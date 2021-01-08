Динамо проявляет интерес к хавбеку сборной Швеции – журналист

За трансфер 22-летнего Ирандуста киевляне готовы заплатить больше 1,4 миллиона евро

  • 08.01.2021 16:39
  • 4162 просмотра
  • 6 комментариев
Динамо проявляет интерес к хавбеку сборной Швеции – журналист
© Wikipedia. Далехо Ирандуст

Киевское «Динамо» интересуется 22-летним атакующим полузащитником шведского «Хеккена» и национальной сборной страны Далехо Ирандустом, о чем в твиттере сообщил журналист из Нидерландов Мерин Слагтер.

Нидерландская пресса в последние дни сообщала, что тамошний «Гронинген» предложил за Ирандуста 1,4 миллиона евро, однако, по данным Слагтера, киевское «Динамо» готово перебить эту сумму, чтоб заполучить футболиста.

Далехо Ирандуст – шведский футболист иранского происхождения, на счету которого 3 матча за национальную сборную Швеции.

Контракт футболиста с «Хеккеном» действует до 31 декабря нынешнего года, и оценивается Transfermarkt в 2 миллиона евро.

В чемпионате Швеции-2020 Ирандуст провел 23 поединка за «Хеккен», отличившись 6 голами и 4 ассистами.

Также в минувшем розыгрыше чемпионата Швеции Ирандуст отличился феноменальным голом со своей половины поля в ворота «Сириуса».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 08.01.2021 18:07
    -1
    Ilya , 08.01.2021 17:22
    А утки все летят и летят.
    Все очень просто, покупать никого не будут, но нужно сделать вид, что "мы ищем, перебираем варианты, работам" , а в конце будет, что наши парни намного сильнее и лучше уже делать трансферы для нового сезона.
    Заметь что пишут киевские болельщики. Они в сотый раз говорят что у них есть таланты получше Только почему то в отличие от этого иранца у которого 6 забитых и 4 ассиста, у других динамовских якобы талантов Леднева, Супряги, Русина, Беседина, Цытаишвилли (кто там ещё всех не помню) не по 10 результативних действий, а по круглому нулю
    Ох, когда же они поменяться и перестанут верить в своих вечноперспективных? 20 лет провала динамовской школы (ни один их игрок не заиграл в Европе) ничему их не учат. Так кто лучше, иранец у котрого 10 результативних действий или их вечноперспективные?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 08.01.2021 17:47
    0
    Пересмотрел видео, очень по стилю игры напомнил экс игрока ДК Джермейна Ленса, вопрос только зачем нам ещё один вингер? Проблемные зоны Динамо опорная зона и форвард
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 08.01.2021 17:22
    +3
    А утки все летят и летят.
    Все очень просто, покупать никого не будут, но нужно сделать вид, что "мы ищем, перебираем варианты, работам" , а в конце будет, что наши парни намного сильнее и лучше уже делать трансферы для нового сезона.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.01.2021 17:18
    -1
    Владимир Ключка, 08.01.2021 16:54
    у нас таких талантов полная команда-у-21
    Есть куда интересней. И платить за них не надо.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.01.2021 17:05
    +2
    новая сага?
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 08.01.2021 16:54
    +2
    у нас таких талантов полная команда-у-21
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 08.01.2021 17:22
    +3
    А утки все летят и летят.
    Все очень просто, покупать никого не будут, но нужно сделать вид, что "мы ищем, перебираем варианты, работам" , а в конце будет, что наши парни намного сильнее и лучше уже делать трансферы для нового сезона.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.01.2021 17:05
    +2
    новая сага?
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 08.01.2021 16:54
    +2
    у нас таких талантов полная команда-у-21
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 08.01.2021 17:47
    0
    Пересмотрел видео, очень по стилю игры напомнил экс игрока ДК Джермейна Ленса, вопрос только зачем нам ещё один вингер? Проблемные зоны Динамо опорная зона и форвард
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности