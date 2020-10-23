Нападающий молодежной сборной Украины может получить немецкое гражданство

Украинский нападающий «Нюрнберга» Эрик Шуранов может быть натурализован немецкой стороной.

Сообщается, что 18-летний футболист попал в сферу интересов Немецкого футбольного союза. По информации источника, Шуранов заинтересовал главного тренера сборной Германии (U-18) Кристиана Вернса, который уже давно следит за украинцем.

Напомним, недавно Шуранов получил вызов в сборную Украины U-21, но с Данией провел полный матч в запасе. Ранее он защищал цвета сборных Украины U-17 и U-18.

В «Нюрнберге» Эрик выступает за молодежную команду. В нынешнем сезоне сыграл один матч в Региональной лиге, в котором забил 1 гол. Также на его счету дубль в матче Кубка Германии среди юниоров.