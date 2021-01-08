Источник: Коваленко подписал с Аталантой контракт на 5 лет

По информации ТаТоТаке, полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко подписал с «Аталантой» контракт на 5 лет и осталось решить один вопрос - когда начнет действовать этот договор.
Если с лета, когда украинец станет свободным агентом, то «Шахтер» ничего за игрока не получит. Но если «Аталанта» хочет заполучить Коваленко сейчас, то придется платить компенсацию.
Одной из причин перехода именно в бергамскую команду называют интерес тренера Джан Пьеро Гасперини, а также наличие в команде партнера по сборной Украины Руслана Малиновского, который может помочь в новой обстановке.
Источник — ТаТоТаке
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Аталанта строит из укр. команду судя по всему по лекалам шахты и бразил? Малина будет помогать в адаптации купленных наших, тем более что еще и рашист 1 имеется.
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