Турецкий Трабзонспор может перехватить израильтянина Абаду у Динамо

Турецкий «Трабзонспор» может перехватить у Динамо потенциального новичка Лиэля Абаду.

Трабзонспору предложили рассмотреть подписание хавбека клуба «Маккаби» Петах-Тиква. Информация об игроке поступила в турецкий клуб от одного из скаутов команды.

«Динамо» близко к подписанию контракта с хавбеком, однако израильский клуб не устраивают условия контракта, которые предлагают киевляне.

Ранее президент «Маккаби» Петах-Тиква Ави Лузон заявил, что игрок не прилетит на переговоры с «Динамо», если драконовские условия контракта не изменят. Представители игрока отправили в Киев пересмотренный проект договора.