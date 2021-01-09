Спектакль окончен. Израильтяне не будут продавать Абаду аж до лета

Израильского футболиста «Маккаби» Петах-Тиква Лиэля Абаду, которым интересовалось «Динамо», не будут продавать аж до лета 2021 года.
Киевское «Динамо» не отреагировало на вариант контракта, измененный агентами игрока, которые были удивлены строгими дисциплинарными штрафами. И украинский клуб, похоже, решил не идти на компромиссы. Поэтому трансфера в ближайшее время не будет.
Несмотря на сообщения об интересе со стороны турецкого «Трабзонспора» и итальянской «Ромы», официальных предложений от них не последовало. В клубе «Маккаби» растет мнение, что Абада будет продаваться только в летнее трансферное окно.
Источник — Sport5
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