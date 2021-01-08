Купили за 45, продали за 20. Клуб Ярмоленко избавился от форварда

«Вест Хэм» и «Аякс» объявили о трансфере форварда Себастьяна Алле, который переезжает из Лондона в Амстердам за 20 миллионов фунтов.
Полтора года назад «Вест Хэм» оформил трансфер игрока за рекордные для себя 45 миллионов фунтов, однако стиль Алле не подошел главному тренеру Дэвиду Мойесу.
Игрок подписал контракт на 4,5 года.
Ожидается, что «Вест Хэм» до конца января подпишет нового форварда.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Вест Хэм
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.