Контракта не будет. Переговоры Динамо с агентами Абады зашли в тупик

Киевское «Динамо» не пошло на уступки израильскому вингеру Лиэлю Абаде в условиях контракта. Руководство киевлян не захотело убирать пункт о дисциплинарных санкциях.
В контракте также было заложено правило о приоритете украинских судов в случае дисциплинарных санкций. В результате стороны не смогли договориться, и Абада остается в «Маккаби» Петах-Тиква.
Как сообщалось, киевское «Динамо» хотело подписать контракт с хавбеком, однако агентов израильского футболиста не устроили условия контракта, которые предложили киевляне.
Ранее президент «Маккаби» Петах-Тиква Ави Лузон заявил, что игрок не прилетит на переговоры с «Динамо», если драконовские условия контракта не изменят, и затем представители игрока отправили в Киев пересмотренный проект договора.
Источник — Maariv
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А почему не Кипрских.....
Так даже 1ООО раз пропиши что угодно в контракте это ни есть истины в последней инстанции и можно подавать куда хочешь свои иски.
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А почему не Кипрских.....
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