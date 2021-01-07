Контракта не будет. Переговоры Динамо с агентами Абады зашли в тупик

Руководство киевлян не захотело убирать пункт о дисциплинарных санкциях

  • 07.01.2021 19:59
  • 2914 просмотров
  • 22 комментария
Контракта не будет. Переговоры Динамо с агентами Абады зашли в тупик
© Twitter. Лиэль Абада

Киевское «Динамо» не пошло на уступки израильскому вингеру Лиэлю Абаде в условиях контракта. Руководство киевлян не захотело убирать пункт о дисциплинарных санкциях.

В контракте также было заложено правило о приоритете украинских судов в случае дисциплинарных санкций. В результате стороны не смогли договориться, и Абада остается в «Маккаби» Петах-Тиква.

Как сообщалось, киевское «Динамо» хотело подписать контракт с хавбеком, однако агентов израильского футболиста не устроили условия контракта, которые предложили киевляне.

Ранее президент «Маккаби» Петах-Тиква Ави Лузон заявил, что игрок не прилетит на переговоры с «Динамо», если драконовские условия контракта не изменят, и затем представители игрока отправили в Киев пересмотренный проект договора.

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Источник — Maariv

(15 голосов)

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 07.01.2021 21:01
    0
    Игрок чемпионата земли обитованной, команды которая идёт на 3м месте. Да уже локти искусали от досады что такую мощь упустили
    Ссылка
    Maximus
      Maximus, 07.01.2021 21:00
    +2
    Это жизнь, кому-то подходят условия контракта, а кому-то нет. Меня другое смущает, зачем Динамо нацелилось на правого вингера, если они не планируют продавать Цыганкова и Родригеша? Изначально был странный трансфер, мягко говоря. И я, как болельщик ДК, рад такому исходу. А усиления нужно искать совсем на другие позиции. В первую очередь нужен толковый форвард
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 07.01.2021 20:49
    +2
    SandroKing, 07.01.2021 20:46
    Ага, Цитаишвили который на голову выше этого чуда в Ворсклу не отдавать и дефицита не будет.
    Это тоже самое как с Супрягой местные эксперты говорят что он намного лучше Холонда. Но на деле даже и близко не его уровень!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 07.01.2021 20:48
    +1
    SandroKing, 07.01.2021 20:46
    Ага, Цитаишвили который на голову выше этого чуда в Ворсклу не отдавать и дефицита не будет.
    Я их рост не сравнивал может и выше. Но если учесть что Цитаишвили не играет то игрок он посредственный!
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 07.01.2021 20:46
    0
    UKRAINE FAN, 07.01.2021 20:43
    Тут смотря какие планы. Вербичь сдуля а Циганкова готовят или мечтают продать . От и дефицит игроков
    Ага, Цитаишвили который на голову выше этого чуда в Ворсклу не отдавать и дефицита не будет.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 07.01.2021 20:44
    0
    Да кому он нужен, чудо это?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 07.01.2021 20:43
    0
    Роман Порывай, 07.01.2021 20:23
    "А был ли мальчик?"... С учётом прямо-таки " дефицита"игроков в ДК на позицию вингера
    Тут смотря какие планы. Вербичь сдуля а Циганкова готовят или мечтают продать . От и дефицит игроков
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 07.01.2021 20:43
    +1
    В контракте также было заложено правило о приоритете украинских судов в случае дисциплинарных санкций.
    ;,;,;,;,;,;,;,;
    А почему не Кипрских.....
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 07.01.2021 20:41
    +1
    приоритете украинских судов в случае дисциплинарных санкций Да не один нормальный человек под таким не подпишется!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.01.2021 20:26
    +2
    Этот футболист не усилит игру Динамо-бесполезный трансфер мог быть,причём очередной
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 07.01.2021 20:25
    0
    Класный он, из Петух Тыквы, но видно не судьба!
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 20:23
    0
    "А был ли мальчик?"... С учётом прямо-таки " дефицита"игроков в ДК на позицию вингера
    Ссылка
    .M@kS7777⚒.
    online
      .M@kS7777⚒., 07.01.2021 20:20
    -7
    Dynamo-s-Dnepra, 07.01.2021 20:15
    Тимофеючка, сколько ты уже вариантов аккаунта этого перепробовал? Почему тебя банят постоянно?
    Шпротина шизофреник тупаая вотпервыхх я не Тимофеюк ,во вторых потому что я пишу правду,что динамо дно и неудачники ,а шахтёр чемпион и гордость страны,а продинамовский с@йт это не любит ,это же вы отбеливаете и лижите опу наротному клюбу который позорит страну
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 20:19
    -1
    WladWest, 07.01.2021 20:17
    И шо тут смешного? Есть ситуации, к которым ни УЕФА, ни ФИФА отношения не имеют.
    Интереснее другое, чего так ту сторону, даже если имело место быть то что строчат в СМИ, так волнует этот вопрос, они что заведомо судится собрались?
    Так даже 1ООО раз пропиши что угодно в контракте это ни есть истины в последней инстанции и можно подавать куда хочешь свои иски.
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 07.01.2021 20:17
    -1
    ВВВ, 07.01.2021 20:12
    Перший раз чую що суперечки між клубом і гравцем мають вирішувати не федерація і УЕФА а цивільний суд!Це якесь ноу-хау від клубу!
    И шо тут смешного? Есть ситуации, к которым ни УЕФА, ни ФИФА отношения не имеют.
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 07.01.2021 20:15
    +1
    .M@kS7777⚒., 07.01.2021 20:13
    еврей понял лучше играть в тыкве чем в лесоповале
    Тимофеючка, сколько ты уже вариантов аккаунта этого перепробовал? Почему тебя банят постоянно?
    Ссылка
    .M@kS7777⚒.
    online
      .M@kS7777⚒., 07.01.2021 20:13
    -9
    еврей понял лучше играть в тыкве чем в лесоповале
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 07.01.2021 20:12
    -4
    Перший раз чую що суперечки між клубом і гравцем мають вирішувати не федерація і УЕФА а цивільний суд!Це якесь ноу-хау від клубу!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 20:11
    0
    JekFunny, 07.01.2021 20:09
    Отличная новость
    "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика” – Свадьбы не будет!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 20:10
    +9
    Тот случай когда со старта можно сказать: "спасибо, не надо".
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 20:10
    +9
    Тот случай когда со старта можно сказать: "спасибо, не надо".
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 07.01.2021 20:08
    +5
    Блин, 90% всех новостей за январь - коту под хвост...
    Ссылка
    Maximus
      Maximus, 07.01.2021 21:00
    +2
    Это жизнь, кому-то подходят условия контракта, а кому-то нет. Меня другое смущает, зачем Динамо нацелилось на правого вингера, если они не планируют продавать Цыганкова и Родригеша? Изначально был странный трансфер, мягко говоря. И я, как болельщик ДК, рад такому исходу. А усиления нужно искать совсем на другие позиции. В первую очередь нужен толковый форвард
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 07.01.2021 20:49
    +2
    SandroKing, 07.01.2021 20:46
    Ага, Цитаишвили который на голову выше этого чуда в Ворсклу не отдавать и дефицита не будет.
    Это тоже самое как с Супрягой местные эксперты говорят что он намного лучше Холонда. Но на деле даже и близко не его уровень!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.01.2021 20:26
    +2
    Этот футболист не усилит игру Динамо-бесполезный трансфер мог быть,причём очередной
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 07.01.2021 20:48
    +1
    SandroKing, 07.01.2021 20:46
    Ага, Цитаишвили который на голову выше этого чуда в Ворсклу не отдавать и дефицита не будет.
    Я их рост не сравнивал может и выше. Но если учесть что Цитаишвили не играет то игрок он посредственный!
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 07.01.2021 20:43
    +1
    В контракте также было заложено правило о приоритете украинских судов в случае дисциплинарных санкций.
    ;,;,;,;,;,;,;,;
    А почему не Кипрских.....
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 07.01.2021 20:41
    +1
    приоритете украинских судов в случае дисциплинарных санкций Да не один нормальный человек под таким не подпишется!
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 07.01.2021 20:15
    +1
    .M@kS7777⚒., 07.01.2021 20:13
    еврей понял лучше играть в тыкве чем в лесоповале
    Тимофеючка, сколько ты уже вариантов аккаунта этого перепробовал? Почему тебя банят постоянно?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 07.01.2021 21:01
    0
    Игрок чемпионата земли обитованной, команды которая идёт на 3м месте. Да уже локти искусали от досады что такую мощь упустили
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 07.01.2021 20:46
    0
    UKRAINE FAN, 07.01.2021 20:43
    Тут смотря какие планы. Вербичь сдуля а Циганкова готовят или мечтают продать . От и дефицит игроков
    Ага, Цитаишвили который на голову выше этого чуда в Ворсклу не отдавать и дефицита не будет.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 07.01.2021 20:44
    0
    Да кому он нужен, чудо это?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 07.01.2021 20:43
    0
    Роман Порывай, 07.01.2021 20:23
    "А был ли мальчик?"... С учётом прямо-таки " дефицита"игроков в ДК на позицию вингера
    Тут смотря какие планы. Вербичь сдуля а Циганкова готовят или мечтают продать . От и дефицит игроков
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 07.01.2021 20:25
    0
    Класный он, из Петух Тыквы, но видно не судьба!
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 20:23
    0
    "А был ли мальчик?"... С учётом прямо-таки " дефицита"игроков в ДК на позицию вингера
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 20:11
    0
    JekFunny, 07.01.2021 20:09
    Отличная новость
    "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика” – Свадьбы не будет!
    Ссылка
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