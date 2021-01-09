Боруссия Менхенгладбах – Бавария – 3:2. Видео голов и обзор матча

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» из Менхенгладбаха обыграла мюнхенскую «Баварию» со счетом 3:2.
События матча
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Флориан Нойхаус (Боруссия М).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Боруссия М).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Боруссия М).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
|21'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Бавария).
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Источник — MEGOGO
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