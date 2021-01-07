Абада выйдет в старте Маккаби на матч с Хапоэлем

19-летний израильский вингер «Маккаби» из Петах-Тиквы Лиэль Абада выйдет в стартовом составе своей команды на матч 15-го тура чемпионата Израиля против «Хапоэля» из города Кфар-Саба. Матч состоится в четверг, 7-го января, в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется киевское «Динамо». Абада должен был вылететь в Украину для подписания контракта с киевлянами в начале января, но игрок все еще остается в Израиле.

Также на Лиэля нацелился турецкий «Трабзонспор».