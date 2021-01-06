Турецкий Трабзонспор может перехватить израильтянина Абаду у Динамо

Турецкий «Трабзонспор» может перехватить у Динамо потенциального новичка Лиэля Абаду.
Трабзонспору предложили рассмотреть подписание хавбека клуба «Маккаби» Петах-Тиква. Информация об игроке поступила в турецкий клуб от одного из скаутов команды.
«Динамо» близко к подписанию контракта с хавбеком, однако израильский клуб не устраивают условия контракта, которые предлагают киевляне.
Ранее президент «Маккаби» Петах-Тиква Ави Лузон заявил, что игрок не прилетит на переговоры с «Динамо», если драконовские условия контракта не изменят. Представители игрока отправили в Киев пересмотренный проект договора.
Источник — Sport5
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Может Абаду не устраивает, причём тут эта петах тиква или как её, они шекели получили, а дальше ты сам решай какой контракт подписывать.
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