Спектакль окончен. Израильтяне не будут продавать Абаду аж до лета

Официальных предложений от «Трабзонспора» и «Ромы» не последовало

  • 09.01.2021 04:25
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Спектакль окончен. Израильтяне не будут продавать Абаду аж до лета
© Twitter. Лиэль Абада

Израильского футболиста «Маккаби» Петах-Тиква Лиэля Абаду, которым интересовалось «Динамо», не будут продавать аж до лета 2021 года.

Киевское «Динамо» не отреагировало на вариант контракта, измененный агентами игрока, которые были удивлены строгими дисциплинарными штрафами. И украинский клуб, похоже, решил не идти на компромиссы. Поэтому трансфера в ближайшее время не будет.

Несмотря на сообщения об интересе со стороны турецкого «Трабзонспора» и итальянской «Ромы», официальных предложений от них не последовало. В клубе «Маккаби» растет мнение, что Абада будет продаваться только в летнее трансферное окно.

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Источник — Sport5

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