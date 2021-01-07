15-й тур
Боруссия М
0 : 0
Бавария
08.01.2021 21:30

Боруссия М – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Хозяева с проблемами в атакующей линии против гостей с чемпионскими амбициями

  • 07.01.2021 22:02
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Боруссия М – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
© ФК Бавария Мюнхен

В пятницу, 8 января, состоится матч 15-го тура Бундеслиги, в котором мюнхенская «Бавария» поедет на выезд к менхенгладбахской «Боруссии». Встреча состоится на стадионе «Боруссия-Парк», начало матча в 21:30 по Киеву.
 
Команды подходят к матчу с разной ситуацией в турнирной таблице. Парни Ганса-Дитера Флика лидируют, но на расстоянии одной потери очков расположился «РБ Лейпциг». «Боруссия» же располагается на седьмой строчке и пока что ведет борьбу за зону еврокубков. Отставание от четвертого места, которое дает прямую путевку в группу Лиги чемпионов, составляет 4 очка.
 
Клуб из Менхенгладбаха играет дома с переменным успехом. В семи матчах добыто всего 2 победы при четырех ничейных исходах и одном поражении. Разница мячей 10:7. Кроме полумертвого «Шальке» в родных стенах «черно-бело-зеленые» сумели обыграть лишь вышеупомянутый «РБ Лейпциг» в довольно равной и скудной на моменты игре (1:0).
 
«Бавария» на выезде выступает увереннее, всего две потери очков в семи матчах. Единственное поражение «красных» в текущем чемпионате произошло еще во втором туре, когда «красных» избил «Хоффенхайм» (1:4). На данный момент у мюнхенцев очень интересная и продолжительная серия из камбеков в национальном первенстве. Начиная с седьмого тура парни Флика обязательно пропускали первыми, но ни разу не проиграли в итоге (пять побед, три ничьих).
 
В предстоящем матче из основных игроков «Баварии» не сыграет Серж Гнабри. А вот Марко Розе не сможет рассчитывать на дисквалифицированного вингера Маркуса Тюрама (третий матч бана из шести за плевок в лицо сопернику) и травмированного полузащитника Валентино Лазаро. 

В последнем матче этих команд в Менхенгладбахе победили хозяева, но вряд ли это случится в пятницу. Тем не менее ждем хотя бы одного гола «Боруссии», защита гостей позволяет на это рассчитывать.

Ориентировочные составы:

«Боруссия М»: Зоммер, Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебайни, Плеа, Штиндль, Крамер, Нойхаус, Хофманн, Эмболо.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Горецка, Коман, Мюллер, Сане, Левандовски.

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08 января, пятница

«Боруссия М» – «Бавария»
Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк». 21:30
ТВ-трансляция: видеосервис MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 1:2
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Владимир Клепач, Sport.ua

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