – пятерка игроков «оранжево-черных», которые уже (или еще) вряд ли чем-то смогут помочь своей команде и могут «паковать чемоданы».

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Алексей ШЕВЧЕНКО, голкипер


ФК Шахтер

Быть за спиной у Андрея Пятова – не самая приятная миссия. Опытнейший вратарь «горняков», а в последнее время и капитан коллектива, своей уверенной игрой не давал повода тем, кто находился у него за спиной. Но все поменялось в нынешнем сезоне. Потихоньку, а местами и быстро, Андрея вытесняет из основного состава очень честолюбивый дублер – Трубин. А коль так, то Алексей Шевченко отныне лишь третий голкипер «Шахтера», хоть и заявленный под первым номером. В заявке команды Каштру на сезон есть еще сразу несколько молодых и перспективных вратарей, так что Алексею в ближайшем будущем вряд ли светит место в основе дончан. Шевченко – 28 лет, расцвет для голкипера. Так что если он все еще хочет играть, иметь практику, нужно искать себе новый клуб.

Сергей КРИВЦОВ, центральный защитник


Футбол 1/2/3

Не так давно пара центральных защитников «Шахтера» Кривцов – Матвиенко казалась почти что идеальной. Медленного Сергея, но отлично играющего на «втором этаже», отлично дополнял молодой и быстрый Николай. Но в нынешнем сезоне изменилось многое. Из-за травм и особенно коронавирусной болезни пара центрбеков «горняков» постоянно претерпевала изменения. Матвиенко оставался и впредь ведущим исполнителем защиты дончан, будь то в центре или на левом фланге, а вот Сергей место в основе потерял. Поначалу казалось, что ненадолго, но после того, как на авансцену вышел Витао, стало окончательно ясно, что Кривцов уже вряд ли сможет пробиться в стартовый состав, так как есть более молодые Бондарь, Хочолава и тот же Витао, да и Матвиенко пока что на месте. Так что Кривцов, если, конечно, он хочет иметь постоянное место в основе, может подыскивать себе новый коллектив.

ДЕНТИНЬО, фланговый полузащитник


ФК Шахтер

Дифирамбы ему пел сам Пеле, на Родине он считался наследником славы Роналдо, но оправдать щедрые авансы Дентиньо в «Шахтере» так и не смог. Ему давали шанс и Луческу, и Фонсека, и Каштру, но бразилец максимум был лишь игроком ротации. Случай в виде коронавирусной эпидемии помог Дентиньо оказаться в заявке сразу на два матча против «Реала» в групповой стадии нынешней Лиги чемпионов, и сыгравший в нападении 31-летний футболист не подвел. Похоже, матчи против «королевского клуба» стали для Дентиньо настоящей лебединой песней в составе донецкого клуба. Грядущей осенью у него заканчивается контракт с дончанами, так что если «Шахтер» хочет выручить за этого игрока хоть какие-то средства, его нужно обязательно продавать уже зимой.

Евгений КОНОПЛЯНКА, фланговый полузащитник


ФК Шахтер

В свое время «Шахтер» очень хотел приобрести этого стремительного крайка «Днепра». Но в итоге предпочел ему Тайсона. Тем не менее, от судьбы не уйдешь: Коноплянка со второй попытки все равно оказался в «Шахтере». Правда, переходил в донецкий клуб Евгений уже в качестве не восходящей звезды, а скорее заходящей (был игроком глубокого запаса немецкого «Шальке»). По-настоящему конкурировать с Тайсоном за место в основе нынешний Коноплянка не мог: скорость уже не та, да и не отрабатывает он в обороне, как того требует Каштру. В отличие от бразильца. Тем не менее, какую-никакую, но все же игровую практику в составе «горняков» Коноплянка получал. Пока не получил серьезную травму – в матче против «Руха» 31-летний полузащитник повредил бедро и выбыл до конца первого круга. На вторую часть сезона Евгений уже должен быть в строю. Но место в основе ему вряд ли уготовано: помимо Тайсона, там есть еще Манор. Так что ради игровой практики Евгению следовало бы снова сменить команду…

Владислав ВАКУЛА, нападающий


ФК Шахтер

Очень талантливый футболист, но в «том» месте он, кажется, оказался не в «то» время. Влад раскрылся в составе «Мариуполя»: и нестандартной техникой, и хорошей скоростью, и умением сыграть в атаке практически на любой позиции. Его ангажировал «Шахтер» летом 2019-го. Первую часть сезона Вакула отыграл в аренде в том же «Мариуполе», а вот во второй части чемпионата был уже полноценным игроком «горняков». Но Каштру наигрывал его на проблемной тогда позиции правого защитника. Вроде бы получалось, но игрок получил травму и выбыл на долгое время. В нынешнем сезоне Вакула провел лишь два поединка за «Шахтер» - против «Львова» и «Мариуполя». Результативными действиями не отметился. В Лиге чемпионов Владислав пока что не дебютировал. Похоже, Каштру пока что не видит в этом парне игрока основы. Учитывая, что Вакуле только 21 год, за игровой практикой ему можно отправиться в аренду.

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Валерий Василенко, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.01.2021 10:48
    0
    В таком стиле вполне можно было в обеих наших командах и по 1О подборку делать
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.01.2021 10:48
    0
    В таком стиле вполне можно было в обеих наших командах и по 1О подборку делать
    Ссылка
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