Источник: Коваленко подписал с Аталантой контракт на 5 лет

Вопрос в том, когда состоится переход

  • 08.01.2021 13:05
  • 6968 просмотров
  • 19 комментариев
Источник: Коваленко подписал с Аталантой контракт на 5 лет
© facebook.com/fcshakhtar

По информации ТаТоТаке, полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко подписал с «Аталантой» контракт на 5 лет и осталось решить один вопрос - когда начнет действовать этот договор.

Если с лета, когда украинец станет свободным агентом, то «Шахтер» ничего за игрока не получит. Но если «Аталанта» хочет заполучить Коваленко сейчас, то придется платить компенсацию.

Одной из причин перехода именно в бергамскую команду называют интерес тренера Джан Пьеро Гасперини, а также наличие в команде партнера по сборной Украины Руслана Малиновского, который может помочь в новой обстановке.

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Источник — ТаТоТаке

(29 голосов)

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Комментарии
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.01.2021 14:26
    0
    Maks7777⚒⚒⚒, 08.01.2021 14:13
    А что там супряженое супер бревно лучшийй бомбардир серии А в Болоньи ?!,говорят он даже в Упл за пол года забить не может это правда ? 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
    🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳 ;
    Они всем клубом на связи с ярмолаем, тот делится с ними успехами выступлений в европейских командах))
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 08.01.2021 14:13
    -3
    А что там супряженое супер бревно лучшийй бомбардир серии А в Болоньи ?!,говорят он даже в Упл за пол года забить не может это правда ? 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
    🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳 ;
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.01.2021 14:10
    +1
    Если это правда, то здорово! Хотя чему я удивляюсь, он игрок ТОП клуба - Шахтера, все на высшем уровне
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 08.01.2021 14:10
    0
    Молодец...
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 08.01.2021 14:08
    -1
    Поздравления !!!! А где "ожидаемые! журналистами переходы из "народной" команды? Выходит, что динамовские рональды для европейских клубов деревянней бревен и Шахтера.....
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 08.01.2021 13:58
    -3
    romanchik.8403, 08.01.2021 13:32
    У дырок пуканы горят
    Ну да у кротодырок таких как ты полыхает ведь это бревно бесплатно уйдет
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 08.01.2021 13:57
    -2
    mustapha, 08.01.2021 13:44
    Звичайно,бо Коваленко вже,практично,запхав за пояс самого Шевченка.Є від чого горіти пуканам.Я уявляю що буде,коли його,можливо,випустять на поле,навіть в складі якого-небуть фарм клубу,вся Італія ахне,бо ще такого генія зроду не бачила.
    Да что там Шева сам Роналду с его коллекцией зм уже в ужасе боится как крашенное бревно с именной лавочкой будет по 10 штук забивать старой сеньйоре и кричать сосать все сосать !
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 08.01.2021 13:57
    0
    romanchik.8403, 08.01.2021 13:32
    У дырок пуканы горят
    Конечно горят, их то брёвна даже в турции уже не нужны
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.01.2021 13:56
    -6
    "Одной из причин перехода именно в бергамскую команду называют интерес тренера Джан Пьеро Гасперини, а также наличие в команде партнера по сборной Украины Руслана Малиновского, который может помочь в новой обстановке."
    Аталанта строит из укр. команду судя по всему по лекалам шахты и бразил? Малина будет помогать в адаптации купленных наших, тем более что еще и рашист 1 имеется.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 08.01.2021 13:52
    +2
    mustapha, 08.01.2021 13:15
    Що,макаронники вже і іменну лавку під нього витесали?Мозолі на сідницях,це не жарти.
    Ярмоленко нормально живёт с именной лавочкой?? И Коваленко не умрёт..Не волнуйся..И Вы будете счастливы,когда Суркис через 5-7 лет продаст Цыганкова и Миколенко 😂😂
    Ссылка
    mustapha
    online
      mustapha, 08.01.2021 13:44
    0
    romanchik.8403, 08.01.2021 13:32
    У дырок пуканы горят
    Звичайно,бо Коваленко вже,практично,запхав за пояс самого Шевченка.Є від чого горіти пуканам.Я уявляю що буде,коли його,можливо,випустять на поле,навіть в складі якого-небуть фарм клубу,вся Італія ахне,бо ще такого генія зроду не бачила.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 08.01.2021 13:32
    -4
    У дырок пуканы горят
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 08.01.2021 13:26
    +4
    Складний варіант він обрав. Заграти в Аталанті, при такій конкуренції, йому буде дуже непросто
    Ссылка
    Максим Коваленко
      Максим Коваленко, 08.01.2021 13:25
    0


    Ссылка
    Tellurum8
    online
      Tellurum8, 08.01.2021 13:18
    0
    Осталось получить согласие Малиновского?
    Ссылка
    mustapha
    online
      mustapha, 08.01.2021 13:15
    +1
    Що,макаронники вже і іменну лавку під нього витесали?Мозолі на сідницях,це не жарти.
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 08.01.2021 13:14
    -6
    Дырявые смеялись с витька ,теперь посмеёмся все,, куда и кто из их брёвен перейдёт
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 08.01.2021 13:08
    -5
    Достойно, ну, игрок Шахтёра.
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 08.01.2021 13:07
    +4
    очень интересно, как же он смог подписать контракт, в котором не указана дата начала его действия
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 08.01.2021 13:26
    +4
    Складний варіант він обрав. Заграти в Аталанті, при такій конкуренції, йому буде дуже непросто
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 08.01.2021 13:07
    +4
    очень интересно, как же он смог подписать контракт, в котором не указана дата начала его действия
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 08.01.2021 13:52
    +2
    mustapha, 08.01.2021 13:15
    Що,макаронники вже і іменну лавку під нього витесали?Мозолі на сідницях,це не жарти.
    Ярмоленко нормально живёт с именной лавочкой?? И Коваленко не умрёт..Не волнуйся..И Вы будете счастливы,когда Суркис через 5-7 лет продаст Цыганкова и Миколенко 😂😂
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 08.01.2021 14:10
    +1
    Если это правда, то здорово! Хотя чему я удивляюсь, он игрок ТОП клуба - Шахтера, все на высшем уровне
    Ссылка
    mustapha
    online
      mustapha, 08.01.2021 13:15
    +1
    Що,макаронники вже і іменну лавку під нього витесали?Мозолі на сідницях,це не жарти.
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.01.2021 14:26
    0
    Maks7777⚒⚒⚒, 08.01.2021 14:13
    А что там супряженое супер бревно лучшийй бомбардир серии А в Болоньи ?!,говорят он даже в Упл за пол года забить не может это правда ? 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
    🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳 ;
    Они всем клубом на связи с ярмолаем, тот делится с ними успехами выступлений в европейских командах))
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 08.01.2021 14:10
    0
    Молодец...
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 08.01.2021 13:57
    0
    romanchik.8403, 08.01.2021 13:32
    У дырок пуканы горят
    Конечно горят, их то брёвна даже в турции уже не нужны
    Ссылка
    mustapha
    online
      mustapha, 08.01.2021 13:44
    0
    romanchik.8403, 08.01.2021 13:32
    У дырок пуканы горят
    Звичайно,бо Коваленко вже,практично,запхав за пояс самого Шевченка.Є від чого горіти пуканам.Я уявляю що буде,коли його,можливо,випустять на поле,навіть в складі якого-небуть фарм клубу,вся Італія ахне,бо ще такого генія зроду не бачила.
    Ссылка
    Максим Коваленко
      Максим Коваленко, 08.01.2021 13:25
    0


    Ссылка
    Tellurum8
    online
      Tellurum8, 08.01.2021 13:18
    0
    Осталось получить согласие Малиновского?
    Ссылка
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