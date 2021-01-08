Интер заинтересован в трансфере Малиновского

27-летний хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский, который в текущем сезоне проводит не так много времени на поле в составе своей команды, в январе может сменить клуб.

В услугах хавбека сборной Украины заинтересован миланский «Интер», который подыскивает доступные варианты по усилению состава команды в январское трансферное окно.

Побороться за Малиновского «Интер» намерен в связи с вероятным уходом из клуба датчанина Кристиана Эриксена, на которого, по слухам, существует немало претендентов.

Ранее сообщалось, что Малиновский недоволен количеством получаемого игрового времени в «Аталанте» и в январе даже готов отправиться в аренду в один из клубов чемпионата Бельгии. Что правда, позднее супруга украинца категорически опровергла подобную информацию.

В нынешнем сезоне на счету хавбека 15 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.