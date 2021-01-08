15-й тур
Боруссия М
3 : 2
Бавария
08.01.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Большой камбэк! Боруссия М победила Баварию, проигрывая в два мяча

Повержен лидер Бундеслиги в центральном матче 15-го тура Бундеслиги

  • 08.01.2021 23:32
  • 1461 просмотр
  • 12 комментариев
Большой камбэк! Боруссия М победила Баварию, проигрывая в два мяча
© Twitter

Большой камбэк произошел 8 января в центральном матче 15-го тура Бундеслиги.

«Боруссия» М победила «Баварию» (3:2), проигрывая по ходу игры в два мяча.

Лидеры Бундеслиги: «Бавария» (33), «РБ Лейпциг» (31), «Байер» (28), «Боруссия» Д (25), «Унион Берлин», «Вольфсбург», «Боруссия» М (24). 

Бундеслига. 15-й тур

«Боруссия» М – «Бавария» – 3:2

Голы: Хофманн, 35, 45, Нойхаус, 49 – Левандовски, 20 (пен), Горецка, 26.

«Боруссия» М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 89), Лайнер, Штиндль (Вольф, 82), Крамер, Хофманн (Янчке, 89), Закария (Херрманн, 74), Нойхаус, Эмболо.

«Бавария»: Нойер, Алаба, Зюле, Павар, Киммих, Мюллер, Горецка, Дэйвис, Левандовски, Дуглас Коста (Коман, 68), Сане.

Предупреждения: Гинтер, 62. Зюле, 63.

Судья: Осмерс.

8 января. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 09.01.2021 00:23
    +2
    Alexander Киев, 08.01.2021 23:47
    Спасибо, поржал Аталанта, Аякс сильнее Интера и Боруссии М ?
    А Шахтер вышел из группы с Интером и Боруссией М? Вылетел в ЛЕ вроде
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 09.01.2021 00:17
    -3
    Ёкарный Бабай, 08.01.2021 23:42
    Шахтер не вышел бы и из той группы, где Аталанта, Ливерпуль и Аякс
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.01.2021 00:05
    -1
    oenergo.com, 08.01.2021 23:57
    Ни одни болельщики в мире не гордятся своими поражениями, кроме вас.
    еще и какими памятными
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 09.01.2021 00:04
    -1
    Хороший матч. Не 0-10 но тоже не плохо
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 08.01.2021 23:57
    -1
    ZAKARPATFAN, 08.01.2021 23:35
    Кто то ещё сомневается что Шахтер был в самой ужасной группе смерти за всю историю ЛЧ, и тем не менее героически выбил Интер и занял третее место в ней!
    Ни одни болельщики в мире не гордятся своими поражениями, кроме вас.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.01.2021 23:48
    -1
    ZAKARPATFAN, 08.01.2021 23:35
    Кто то ещё сомневается что Шахтер был в самой ужасной группе смерти за всю историю ЛЧ, и тем не менее героически выбил Интер и занял третее место в ней!
    Тут и не поспоришь. Браво Шахтер, браво наш Чемпион!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.01.2021 23:47
    -1
    Ёкарный Бабай, 08.01.2021 23:42
    Шахтер не вышел бы и из той группы, где Аталанта, Ливерпуль и Аякс
    Спасибо, поржал Аталанта, Аякс сильнее Интера и Боруссии М ?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.01.2021 23:42
    -1
    ZAKARPATFAN, 08.01.2021 23:35
    Кто то ещё сомневается что Шахтер был в самой ужасной группе смерти за всю историю ЛЧ, и тем не менее героически выбил Интер и занял третее место в ней!
    Шахтер не вышел бы и из той группы, где Аталанта, Ливерпуль и Аякс
    Ссылка
    Axmetov10
      Axmetov10, 08.01.2021 23:41
    -1
    ZAKARPATFAN, 08.01.2021 23:35
    Кто то ещё сомневается что Шахтер был в самой ужасной группе смерти за всю историю ЛЧ, и тем не менее героически выбил Интер и занял третее место в ней!
    Все динамовские неадекватные троли сомневаются
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 08.01.2021 23:39
    -3
    ZAKARPATFAN, 08.01.2021 23:35
    Кто то ещё сомневается что Шахтер был в самой ужасной группе смерти за всю историю ЛЧ, и тем не менее героически выбил Интер и занял третее место в ней!
    да ты заеб со своей кротофермой,ты там на зарплате шоли
    Боруссия красавцы делают интригу
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 08.01.2021 23:35
    -2
    Кто то ещё сомневается что Шахтер был в самой ужасной группе смерти за всю историю ЛЧ, и тем не менее героически выбил Интер и занял третее место в ней!
    Ссылка
    shprotbrevno
      shprotbrevno, 08.01.2021 23:34
    +7
    только подтвердили что их успех в ЛЧ не случаен
    Ссылка
    shprotbrevno
      shprotbrevno, 08.01.2021 23:34
    +7
    только подтвердили что их успех в ЛЧ не случаен
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 09.01.2021 00:23
    +2
    Alexander Киев, 08.01.2021 23:47
    Спасибо, поржал Аталанта, Аякс сильнее Интера и Боруссии М ?
    А Шахтер вышел из группы с Интером и Боруссией М? Вылетел в ЛЕ вроде
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