Ирландию остановил автогол, Кендзера продлил контракт, Костюк в полуфинале

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 23 октября.

1A. Женская сборная Украины благодаря курьезному автоголу обыграла Ирландию

Команда Натальи Зинченко продолжает бороться за путевку на чемпионат Европы

1B. Турнирная таблица. Какие шансы у женской сборной Украины выйти на Евро-2022

Чтобы попасть в плей-офф, подопечным Натальи Зинченко надо выиграть 2 игры

1C. ВИДЕО. Победа Украины. Ирландия забила автогол и не реализовала пенальти

Женская сборная Украины продолжает борьбу за выход в финальную часть Евро

2. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Кендзерой

Поляк останется в Киеве до 2024 года

3. Мэйкон. Костюк вышла в полуфинал, выбив первую сеяную

Украинка в двух сетах разобралась с третьей ракеткой Японии

4A. Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия нас преследует по пятам

Луганская «Заря» разгромно проиграла в стартовом матче Лиги Европы

4B. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Европейская Суперлига уничтожит нынешний футбол»

Тренер сборной Украины не в восторге от идеи

5A. Луческу даст шанс Сидклею, а также ждет усиления состава Динамо

Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык

5B. Милевский может перейти в Пафос, который возглавляет Михайленко

Украинский десант на Кипре может пополнить экс-форвард сборной Украины

6A. Тайсон, Матвиенко и еще 3 игрока основы Шахтера вернулись в общую группу

«Горняки» постепенно выходят из кадрового кризиса

6B. Долгов на 1 миллиард евро. В Реале плачевная финансовая ситуация?

Денег на сильных новичков у мадридского гранда банально нет

7A. ЦЗЮ: «Ломаченко не проиграл, но на чужой территории так нельзя выступать»

Известный в прошлом боксер – о поражении украинца в бою за унификацию титулов в легком дивизионе

7B. Тео ЛОПЕС: «К черту Ломаченко с его реваншем. Я здесь король»

Боксер не планирует давать реванш

8A. Нападающий молодежной сборной Украины может получить немецкое гражданство

Эрик Шуранов заинтересовал главного тренера сборной Германии U-18

8B. ФОТО. Бущан сфотографировался с кумиром после матча с Ювентусом

Джанлуиджи Буффон с удовольствием сделал совместное фото с голкипером киевлян

9A. Заокеанские страсти: главные интриги межсезонья НБА

Sport.ua выделяет главные моменты следующих нескольких месяцев в сильнейшей баскетбольной лиге мира

9B. 7 самых громких переходов из UFC в Bellator

Обозреватель Sport.ua – о главных переходах в Bellator

10. 10 лет спустя. Что случилось с лидерами Карпат, которые играли в ЛЕ-2010/11

Тогда «зелено-белые» феерически прошли квалификацию, но угодили в настоящую «группу смерти»