Абада выйдет в старте Маккаби на матч с Хапоэлем

19-летний израильский вингер «Маккаби» из Петах-Тиквы Лиэль Абада выйдет в стартовом составе своей команды на матч 15-го тура чемпионата Израиля против «Хапоэля» из города Кфар-Саба. Матч состоится в четверг, 7-го января, в 19:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что футболистом интересуется киевское «Динамо». Абада должен был вылететь в Украину для подписания контракта с киевлянами в начале января, но игрок все еще остается в Израиле.
Также на Лиэля нацелился турецкий «Трабзонспор».
Источник — Sport.ua
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