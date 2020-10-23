Нападающий молодежной сборной Украины может получить немецкое гражданство

Эрик Шуранов заинтересовал главного тренера сборной Германии U-18

  • 23.10.2020 09:55
  • 1352 просмотра
  • 1 комментарий
Нападающий молодежной сборной Украины может получить немецкое гражданство
© ФК Нюрнберг. Эрик Шуранов

Украинский нападающий «Нюрнберга» Эрик Шуранов может быть натурализован немецкой стороной. 

Сообщается, что 18-летний футболист попал в сферу интересов Немецкого футбольного союза. По информации источника, Шуранов заинтересовал главного тренера сборной Германии (U-18) Кристиана Вернса, который уже давно следит за украинцем.

Напомним, недавно Шуранов получил вызов в сборную Украины U-21, но с Данией провел полный матч в запасе. Ранее он защищал цвета сборных Украины U-17 и U-18.

В «Нюрнберге» Эрик выступает за молодежную команду. В нынешнем сезоне сыграл один матч в Региональной лиге, в котором забил 1 гол. Также на его счету дубль в матче Кубка Германии среди юниоров.

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Источник — Bild

(7 голосов)

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Комментарии
    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 23.10.2020 10:01
    +1
    Отримав здібний Шуранов виклик у збірну від Ротаня... та просидів матч на скамейці! - тікай, хлопче, до німців, пропадеш із кугутами !
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 23.10.2020 10:01
    +1
    Отримав здібний Шуранов виклик у збірну від Ротаня... та просидів матч на скамейці! - тікай, хлопче, до німців, пропадеш із кугутами !
    Ссылка
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