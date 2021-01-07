Абада выйдет в старте Маккаби на матч с Хапоэлем

Израильский вингер не спешит лететь в Украину

  • 07.01.2021 18:55
  • 885 просмотров
  • 2 комментария
Абада выйдет в старте Маккаби на матч с Хапоэлем
© YNET. Лиэль Абада

19-летний израильский вингер «Маккаби» из Петах-Тиквы Лиэль Абада выйдет в стартовом составе своей команды на матч 15-го тура чемпионата Израиля против «Хапоэля» из города Кфар-Саба. Матч состоится в четверг, 7-го января, в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется киевское «Динамо». Абада должен был вылететь в Украину для подписания контракта с киевлянами в начале января, но игрок все еще остается в Израиле.

Также на Лиэля нацелился турецкий «Трабзонспор».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 19:11
    0
    Ой, та на х он нужен, пусть там и сидит. На др ресурсах пишут что в ДК послали уже его.
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    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 07.01.2021 19:06
    -3
    А те єкспертьі полетели в Израиль? Те что ДК...
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.01.2021 19:11
    0
    Ой, та на х он нужен, пусть там и сидит. На др ресурсах пишут что в ДК послали уже его.
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