Источник: Коваленко подписал с Аталантой контракт на 5 лет

По информации ТаТоТаке, полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко подписал с «Аталантой» контракт на 5 лет и осталось решить один вопрос - когда начнет действовать этот договор.

Если с лета, когда украинец станет свободным агентом, то «Шахтер» ничего за игрока не получит. Но если «Аталанта» хочет заполучить Коваленко сейчас, то придется платить компенсацию.

Одной из причин перехода именно в бергамскую команду называют интерес тренера Джан Пьеро Гасперини, а также наличие в команде партнера по сборной Украины Руслана Малиновского, который может помочь в новой обстановке.