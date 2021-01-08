Динамо проявляет интерес к хавбеку сборной Швеции – журналист

Киевское «Динамо» интересуется 22-летним атакующим полузащитником шведского «Хеккена» и национальной сборной страны Далехо Ирандустом, о чем в твиттере сообщил журналист из Нидерландов Мерин Слагтер.
Нидерландская пресса в последние дни сообщала, что тамошний «Гронинген» предложил за Ирандуста 1,4 миллиона евро, однако, по данным Слагтера, киевское «Динамо» готово перебить эту сумму, чтоб заполучить футболиста.
Далехо Ирандуст – шведский футболист иранского происхождения, на счету которого 3 матча за национальную сборную Швеции.
Контракт футболиста с «Хеккеном» действует до 31 декабря нынешнего года, и оценивается Transfermarkt в 2 миллиона евро.
В чемпионате Швеции-2020 Ирандуст провел 23 поединка за «Хеккен», отличившись 6 голами и 4 ассистами.
Также в минувшем розыгрыше чемпионата Швеции Ирандуст отличился феноменальным голом со своей половины поля в ворота «Сириуса».
Источник — Twitter
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Все очень просто, покупать никого не будут, но нужно сделать вид, что "мы ищем, перебираем варианты, работам" , а в конце будет, что наши парни намного сильнее и лучше уже делать трансферы для нового сезона.
Ох, когда же они поменяться и перестанут верить в своих вечноперспективных? 20 лет провала динамовской школы (ни один их игрок не заиграл в Европе) ничему их не учат. Так кто лучше, иранец у котрого 10 результативних действий или их вечноперспективные?
Все очень просто, покупать никого не будут, но нужно сделать вид, что "мы ищем, перебираем варианты, работам" , а в конце будет, что наши парни намного сильнее и лучше уже делать трансферы для нового сезона.
Все очень просто, покупать никого не будут, но нужно сделать вид, что "мы ищем, перебираем варианты, работам" , а в конце будет, что наши парни намного сильнее и лучше уже делать трансферы для нового сезона.
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