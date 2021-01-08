Динамо проявляет интерес к хавбеку сборной Швеции – журналист

Киевское «Динамо» интересуется 22-летним атакующим полузащитником шведского «Хеккена» и национальной сборной страны Далехо Ирандустом, о чем в твиттере сообщил журналист из Нидерландов Мерин Слагтер.

Нидерландская пресса в последние дни сообщала, что тамошний «Гронинген» предложил за Ирандуста 1,4 миллиона евро, однако, по данным Слагтера, киевское «Динамо» готово перебить эту сумму, чтоб заполучить футболиста.

Далехо Ирандуст – шведский футболист иранского происхождения, на счету которого 3 матча за национальную сборную Швеции.

Контракт футболиста с «Хеккеном» действует до 31 декабря нынешнего года, и оценивается Transfermarkt в 2 миллиона евро.

В чемпионате Швеции-2020 Ирандуст провел 23 поединка за «Хеккен», отличившись 6 голами и 4 ассистами.

Также в минувшем розыгрыше чемпионата Швеции Ирандуст отличился феноменальным голом со своей половины поля в ворота «Сириуса».