Турецкий Трабзонспор может перехватить израильтянина Абаду у Динамо

«Маккаби» П-Т не устраивают условия контракта, которые предлагают киевляне

  • 06.01.2021 01:23
  • 763 просмотра
  • 3 комментария
Турецкий Трабзонспор может перехватить израильтянина Абаду у Динамо
© Twitter. Лиэль Абада

Турецкий «Трабзонспор» может перехватить у Динамо потенциального новичка Лиэля Абаду.

Трабзонспору предложили рассмотреть подписание хавбека клуба «Маккаби» Петах-Тиква. Информация об игроке поступила в турецкий клуб от одного из скаутов команды.

«Динамо» близко к подписанию контракта с хавбеком, однако израильский клуб не устраивают условия контракта, которые предлагают киевляне.

Ранее президент «Маккаби» Петах-Тиква Ави Лузон заявил, что игрок не прилетит на переговоры с «Динамо», если драконовские условия контракта не изменят. Представители игрока отправили в Киев пересмотренный проект договора.

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Источник — Sport5

(5 голосов)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 06.01.2021 02:19
    0
    клуб може не влаштовувати ціна, а умови контракту - це проблема гравця... видумують новини на рівному місці.
    Ссылка
    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 06.01.2021 01:49
    -4
    я человек простой, вижу Элвина, ставлю диз
    Ссылка
    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 06.01.2021 01:35
    -3
    Динамо проявляет интерес к хавбеку, однако израильский клуб не устраивают условия контракта, которые предлагают киевляне
    --
    Может Абаду не устраивает, причём тут эта петах тиква или как её, они шекели получили, а дальше ты сам решай какой контракт подписывать.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 06.01.2021 02:19
    0
    клуб може не влаштовувати ціна, а умови контракту - це проблема гравця... видумують новини на рівному місці.
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