Контракта не будет. Переговоры Динамо с агентами Абады зашли в тупик

Киевское «Динамо» не пошло на уступки израильскому вингеру Лиэлю Абаде в условиях контракта. Руководство киевлян не захотело убирать пункт о дисциплинарных санкциях.

В контракте также было заложено правило о приоритете украинских судов в случае дисциплинарных санкций. В результате стороны не смогли договориться, и Абада остается в «Маккаби» Петах-Тиква.

Как сообщалось, киевское «Динамо» хотело подписать контракт с хавбеком, однако агентов израильского футболиста не устроили условия контракта, которые предложили киевляне.

Ранее президент «Маккаби» Петах-Тиква Ави Лузон заявил, что игрок не прилетит на переговоры с «Динамо», если драконовские условия контракта не изменят, и затем представители игрока отправили в Киев пересмотренный проект договора.