Интер заинтересован в трансфере Малиновского

Полузащитник «Аталанты» может сменить клуб, но остаться в итальянской Серии А

  • 08.01.2021 21:32
  • 4916 просмотров
  • 10 комментариев
Интер заинтересован в трансфере Малиновского
© Photo News. Руслан Малиновский

27-летний хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский, который в текущем сезоне проводит не так много времени на поле в составе своей команды, в январе может сменить клуб.

В услугах хавбека сборной Украины заинтересован миланский «Интер», который подыскивает доступные варианты по усилению состава команды в январское трансферное окно.

Побороться за Малиновского «Интер» намерен в связи с вероятным уходом из клуба датчанина Кристиана Эриксена, на которого, по слухам, существует немало претендентов.

Ранее сообщалось, что Малиновский недоволен количеством получаемого игрового времени в «Аталанте» и в январе даже готов отправиться в аренду в один из клубов чемпионата Бельгии. Что правда, позднее супруга украинца категорически опровергла подобную информацию.

В нынешнем сезоне на счету хавбека 15 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — InterLive

(25 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    shprotbrevno
      shprotbrevno, 08.01.2021 22:48
    -2
    и зачем Интеру лавочник Аталанты.
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 08.01.2021 22:48
    0
    UKRAINE FAN, 08.01.2021 22:37
    ХЗ спорный вариант. Конте какой то неадекватный. Отказаться от мега перспективного Тонали ради старого Видаля. Приобрести толового Ериксена по супер цене и усадить на лавку!
    Конте помешан на тактике , каким бы ты мега перспективным не был, ты нахер пойдешь из клуба, если не следует порядкам, которые тренер установил.Лукаку об этом не раз заявлял, что тактике уделяют очень много времени
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 08.01.2021 22:42
    0
    Ilya , 08.01.2021 22:03
    Опять же, Эриксон не подходит в игровую модель тренера.
    Если учитывать, что Конте останется, тогда переходить не нужно( если именно замена Кристиана).
    Вообще ему нужно обождать еще пол года и будет он основным постоянно.
    Он после хорошего сезона основным не стал то через пол года лавки точно им не станет! Да и Аталанта это не гранд за который нужно держатся до последнего еще годик два и будет середняком серия а. У команды есть костяк которым они играют уже 2-3 года . А новички практически не стают основными.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.01.2021 22:39
    0
    Круто было бы, но слабо верится как и то что он там заиграет в основе
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 08.01.2021 22:37
    -1
    ХЗ спорный вариант. Конте какой то неадекватный. Отказаться от мега перспективного Тонали ради старого Видаля. Приобрести толового Ериксена по супер цене и усадить на лавку!
    Ссылка
    Dmytro Shynkarenko
    online
      Dmytro Shynkarenko, 08.01.2021 22:15
    0
    oenergo.com, 08.01.2021 21:37
    Я так понимаю, надо спрашивать у супруги?
    Мілан ідеальне місце для жінок )
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 08.01.2021 22:03
    0
    Опять же, Эриксон не подходит в игровую модель тренера.
    Если учитывать, что Конте останется, тогда переходить не нужно( если именно замена Кристиана).
    Вообще ему нужно обождать еще пол года и будет он основным постоянно.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 08.01.2021 22:01
    0
    Ну и хорошо.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 08.01.2021 21:41
    0
    В Интере он засядет на скамью и прочно.Надеюсь Руслан это понимает.Не самый лучший клуб в плане стабильной игровой практики.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 08.01.2021 21:37
    -1
    Я так понимаю, надо спрашивать у супруги?
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 08.01.2021 22:48
    0
    UKRAINE FAN, 08.01.2021 22:37
    ХЗ спорный вариант. Конте какой то неадекватный. Отказаться от мега перспективного Тонали ради старого Видаля. Приобрести толового Ериксена по супер цене и усадить на лавку!
    Конте помешан на тактике , каким бы ты мега перспективным не был, ты нахер пойдешь из клуба, если не следует порядкам, которые тренер установил.Лукаку об этом не раз заявлял, что тактике уделяют очень много времени
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 08.01.2021 22:42
    0
    Ilya , 08.01.2021 22:03
    Опять же, Эриксон не подходит в игровую модель тренера.
    Если учитывать, что Конте останется, тогда переходить не нужно( если именно замена Кристиана).
    Вообще ему нужно обождать еще пол года и будет он основным постоянно.
    Он после хорошего сезона основным не стал то через пол года лавки точно им не станет! Да и Аталанта это не гранд за который нужно держатся до последнего еще годик два и будет середняком серия а. У команды есть костяк которым они играют уже 2-3 года . А новички практически не стают основными.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.01.2021 22:39
    0
    Круто было бы, но слабо верится как и то что он там заиграет в основе
    Ссылка
    Dmytro Shynkarenko
    online
      Dmytro Shynkarenko, 08.01.2021 22:15
    0
    oenergo.com, 08.01.2021 21:37
    Я так понимаю, надо спрашивать у супруги?
    Мілан ідеальне місце для жінок )
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 08.01.2021 22:03
    0
    Опять же, Эриксон не подходит в игровую модель тренера.
    Если учитывать, что Конте останется, тогда переходить не нужно( если именно замена Кристиана).
    Вообще ему нужно обождать еще пол года и будет он основным постоянно.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 08.01.2021 22:01
    0
    Ну и хорошо.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 08.01.2021 21:41
    0
    В Интере он засядет на скамью и прочно.Надеюсь Руслан это понимает.Не самый лучший клуб в плане стабильной игровой практики.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности