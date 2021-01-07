В пятницу, 8 января, состоится матч 15-го тура Бундеслиги, в котором мюнхенская «Бавария» поедет на выезд к менхенгладбахской «Боруссии». Встреча состоится на стадионе «Боруссия-Парк», начало матча в 21:30 по Киеву.



Команды подходят к матчу с разной ситуацией в турнирной таблице. Парни Ганса-Дитера Флика лидируют, но на расстоянии одной потери очков расположился «РБ Лейпциг». «Боруссия» же располагается на седьмой строчке и пока что ведет борьбу за зону еврокубков. Отставание от четвертого места, которое дает прямую путевку в группу Лиги чемпионов, составляет 4 очка.



Клуб из Менхенгладбаха играет дома с переменным успехом. В семи матчах добыто всего 2 победы при четырех ничейных исходах и одном поражении. Разница мячей 10:7. Кроме полумертвого «Шальке» в родных стенах «черно-бело-зеленые» сумели обыграть лишь вышеупомянутый «РБ Лейпциг» в довольно равной и скудной на моменты игре (1:0).



«Бавария» на выезде выступает увереннее, всего две потери очков в семи матчах. Единственное поражение «красных» в текущем чемпионате произошло еще во втором туре, когда «красных» избил «Хоффенхайм» (1:4). На данный момент у мюнхенцев очень интересная и продолжительная серия из камбеков в национальном первенстве. Начиная с седьмого тура парни Флика обязательно пропускали первыми, но ни разу не проиграли в итоге (пять побед, три ничьих).



В предстоящем матче из основных игроков «Баварии» не сыграет Серж Гнабри. А вот Марко Розе не сможет рассчитывать на дисквалифицированного вингера Маркуса Тюрама (третий матч бана из шести за плевок в лицо сопернику) и травмированного полузащитника Валентино Лазаро.

В последнем матче этих команд в Менхенгладбахе победили хозяева, но вряд ли это случится в пятницу. Тем не менее ждем хотя бы одного гола «Боруссии», защита гостей позволяет на это рассчитывать.

Ориентировочные составы:

«Боруссия М»: Зоммер, Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебайни, Плеа, Штиндль, Крамер, Нойхаус, Хофманн, Эмболо.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Горецка, Коман, Мюллер, Сане, Левандовски.

08 января, пятница