Большой камбэк! Боруссия М победила Баварию, проигрывая в два мяча

Большой камбэк произошел 8 января в центральном матче 15-го тура Бундеслиги.
«Боруссия» М победила «Баварию» (3:2), проигрывая по ходу игры в два мяча.
Лидеры Бундеслиги: «Бавария» (33), «РБ Лейпциг» (31), «Байер» (28), «Боруссия» Д (25), «Унион Берлин», «Вольфсбург», «Боруссия» М (24).
Бундеслига. 15-й тур
«Боруссия» М – «Бавария» – 3:2
Голы: Хофманн, 35, 45, Нойхаус, 49 – Левандовски, 20 (пен), Горецка, 26.
«Боруссия» М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 89), Лайнер, Штиндль (Вольф, 82), Крамер, Хофманн (Янчке, 89), Закария (Херрманн, 74), Нойхаус, Эмболо.
«Бавария»: Нойер, Алаба, Зюле, Павар, Киммих, Мюллер, Горецка, Дэйвис, Левандовски, Дуглас Коста (Коман, 68), Сане.
Предупреждения: Гинтер, 62. Зюле, 63.
Судья: Осмерс.
8 января. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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